Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия
9 ноября 2016 года (среда!) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит филолог, историк, преподаватель, сценарист Михаил Александрович Дзюбенко. Лекция пройдет в день рождения Ивана Сергеевича Тургенева (9 ноября 1818).
Тема лекции: «Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия».
Анонс: Творчество И.С. Тургенева (1818 – 1883) представляется массовому читателю неким общим местом русской классической литературы – настолько общим, что читать его, разумеется, уже и ни к чему.
В самом деле, чьи романы превратились в канонические образцы жанра со всеми их особенностями: небольшим объемом, несложной интригой, выразительными социальными характеристиками, развернутыми портретами и пейзажами, «испытанием любовью», которого герои, как правило, не выдерживают? Чьи персонажи (как Базаров) стали источником афоризмов или (как Муму) героем анекдотов? Кого цитирует любая домохозяйка (разумеется, с дипломом о высшем образовании), говоря о русском языке – «великом, могучем, правдивом и свободном» (последние два эпитета, правда, чаще всего забывают)? Тургенев кажется этаким величественным отцом русской классики.
Между тем нет мнения более ошибочного. Это писатель, с самых первых страниц и до последних полный рефлексии, пронизанный ощущением пограничности, осознающий исчерпанность пути, по которому идет, и потому дерзко вынужденный прокладывать дорогу. Если снять с его творчества хрестоматийный глянец, то откроются удивительные вещи…
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Лекция состоится 9 ноября 2016 года (среда! обратите внимание, что это не четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.