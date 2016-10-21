Сбор с неработающих граждан на первых порах может составить 20 тысяч рублей в год, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже», — сказал он.

Можно даже не обращать внимание на Конституцию, где записано право на получение бесплатной медицинской помощи. Можно не думать о стоимости администрирования сборов. Не обязательно даже вникать в смысл общедоступной медицины и причины ее дешевизны.

Достаточно просто поразмыслить, зачем нам нужно государство, в том числе и ведомство Максима Топилина, если скоро правительство заставит россиян самих покупать себе медстраховки и копить себе на пенсию? Может, тогда и поликлиники стоит приватизировать?