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9 ноября 2016 г. (Среда) | 19:00
Михаил Дзюбенко:
Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
21 октября 2016, 14:23
гуманитарные и социальные науки история России литература филология

Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия

Михаил Дзюбенко расскажет о Тургеневе без хрестоматийного глянца
Михаил Дзюбенко расскажет о Тургеневе без хрестоматийного глянца
Из архива лектора

9 ноября 2016 года (среда!) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит филолог, историк, преподаватель, сценарист Михаил Александрович Дзюбенко. Лекция пройдет в день рождения Ивана Сергеевича Тургенева (9 ноября 1818).

Тема лекции: «Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия».

Анонс: Творчество И.С. Тургенева (1818 – 1883) представляется массовому читателю неким общим местом русской классической литературы – настолько общим, что читать его, разумеется, уже и ни к чему.

В самом деле, чьи романы превратились в канонические образцы жанра со всеми их особенностями: небольшим объемом, несложной интригой, выразительными социальными характеристиками, развернутыми портретами и пейзажами, «испытанием любовью», которого герои, как правило, не выдерживают? Чьи персонажи (как Базаров) стали источником афоризмов или (как Муму) героем анекдотов? Кого цитирует любая домохозяйка (разумеется, с дипломом о высшем образовании), говоря о русском языке – «великом, могучем, правдивом и свободном» (последние два эпитета, правда, чаще всего забывают)? Тургенев кажется этаким величественным отцом русской классики.

Между тем нет мнения более ошибочного. Это писатель, с самых первых страниц и до последних полный рефлексии, пронизанный ощущением пограничности, осознающий исчерпанность пути, по которому идет, и потому дерзко вынужденный прокладывать  дорогу. Если снять с его творчества хрестоматийный глянец, то откроются удивительные вещи…

О лекторе: Михаил Александрович Дзюбенко занимается историей русской литературы и церковной историей, в том числе историей старообрядчества. Преподавал в Свято-Филаретовском институте (РПЦ) и в Московском духовном старообрядческом училище (РПСЦ). В 2000–2010 годах – научный сотрудник Государственного литературного музея. Автор книг: Илья Табенкин: Мысли художника. Свидетельства родных. Воспоминания современников. М.: Веллум, 2013 (составление, предисловие и комментарии); (совм. с О. Лекмановым) Иван Бунин. Чистый понедельник: Опыт пристального чтения. Пояснения для читателя. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016.

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Лекция состоится 9 ноября 2016 года (среда! обратите внимание, что это не четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 1, конференц-зал на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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