В Esquire сменился главный редактор

Писатель и журналист Сергей Минаев («Дyxless», «The Телки») стал главным редактором журнала Esquire. Предыдущий главред Ксения Соколова руководила журналом два месяца.

Сергей Минаев Фото: Владимир Веленгурин, «КП»

В последнее время Соколова запомнилась не громкими интервью (а она мастер этого жанра), а участием в политике и наймом на должность главы предвыборного штаба Леси Рябцевой.

Леся Рябцева Фото: Антон Мартынов

Рябцева до этого некоторое время трудилась помощницей на «Эхе Москвы». В какой-то момент из офисных работников она стала правой рукой главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Из-за постоянных скандалов, связанных с высказываниями Рябцевой о гостях «Эха» и коллегах, была вынуждена уйти.

Говорила, что создаст собственный медиа-ресурс. «Мне посчастливилось встретить людей со схожими целями и принципами. Мы собираемся спасти этот бренный мир и создать свой», — сообщала журналистка.

Леся Рябцева и Алексей Венедиктов Фото: Виталий Рагулин, dervishv.livejournal.com

В итоге она нанялась к Соколовой, которая баллотировалась на выборах в Госдуму по списку Партии роста и как одномандатница. Однако Соколову не избрали.

Как заявила Рябцева «Медузе», американское издательство Esquire настаивало на том, что Соколова на посту главреда не может заниматься политикой.

«Созванивалась с акционерами, и у нее был с ними какой-то разговор. Они должны были принять решение о том, будет ли Ксения работать в журнале. За этим последовала долгая пауза, а теперь есть Минаев», — сообщила Рябцева.

Ксения Соколова Фото: OpenSpace.ru

В 2015 году стало известно, что Леся Рябцева встречается с другом Сергея Минаева Эдуардом Багировым (в 2012 году Багиров и Минаев побили в центре Москвы политического обозревателя GQ Андрея Рывкина за то, что тот раскритиковал их сайт).

Сама Рябцева пишет, что «теперь точно осталась даже без намека на работу».