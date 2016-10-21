Директор ОАО «Белэлектромонтаж»: Проект сооружения АЭС в Белоруссии позволил нам выйти на более масштабный рынок атомной энергетики

В Москве завершил работу VIII Международный форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016», организованный госкорпорацией «Росатом», оператором выступила Коммуникационная компания «Атомэкспо». В работе форума приняли участие 1095 делегатов из 14 стран. Более 600 участников – это представители компаний-поставщиков. По сравнению с показателями 2015 года количество поставщиков, принимающих участие в Форуме «Атомекс-2016», увеличилось на 50%. Более 30% поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса. В центре внимания форума были вопросы организации поставок и повышения качества оборудования и услуг, обеспечения прозрачности закупок, развития конкуренции, проблемы закупочной деятельности, а также конкретные требования к оборудованию и материалам, применяемым на объектах использования атомной энергии.

Владимир Ковальчук, директор ОАО «Белэлектромонтаж»:

Цель нашего участия в выставке Международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016» - заявить о себе. На сегодняшний день мы единственный белорусский производитель кабельных металлоконструкций и низковольтного оборудования, согласованный НИАЭПом (генподрядчик строительства Белорусской АЭС) и участвующий в строительстве первой атомной станции в Белоруссии. На форуме мы надеемся расширить круг заказчиков.

Раз мы вступили в этот «закрытый клуб» поставщиков атомной отрасли, хотелось бы выходить и на другие проекты строительства АЭС.

Наше министерство энергетики, естественно, заинтересовано в том, чтобы белорусские компании максимально были вовлечены в процесс строительства Белорусской АЭС. Сложную процедуру отбора прошли не все компании, но нам это удалось, и мы стали поставщиками в процессе строительства атомной станции. То есть проект сооружения АЭС в Белоруссии позволил нам выйти на более масштабный рынок атомной энергетики.

Мы заинтересованы в участии в строительстве и других атомных станций как в России, так и в третьих странах совместно с российскими партнерами.