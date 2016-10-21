Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 октября 2016, пятница, 11:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 октября 2016, 11:19
администрация президента отставки-назначения Сергей Кириенко
Василий Измайлов

Кириенко и хозяйство. Озимые

Озимые
Озимые
ФГБНУ Уральский НИИСХ

Управление внутренней политики президента, скорее всего, возглавит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин. Такую информацию сообщили РБК сразу несколько источников, близких к Кремлю.

Эксперты отмечают, что Андрей Ярин не входит ни в команду Кириенко, ни в команду нынешнего спикера Госдумы и бывшего куратора внутренней политики Вячеслава Володина.

В администрации президента в настоящий момент вообще идет процесс смены команд, и назначение Ярина дает надежды на некую вариативность. Надеемся, что все у него получится. Андрей Вениаминович Ярин родом из Тагила. А он, как известно из Светлакова-Галустяна, «реально рулит и разруливает». Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

 
Андрей Ярин                                            Фото: cfo.gov.ru

«Расширяем поле нашей экспертизы. И на этот раз – о сельском хозяйстве. Точнее – о бюджете. Еще точнее – об озимых.

Уж несколько недель, как Сергей Владиленович Кириенко назначен на ту должность, на которую он назначен. И вот вчера прошла, наверно, отрадная новость: что управление внутренней политики администрации президента должен возглавить Андрей Ярин – человек, который когда-то был близок к Дмитрию Козаку; человек, который не представляет ни к одному из узких политических кланов, что оставляет некоторую надежду на вариативность и все остальное.

Известно, что Сергей Владиленович вместе Владимиром Владимировичем Путиным едет на съезд ОНФ. И есть много мелких известий, которые говорят о том, что постепенно-постепенно новый руководитель политического блока входит в курс дела.

 
Сергей Кириенко                                     Фото: kremlin.ru

Возможно, не первоочередной по задачам, но первоочередной по времени является его готовность транслировать самостоятельные смыслы и формировать самостоятельную повестку. Для людей, которые не очень сведущи в политической и околополитической жизни, это звучит легковесно: ну тебе смысл, ну тебе повестка! Включаешь телевизор – и там люди, зачастую с выпученными глазами, что-то друг другу рассказывают такое, что разобрать нельзя – или, когда разбираешь, понимаешь, что это не выдерживает никакой формальной критики. Что это нелогично, бессмысленно и так далее.

Но не все, к сожалению, так просто и хорошо.

Октябрь – время формирования бюджетов. Когда мы говорим о той отрасли, которой заведует Сергей Владиленович, мы не понимаем, как конкретно она бюджетируется, но мы понимаем, что она, безусловно, бюджетируется, и бюджет этот, что называется, давальческий. То есть бюджеты эти формирует персона, которая в известном смысле отвечает за то, что она хочет получить на выходе.

Мы приблизительно понимаем, кем и как бюджеты формировались в предшествующие пять лет. За это время была проделана очень значительная работа. К ней можно по-разному относиться, можно ставить разные знаки, но сам факт работы невозможно игнорировать. И было сделано то, что следовало сделать – была сформирована команда. Команда, которая способна была решать разного рода задачи – в том числе и задачи получения программ финансирования.

Что имеется в виду? Программа под программу – финансирование под финансирование – исполнитель под исполнителя – инструменты под инструменты – результат. И нельзя сказать, чтобы эта система не работала. Более того: то, как закончились парламентские выборы, говорит о том, что система-то, скорее, работала; иное дело – какое целеполагание она имела.

 
Открытие сезона развода конных и пеших караулов Президентского полка                                                          Фото: АГН "Москва"

Как известно, сев на Руси начинался со дня Святого Георгия, который вошел в пословицы как Юрьев день – помните про ту самую бабушку? Вот сейчас – такой Юрьев день, когда старая лояльность действовать почти перестала, а новая еще не наступила, и эксперты по большому счету не знают, куда им идти. Может, им стоит идти на Охотный ряд, к тем людям, с которым они работали прежде? Или, возможно, им стоит пойти на Старую площадь, куда они прежде ходили?

Для того, чтобы выбрать, нужно получать сигналы не только прикладного порядка, которые выражаются в виде назначений тех или иных фигур и какого-то общего состояния, повисшего в воздухе, но и в виде совершенно конкретных вербализованных пожеланий и действий. Если этого не произойдет в самое ближайшее время, то существует серьезная опасность, что все пойдет по-прежнему. И новые люди, так или иначе связанные с Администрацией президента, будут удивляться: почему то, что в скором времени будет представляться им повесткой, из всего, что они хотят доносить до общества, на это самое общество не проходит? Почему общественное мнение, которое несколько лет назад достаточно пластично разворачивалось в ту или иную сторону в результате незаметного переключения рычагов, на этот раз не столь пластично, а, может быть, и безотзывчиво к их импульсам и желаниям?

При этом нужно понимать, что те люди, которые представляли собой старую команду, работать не прекращают. Формально их пул сформирован, идейно однороден и замотивирован, поскольку большинство этих людей очень хорошо помнят те времена, когда они, как один из персонажей «Золотого теленка», были «ничьими бабушками», когда они никому не были нужны. И им бы очень не хотелось возвращаться в те времена.

Тем самым они создают некоторую «критическую массу мнений». Да, это мнение архаично; оно не отвечает вызовам момента, но это – идейная корпорация. А любая корпорация – это, прежде всего, выстроенность и порядок. И значительное количество не просто экспертов, не просто думающих людей, а и обычных граждан с большим удовольствием устраивается  в любую корпорацию, поскольку уж чего-чего, а правильной упорядоченности не хватает всем нам. Посмотрите вокруг себя – я думаю, что вы согласитесь.

Действовать надо быстро, делать надо много и почти безошибочно. И это налагает еще большие ограничения как по времени, так и по интеллектуальному навыку тех людей, о которых мы говорим, тех собирателей команд, которые должны располагаться прямо под Сергеем Владиленовичем Кириенко и быть его правыми, левыми и прочими руками.

Совершенно очевидно, что, как ни относись к опыту предшественников, эпоха господина Кириенко и задачи, которые перед ним поставлены, принципиально иные, чем эпоха и задачи господина Володина. И совершенно очевидно, что (здесь я скажу уже такими словами, которые понятны Сергею Владиленовичу) программное проектирование должно быть устроено иначе.

При этом, если мы говорим о сиюминутных нуждах момента, то это программное проектирование должно быть, с одной стороны, очень широко, потому что поставлены задачи стратегического характера; а с другой стороны, очень прагматично, поскольку то, что набросано широкими мазками в соответствующем блоке администрации, должно иметь совершенно конкретных исполнителей, которые способны должным образом транскрибировать и доносить суть.

На самом деле, поиск экспертной панели – очень важное обстоятельство. Мы очень много говорим о том, какая система формируется у нас: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. И много лет потрачено на то, чтобы кому-то что-то доказать. А вот с точки зрения экспертной панели у нас давным-давно сформирована «двухкомандная система», и у нас, условно говоря, «правильные» аналитические записки пишут либо «те», либо «эти». 

«Те» и «эти» сменяют друг друга – ну, на моей памяти с 1980-ых годов – с разной степенью успешности. Кстати, был момент, когда команды слились и начали в начале 1990-х годов работать на тогдашнюю власть – на президента Ельцина. И, может быть, кто знает, во многом из-за этого и возникало большое количество противоречий – поскольку точка приложения экспертных усилий была одна, и власти было очень трудно разобраться, кто же что говорит, кто прав, кто виноват, и так далее.

Поэтому задача людей, с которыми будет работать Сергей Владиленович Кириенко именно в этом сегменте, очень ответственна. Нужно не ошибиться: выбрать либо ту команду, которая сформирована, работает и знает, либо сформировать свою, новую, третью (отчасти, может быть, из обломков двух первых команд, а может быть, и сформировать совершенно заново). Вполне возможно, что тем людям, которые консультируют Сергея Владиленовича, так называемым методологам, ведомы непонятные нам, простым людям, слова, выражения, глубинные смыслы и персоны, которые и формируют ту самую вожделенную «среднюю» точку зрения, что поможет в достижении поставленных перед новым куратором внутриполитического блока целей.

Чтобы процессы потом, впоследствии, ввести в какое-то русло и направить в нужную сторону, потребуются гигантские усилия и очень большие ресурсы, в том числе и финансовые. Полагаю, не все вновь пришедшие в Администрацию президента люди понимают меру опасности. И именно поэтому именно сегодня так важно начать формировать собственно, скажем так, «кириенковскую повестку».

Вы скажете, что нет никакой «кириенковской повестки», а есть только повестка первого лица. Но если вы проанализируете работу команды Вячеслава Викторивича Володина, вы увидите, насколько творчески люди относились к тем импульсам, которые поступали из Кремля. И совершенно очевидно, что была протоптана некоторая дорога, по которой мы дошли до некоторой крайней точки. Хороша она или плоха – не об этом текст.

Точно так же очевидно, что, если задаться целью идти в противоположном направлении, в соответствии не с вызовами 2011-2012 годов, а в соответствии с куда более существенными вызовами года 2016, можно и должно пойти в другую сторону. Куда, насколько далеко и насколько активно, в известном смысле зависит от Сергея Владиленовича Кириенко и тех людей, с кем ему будет суждено договориться. Остается только надеяться на то, что это будет сделано в короткие сроки, с должным пониманием меры ответственности и упаковано в категорию «общественного блага» настолько, насколько вообще сиюминутные потребности власти могут быть обернуты в этот красивый фантик.

Так что самое время говорить об озимых – о тех семенах, которые нужно засеять сегодня, чтобы всходы они дали будущей весной. А так как политическое поле – поле специфическое, то и не только весной, но и осенью, зимой и летом. Так что вот оно, наше занимательное сельское хозяйство», – сказал Василий Измайлов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Светофор, флаги ЕС и России
ЕС не стал вводить санкции против России из-за ситуации в Сирии
Банк "Пересвет"
Центробанк назначил временную администрацию в банк РПЦ
Захарий Калашов ("Шакро Молодой") в Тверском суде Москвы. 9 августа 2016 года.
Следователи назвали Шакро Молодого ответственным за финансы всех банд РФ
Здание МИД
Бельгийского посла в Москве вызвали в МИД РФ
Евро
Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с августа 2015 года
11:20 В Крыму неизвестные разрушили памятник Ленину
11:10 На западе Японии произошло мощное землетрясение
11:07 Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с августа 2015 года
10:52 Бельгийского посла в Москве вызвали в МИД РФ
10:44 Чехия решила серьезно бороться с «российской пропагандой»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Олег Валинский
Олег Валинский
21 октября 1961 года родился Олег Валинский, рок-музыкант и вице-президент ОАО РЖД
10:31 Дмитрий Демушкин задержан Следственным комитетом РФ
10:16 Центробанк назначил временную администрацию в банк РПЦ
10:12 Матвиенко рассказала о возможном приходе кораблей НАТО в Крым в 2014 году
10:07 Следователи назвали Шакро Молодого ответственным за финансы всех банд РФ
09:53 В России образовался дефицит апельсинов
09:49 К московской журналистке пришли из СК из-за «Правого сектора»
09:44 Власти решили обсудить смену санатора СУ-155
09:34 Эксперты заявили о росте смертности в РФ из-за сокращения коек в больницах
09:32 ЦБ отозвал лицензии у трех страховщиков
09:20 Более половины опрошенных в РФ признали выборы в США важными для страны
09:10 Названы самые безопасные мессенджеры в мире
09:07 ЕС не стал вводить санкции против России из-за ситуации в Сирии
08:38 СМИ обвинили Клинтон в раскрытии военной тайны
08:22 Wikileaks выложила переписку Барака Обамы
08:05 ФАС начала проверку поставок иностранной продукции под видом российской
02:04 Бельгия потребовала отказа России от обвинений в бомбардировке
01:43 Фигурант «дела Белых» рассказал о передаче взяток
01:05 Соратники Клинтон обидели Венесуэлу сравнением Трампа с Чавесом
00:53 Сирия пригрозила сбивать турецкие самолеты в своем небе
00:42 Воевавшего за ДНР россиянина арестовали в Норвегии
00:33 СМИ узнали о задержании руководства «Корпорации Развития»
00:22 Реальные доходы россиян совершили рекордное с 1999 года падение
00:08 Думский комитет одобрил ограничения в выборе имен для детей
20.10 23:32 Сирийские боевики казнили 14 чиновников за призывы уйти из Алеппо
20.10 23:22 Украина решила продолжить интенсивную закупку газа в Европе
20.10 22:29 Кабмин поддержал идею заморозки индексации маткапитала
20.10 22:19 Боевики в Алеппо ранили троих российских офицеров
20.10 22:12 Fitch улучшило рейтинг 14 крупных российских компаний
20.10 21:40 «Яндекс.Новости» потребовали от СМИ предъявить свидетельства о регистрации
20.10 20:58 Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре
20.10 20:37 Назван срок сдачи первых секций «Северного потока-2»
20.10 20:35 Властям Каталонии предписали вернуть корриду
20.10 20:14 Главред RT опровергла закрытие счетов телеканала из-за санкций
20.10 20:01 Могерини пообещала наладить честный диалог с Россией
20.10 19:45 «Исламское государство» заявило об уничтожении самолета США в Сирии
20.10 19:44 Охотнадзор поймал гулявшего по Владивостоку тигренка
20.10 19:24 ВС утвердил пожизненный срок убившему свою семью нижегородцу
20.10 19:09 Захарова пообещала припомнить США отказ пригласить на выборы наблюдателей из РФ
20.10 18:55 Суд арестовал застрелившего сотрудника Росгвардии
20.10 18:54 Песков предложил подождать несколько лет для выявления роста или стагнации в РФ
20.10 18:29 Эксперты рассказали о многочисленных хакерских атаках Fancy Bear
20.10 18:24 СМИ сообщили о назначении Сергея Минаева главредом Esquire
20.10 18:02 В Крыму предложили брать с россиян налог на зарубежный отдых
20.10 17:52 Захарова обвинила США в глобальной охоте на россиян
20.10 17:43 Минобороны отследило маршрут бельгийских F-16 в день атаки на Хассаджек
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.