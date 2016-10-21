Управление внутренней политики президента, скорее всего, возглавит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин. Такую информацию сообщили РБК сразу несколько источников, близких к Кремлю.

Эксперты отмечают, что Андрей Ярин не входит ни в команду Кириенко, ни в команду нынешнего спикера Госдумы и бывшего куратора внутренней политики Вячеслава Володина.

В администрации президента в настоящий момент вообще идет процесс смены команд, и назначение Ярина дает надежды на некую вариативность. Надеемся, что все у него получится. Андрей Вениаминович Ярин родом из Тагила. А он, как известно из Светлакова-Галустяна, «реально рулит и разруливает». Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Расширяем поле нашей экспертизы. И на этот раз – о сельском хозяйстве. Точнее – о бюджете. Еще точнее – об озимых.

Уж несколько недель, как Сергей Владиленович Кириенко назначен на ту должность, на которую он назначен. И вот вчера прошла, наверно, отрадная новость: что управление внутренней политики администрации президента должен возглавить Андрей Ярин – человек, который когда-то был близок к Дмитрию Козаку; человек, который не представляет ни к одному из узких политических кланов, что оставляет некоторую надежду на вариативность и все остальное.

Известно, что Сергей Владиленович вместе Владимиром Владимировичем Путиным едет на съезд ОНФ. И есть много мелких известий, которые говорят о том, что постепенно-постепенно новый руководитель политического блока входит в курс дела.

Сергей Кириенко Фото: kremlin.ru

Возможно, не первоочередной по задачам, но первоочередной по времени является его готовность транслировать самостоятельные смыслы и формировать самостоятельную повестку. Для людей, которые не очень сведущи в политической и околополитической жизни, это звучит легковесно: ну тебе смысл, ну тебе повестка! Включаешь телевизор – и там люди, зачастую с выпученными глазами, что-то друг другу рассказывают такое, что разобрать нельзя – или, когда разбираешь, понимаешь, что это не выдерживает никакой формальной критики. Что это нелогично, бессмысленно и так далее.

Но не все, к сожалению, так просто и хорошо.

Октябрь – время формирования бюджетов. Когда мы говорим о той отрасли, которой заведует Сергей Владиленович, мы не понимаем, как конкретно она бюджетируется, но мы понимаем, что она, безусловно, бюджетируется, и бюджет этот, что называется, давальческий. То есть бюджеты эти формирует персона, которая в известном смысле отвечает за то, что она хочет получить на выходе.

Мы приблизительно понимаем, кем и как бюджеты формировались в предшествующие пять лет. За это время была проделана очень значительная работа. К ней можно по-разному относиться, можно ставить разные знаки, но сам факт работы невозможно игнорировать. И было сделано то, что следовало сделать – была сформирована команда. Команда, которая способна была решать разного рода задачи – в том числе и задачи получения программ финансирования.

Что имеется в виду? Программа под программу – финансирование под финансирование – исполнитель под исполнителя – инструменты под инструменты – результат. И нельзя сказать, чтобы эта система не работала. Более того: то, как закончились парламентские выборы, говорит о том, что система-то, скорее, работала; иное дело – какое целеполагание она имела.

Открытие сезона развода конных и пеших караулов Президентского полка Фото: АГН "Москва"

Как известно, сев на Руси начинался со дня Святого Георгия, который вошел в пословицы как Юрьев день – помните про ту самую бабушку? Вот сейчас – такой Юрьев день, когда старая лояльность действовать почти перестала, а новая еще не наступила, и эксперты по большому счету не знают, куда им идти. Может, им стоит идти на Охотный ряд, к тем людям, с которым они работали прежде? Или, возможно, им стоит пойти на Старую площадь, куда они прежде ходили?

Для того, чтобы выбрать, нужно получать сигналы не только прикладного порядка, которые выражаются в виде назначений тех или иных фигур и какого-то общего состояния, повисшего в воздухе, но и в виде совершенно конкретных вербализованных пожеланий и действий. Если этого не произойдет в самое ближайшее время, то существует серьезная опасность, что все пойдет по-прежнему. И новые люди, так или иначе связанные с Администрацией президента, будут удивляться: почему то, что в скором времени будет представляться им повесткой, из всего, что они хотят доносить до общества, на это самое общество не проходит? Почему общественное мнение, которое несколько лет назад достаточно пластично разворачивалось в ту или иную сторону в результате незаметного переключения рычагов, на этот раз не столь пластично, а, может быть, и безотзывчиво к их импульсам и желаниям?

При этом нужно понимать, что те люди, которые представляли собой старую команду, работать не прекращают. Формально их пул сформирован, идейно однороден и замотивирован, поскольку большинство этих людей очень хорошо помнят те времена, когда они, как один из персонажей «Золотого теленка», были «ничьими бабушками», когда они никому не были нужны. И им бы очень не хотелось возвращаться в те времена.

Тем самым они создают некоторую «критическую массу мнений». Да, это мнение архаично; оно не отвечает вызовам момента, но это – идейная корпорация. А любая корпорация – это, прежде всего, выстроенность и порядок. И значительное количество не просто экспертов, не просто думающих людей, а и обычных граждан с большим удовольствием устраивается в любую корпорацию, поскольку уж чего-чего, а правильной упорядоченности не хватает всем нам. Посмотрите вокруг себя – я думаю, что вы согласитесь.

Действовать надо быстро, делать надо много и почти безошибочно. И это налагает еще большие ограничения как по времени, так и по интеллектуальному навыку тех людей, о которых мы говорим, тех собирателей команд, которые должны располагаться прямо под Сергеем Владиленовичем Кириенко и быть его правыми, левыми и прочими руками.

Совершенно очевидно, что, как ни относись к опыту предшественников, эпоха господина Кириенко и задачи, которые перед ним поставлены, принципиально иные, чем эпоха и задачи господина Володина. И совершенно очевидно, что (здесь я скажу уже такими словами, которые понятны Сергею Владиленовичу) программное проектирование должно быть устроено иначе.

При этом, если мы говорим о сиюминутных нуждах момента, то это программное проектирование должно быть, с одной стороны, очень широко, потому что поставлены задачи стратегического характера; а с другой стороны, очень прагматично, поскольку то, что набросано широкими мазками в соответствующем блоке администрации, должно иметь совершенно конкретных исполнителей, которые способны должным образом транскрибировать и доносить суть.

На самом деле, поиск экспертной панели – очень важное обстоятельство. Мы очень много говорим о том, какая система формируется у нас: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. И много лет потрачено на то, чтобы кому-то что-то доказать. А вот с точки зрения экспертной панели у нас давным-давно сформирована «двухкомандная система», и у нас, условно говоря, «правильные» аналитические записки пишут либо «те», либо «эти».

«Те» и «эти» сменяют друг друга – ну, на моей памяти с 1980-ых годов – с разной степенью успешности. Кстати, был момент, когда команды слились и начали в начале 1990-х годов работать на тогдашнюю власть – на президента Ельцина. И, может быть, кто знает, во многом из-за этого и возникало большое количество противоречий – поскольку точка приложения экспертных усилий была одна, и власти было очень трудно разобраться, кто же что говорит, кто прав, кто виноват, и так далее.

Поэтому задача людей, с которыми будет работать Сергей Владиленович Кириенко именно в этом сегменте, очень ответственна. Нужно не ошибиться: выбрать либо ту команду, которая сформирована, работает и знает, либо сформировать свою, новую, третью (отчасти, может быть, из обломков двух первых команд, а может быть, и сформировать совершенно заново). Вполне возможно, что тем людям, которые консультируют Сергея Владиленовича, так называемым методологам, ведомы непонятные нам, простым людям, слова, выражения, глубинные смыслы и персоны, которые и формируют ту самую вожделенную «среднюю» точку зрения, что поможет в достижении поставленных перед новым куратором внутриполитического блока целей.

Чтобы процессы потом, впоследствии, ввести в какое-то русло и направить в нужную сторону, потребуются гигантские усилия и очень большие ресурсы, в том числе и финансовые. Полагаю, не все вновь пришедшие в Администрацию президента люди понимают меру опасности. И именно поэтому именно сегодня так важно начать формировать собственно, скажем так, «кириенковскую повестку».

Вы скажете, что нет никакой «кириенковской повестки», а есть только повестка первого лица. Но если вы проанализируете работу команды Вячеслава Викторивича Володина, вы увидите, насколько творчески люди относились к тем импульсам, которые поступали из Кремля. И совершенно очевидно, что была протоптана некоторая дорога, по которой мы дошли до некоторой крайней точки. Хороша она или плоха – не об этом текст.

Точно так же очевидно, что, если задаться целью идти в противоположном направлении, в соответствии не с вызовами 2011-2012 годов, а в соответствии с куда более существенными вызовами года 2016, можно и должно пойти в другую сторону. Куда, насколько далеко и насколько активно, в известном смысле зависит от Сергея Владиленовича Кириенко и тех людей, с кем ему будет суждено договориться. Остается только надеяться на то, что это будет сделано в короткие сроки, с должным пониманием меры ответственности и упаковано в категорию «общественного блага» настолько, насколько вообще сиюминутные потребности власти могут быть обернуты в этот красивый фантик.

Так что самое время говорить об озимых – о тех семенах, которые нужно засеять сегодня, чтобы всходы они дали будущей весной. А так как политическое поле – поле специфическое, то и не только весной, но и осенью, зимой и летом. Так что вот оно, наше занимательное сельское хозяйство», – сказал Василий Измайлов.