В Esquire сменился главный редактор
Писатель и журналист Сергей Минаев («Дyxless», «The Телки») стал главным редактором журнала Esquire. Предыдущий главред Ксения Соколова руководила журналом два месяца.
В последнее время Соколова запомнилась не громкими интервью (а она мастер этого жанра), а участием в политике и наймом на должность главы предвыборного штаба Леси Рябцевой.
Рябцева до этого некоторое время трудилась помощницей на «Эхе Москвы». В какой-то момент из офисных работников она стала правой рукой главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Из-за постоянных скандалов, связанных с высказываниями Рябцевой о гостях «Эха» и коллегах, была вынуждена уйти.
Говорила, что создаст собственный медиа-ресурс. «Мне посчастливилось встретить людей со схожими целями и принципами. Мы собираемся спасти этот бренный мир и создать свой», — сообщала журналистка.
В итоге она нанялась к Соколовой, которая баллотировалась на выборах в Госдуму по списку Партии роста и как одномандатница. Однако Соколову не избрали.
Как заявила Рябцева «Медузе», американское издательство Esquire настаивало на том, что Соколова на посту главреда не может заниматься политикой.
«Созванивалась с акционерами, и у нее был с ними какой-то разговор. Они должны были принять решение о том, будет ли Ксения работать в журнале. За этим последовала долгая пауза, а теперь есть Минаев», — сообщила Рябцева.
В 2015 году стало известно, что Леся Рябцева встречается с другом Сергея Минаева Эдуардом Багировым (в 2012 году Багиров и Минаев побили в центре Москвы политического обозревателя GQ Андрея Рывкина за то, что тот раскритиковал их сайт).
Сама Рябцева пишет, что «теперь точно осталась даже без намека на работу».
Нет, вы радуетесь за Минаева, а я теперь ТОЧНО осталась даже без намека на работу— Леся Рябцева (@gdekak) 20 октября 2016 г.