Юрий Зюдхаймер, который известен как предприниматель, передавший Никите Белых пакет с меченными купюрами, рассказал, что лично обратился в Федеральную службу безопасности из-за требований экс-губернатора заплатить ему. В материале Reuters на эту тему есть и другие интересные подробности.

По информации Reuters, главной проблемой были кредиты Нововятского лыжного комбината (НЛК), который под управлением Альберта Ларицкого для получения денег от Сбербанка в 2010-2011 гг. получил возможность передать в залог пристройку к кировской филармонии и детский сад, которые находились в областной собственности. Ларицкий брал в долг не только у Сбербанка, но и немецкого предпринимателя казахстанского происхождения Юрия Зюдхаймера. После того, как долг Зюдхаймеру оказался просрочен, Ларицкий передал ему весь комбинат — вместе с непогашенным кредитом Сбербанку и, соответственно, обязательствами перед правительством области.

Альберт Ларицкий в суде

Зюдхаймер говорит, что Белых «загнал его в угол» своими «требованиями о кредитах» и «напоминаниями о залогах». Вдобавок, утверждает предприниматель, губернатор требовал деньги «на выборы» в 2014 году, взамен обещая помощь НЛК, которая так и не была оказана. По словам предпринимателя, он лично передал Белых 200 тысяч евро в 2014 году, и еще 50 тысяч через посредника в Москве в мае 2016 года. После майского транша Белых, по словам Зюдхаймера, вновь попросил у него деньги «на выборы», на этот раз — 150 тысяч евро. «У меня не было выбора, — сказал Зюдхаймер Reuters. — Я понял, что этот беспредел никогда не кончится и пошел в ФСБ».

По словам Зюдхаймера он лично пришел в штаб-квартиру ФСБ на Лубянке: «Я оставил заявление у дежурного, он поначалу не поверил собственным глазам. Потом позвонил кому-то наверх, в дежурку прибежала возбужденная толпа генералов с красивыми погонами».

«Там, в ресторане, была секунда, когда я думал Никиту остановить, — признался Зюдхаймер. — Вот перед тем, как он взял пакет, я хотел ему сказать — нет, не надо, не бери». Тем не менее пакет был передан, а Белых задержали оперативники.

Задержание Никиты Белых Фото: СК РФ

Reuters также пишет, что за несколько месяцев до ареста в Кирове состоялась встреча Белых с местными предпринимателями. По словам многочисленных собеседников агентства, 21 апреля в банкетном зале «Вятка» обсуждались несколько проектов, которые требовали внебюджетного финансирования. Причем размер этого финансирования был достаточно большим для региона — около 100 млн рублей.

Белых рекомендовал предпринимателям переводить деньги в фонд поддержки социально-экономических проектов «Вятка». Директор фонда Андрей Усенко рассказал Reuters, что 21 июня, за три дня до задержания, Белых встретился с ним чтобы узнать сколько денег было переведено на счета фонда. Усенко сообщил Белых, что собрано всего 3 млн, на что Белых сказал: «Не волнуйтесь, до конца июня деньги должны будут поступить на счет».

Никита Белых (справа) на выездном совещании по ремонту дорог. Киров, апрель 2016 Фото: kirov.er.ru

После задержания Белых объяснял, что полученные деньги ему были нужны на нужды Кирова, столицы региона. Однако собеседники Reuters, работавшие с Белых, указывают на то, что деньги планировалось потратить в рамках благоустройства области непосредственно перед парламентскими выборами — это позволило бы увеличить явку и долю голосов, отданных за «Единую Россию». «Коммерсантъ» на прошлой неделе также писал про то, что Белых собирал деньги на «предвыборный» ремонт инфраструктуры Кирова.