Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого следствие называет лидером преступного сообщества России, возглавлял и регулировал финансовую вертикаль, в соответствии с которой он распределял незаконно полученные деньги среди нижестоящих субъектов криминального мира. Об этом говорится в материалах уголовного дела. Калашов подозревается в создании преступного сообщества «федерального» масштаба, функционировавшего по принципу пирамиды, на вершине которой были сконцентрированы все финансы, добытые незаконным путем. Эксперты скептически относятся к перспективам этого дела. Чтобы вынести Калашову приговор по инкриминируемой ему статье, придется доказать субординационные связи между «центром» и региональными преступными группировками.

Согласно материалам дела, Калашов «назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений», которых объединяли единые цели «в различных сферах экономической и хозяйственной деятельности». По данным следователей, криминальный авторитет распределял между руководителями этих подразделений и другими участниками «сообщества» незаконно полученные деньги и другое имущество.

Из документа также следует, что Калашов отдавал указания и распоряжения, «обязательные для исполнения» членами организованных преступных групп. Он также «обеспечивал и планировал финансирование преступной деятельности сообщества из различных источников». Лидером одного из таких подразделений, по мнению следователей, был криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Как и Шакро Молодой, Итальянец был арестован по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у Жанны Ким, владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице.

Помимо предполагаемых подельников Шакро, которые участвовали в перестрелке, по этому делу были арестованы сотрудники ЧОПов, бывшие полицейские, а также трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета — замруководителя главного следственного управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель ГУ межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и глава управления собственной безопасности ведомства Александр Ламонов.

Сам Калашов впоследствии стал фигурантом довольно редкого дела, возбужденного по части 4 статьи 210 УК (организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).

Как писал ранее «Коммерсантъ», особенность этого дела в том, что в его материалах впервые в истории российской юриспруденции введено понятие «лидер преступного сообществ России». По версии следствия, Калашов руководил не отдельной ОПГ, а всей криминальной инфраструктурой, действующей на территории России.

Спрут начал формироваться в октябре 2014 года, когда Калашов вернулся в Москву из Испании, где он отбывал девятилетний срок заключения за отмывание денег. Принято считать, что пальмовая ветвь преступного мира была передана Калашову через некоторое время после гибели «вора в законе» Аслана Усояна (Деда Хасана), который был застрелен снайпером в начале 2013 года. По данным СМИ, Калашов, находясь в испанской тюрьме, контролировал основные финансовые потоки клана Деда Хасана.

Место покушения на вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). /Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

По возвращении в Москву Шакро начал координировать действия криминальных авторитетов ниже рангом и рядовых участников «федерального» ОПС. Он создавал «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными преступными группами», разрабатывал планы преступлений, распределял сферы влияния и помогал делить доходы, говорится в материалах дела.

Это значит, что в предполагаемое «преступное сообщество» Шакро Молодого входят не только участники перестрелки у ресторана Elements, но и неопределенное число подозреваемых, обвиняемых или уже осужденных ранее по любым другим уголовным делам. Но в действительности, отмечает издание «Преступная Россия», следствию будет крайне трудно доказать вину Калашова в организации настолько масштабного ОПС. Для этого необходимы доказательства иерархических связей между Шакро и криминальными структурами других регионов. Как правило, «воры в законе» занимаются преступной деятельностью через посредников, поэтому и отбывают сроки наказания по «мягким» статьям.

Адвокат Калашова Александр Гофштейн не стал давать комментарии по поводу следственной интерпретации деятельности своего подзащитного. На последних судебных заседаниях адвокат отмечал, что Калашов считается несудимым, поскольку ранее полученные судимости уже погашены. При этом материалы уголовного дела, по мнению Гофштейна, не содержат каких-либо данных о причастности его клиента к вменяемым ему преступлениям.

Не исключено, что в правоохранительных органах остаются сотрудники, заинтересованные в том, чтобы как можно тщательней замести следы, оставленные Калашовым. 12 октября агентство «Росбалт» сообщило, что из Главного управления Следственного комитета по Москве пропали документы по делу о создании преступного сообщества. Речь в них шла о событиях 15-летней давности, касающихся захвата столичных казино «Кристалл» и «Голден Пэлас», похищений, убийств и мошенничества.

Материалы пропали после того, как их затребовал себе первый заместитель начальника московского главка СК Денис Никандров, когда Калашов еще находился на свободе. Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что именно исчезновение документов стало одной из причин задержания и ареста главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

Начальник управления собственной безопасности СK России Михаил Максименко/Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Важным связующим звеном в деле может стать авторитетный бизнесмен Константин Манукян, которого называют правой рукой Калашова. Как пишет «Росбалт», Манукян уже несколько десятков лет является «тенью» Калашова. В его преступном сообществе он якобы отвечает за финансовые дела, контакты с правоохранительными органами и представителями власти. Манукян объявлен в федеральный розыск. По оперативным данным, он скрывается на территории Армении.