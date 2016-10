«Коммерсантъ» в статье «Концепция оздоровилась» пишет, что главным санатором российских банков останется АСВ.

«Бюджет недолечен»: правительство продолжает обсуждать ближайшие и отдаленные расходы соцсферы.

Проблему с проверками джиперов решат постановлением правительства, утверждается в статье «ГИБДД поработает на полный привод».

«Ведомости» сообщают: «"СУ-155" может сменить санатора». «Российский капитал» может передать проблемного застройщика фонду долевого строительства.

«Минфин на всякий случай просит дополнительно 1 трлн из резервного фонда». Деньги от приватизации госкопмпаний могут прийти в следующем году, а потратят их уже в этом.

«Госбанки повышают ставки по рублевым вкладам». Правда, на короткий срок – до 6 месяцев.

РБК в статье «Донбасс взяли в Берлине» пишет, будет ли на Украине вооруженная миссия ОБСЕ.

Несмотря на падение продаж машин, объем автокредитов растет, утверждается в статье «Автовладельцы заехали в кредит».

О том, почему повышение минимальной оплаты труда перенесли на полгода, написано в статье «МРОТ на замок».

«Известия» пишут: «Лавров разъяснил депутатам позицию по Украине». МИД считает необходимыми действия по восстановлению дружественных связей с Киевом.

«Россия возрождает луноходы»: совет РАН по космосу принял решение начать работы по созданию космического ровера для исследования Луны.

«У российских десантников появился свой skype»: видеомессенджер будет работать через спутниковые каналы или по радиорелейным линиям связи.

«Газета.ru»: «"Щит Евфрата" курдов не щадит». Около 200 курдов на севере Сирии погибли под ударами турецких ВВС.

«Савченко ушла "по-российски"»: в Верховной Раде новый скандал с Надеждой Савченко.

«Нафтогаз» может возобновить закупки российского газа, утверждается в статье «Дежавю приходит осенью».

The Economist пишет про Россию. «Угроза со стороны России: путинизм» (The threat from Russia: Putinism). Автор рассуждает о том, «как обезвредить смертоносную и дисфункциональную империю Владимира Путина».

«Президентские дебаты: завершающее оскорбление» (Presidential debates: The final insult). Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что американские выборы могут быть нечестными.

Bloomberg: «Последние президентские дебаты, в цифрах» (Final Presidential Debate, By the Numbers). По итогам финальных президентских дебатов в США рейтинг кандидата от республиканцев Дональда Трампа начал опускаться, а симпатии к кандидату от демократов Хиллари Клинтон остались на прежнем уровне.

«Крупнейшее в мире нефтяное королевство меняет курс» (The World’s Biggest Oil Kingdom Reverses Course). Следующий год станет испытанием для Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти: она будет пытаться восстановить контроль на рынке и повысить цены на нефть.

The Wall Street Journal: «Британия будет сильным партнером ЕС, говорит Мэй» (U.K. Will Be Strong Partner in EU, May Says). Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в четверг, что Британия будет и дальше поддерживать крепкие партнерские связи с участниками ЕС.

«Как ИГ использовала приложения для чата, чтобы координировать теракты на Западе» (How ISIS Used Chat Apps to Direct Attacks in West). Следователи по всей Европе встревожены появлением боевиков, которые, как они подозревают, используют приложения для обмена сообщениями и соцсети для вербовки террористов за рубежом и координации их действий.