Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 октября 2016, пятница, 23:40
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 октября 2016, 20:21

Директор ОАО «Белэлектромонтаж»: Проект сооружения АЭС в Белоруссии позволил нам выйти на более масштабный рынок атомной энергетики

В Москве завершил работу VIII Международный форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016», организованный госкорпорацией «Росатом», оператором выступила Коммуникационная компания «Атомэкспо». В работе форума приняли участие 1095 делегатов из 14 стран. Более 600 участников – это представители компаний-поставщиков. По сравнению с показателями 2015 года количество поставщиков, принимающих участие в Форуме «Атомекс-2016», увеличилось на 50%. Более 30% поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса. В центре внимания форума были вопросы организации поставок и повышения качества оборудования и услуг, обеспечения прозрачности закупок, развития конкуренции, проблемы закупочной деятельности, а также конкретные требования к оборудованию и материалам, применяемым на объектах использования атомной энергии.

Владимир Ковальчук, директор ОАО «Белэлектромонтаж»:

Цель нашего участия в выставке Международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016» - заявить о себе. На сегодняшний день мы единственный белорусский производитель кабельных металлоконструкций и низковольтного оборудования, согласованный НИАЭПом (генподрядчик строительства Белорусской АЭС) и участвующий в строительстве первой атомной станции в Белоруссии. На форуме мы надеемся расширить круг заказчиков.

Раз мы вступили в этот «закрытый клуб» поставщиков атомной отрасли, хотелось бы выходить и на другие проекты строительства АЭС.

Наше министерство энергетики, естественно, заинтересовано в том, чтобы белорусские компании максимально были вовлечены в процесс строительства Белорусской АЭС. Сложную процедуру отбора прошли не все компании, но нам это удалось, и мы стали поставщиками в процессе строительства атомной станции. То есть проект сооружения АЭС в Белоруссии позволил нам выйти на более масштабный рынок атомной энергетики.

Мы заинтересованы в участии в строительстве и других атомных станций как в России, так и в третьих странах совместно с российскими партнерами.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

BPC Dixmude (L9015) типа «Мистраль»
Минобороны России опровергло покупку «Мистралей» у Египта
Флаг Украины
Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива
взрыв в г. Алеппо, Сирия
Совет ООН по правам человека поддержал расследование бомбежек Алеппо
Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ново-Огарево, 21 сентября 2016 года.
Правительство обсудит «налог на тунеядство»
Ми-8
На Ямале попал в аварию пассажирский вертолет
23:38 СМИ узнали о лежавшей в «Пересвете» доле средств РПЦ
22:56 В Сети появилась запись встречи Путина с Туском в день гибели Качиньского
22:39 Песков назвал слухи о покупке «Мистралей» за доллар полной ерундой
21:50 Средствами от заморозки пенсий решили погасить долги Минобороны
21:03 Почти половина россиян перешли на продукты со своего огорода

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Олег Валинский
Олег Валинский
21 октября 1961 года родился Олег Валинский, рок-музыкант и вице-президент ОАО РЖД
20:53 Разбившийся «Скиапарелли» нашелся на марсианских снимках
20:33 На Ямале попал в аварию пассажирский вертолет
20:28 Белый дом рассказал об обсуждении новых антироссийских санкций
20:16 Минюст признал иностранным агентом Ассоциацию медработников Чапаевска
19:55 СМИ узнали о планах повышения цен на водку к Новому году
19:47 Украина определила дату начала действия антироссийских санкций
19:42 Кадыров признал влияние санкций на Чечню
19:06 Минобороны России опровергло покупку «Мистралей» у Египта
18:59 Шувалов рассказал о своем видении проектирования подъездов жилых домов
18:47 Внимательность болельщика спасла олимпийского чемпиона Мака Хортона от рака
18:29 «Открытые инновации 2016»: форум не только про технологическое развитие и инструменты поддержки предпринимателей
18:26 Совет ООН по правам человека поддержал расследование бомбежек Алеппо
18:21 Минобороны РФ нашло у боевиков в Алеппо зенитные комплексы
18:08 Вышел альбом с неизвестными записями Дэвида Боуи
18:02 Работа Reddit и Twitter оказалась нарушена из-за атаки хакеров
17:47 В Лондоне скончалась мачеха принцессы Дианы
17:36 Египетский посол опроверг сообщение Польши о продаже «Мистралей» РФ
17:30 В Новосибирске начали выпуск угля со списком достижений Путина
17:21 Навальный рассказал об отгороженном озере Бориса Ротенберга
17:06 Из Латвии вышлют продюсера «Россия сегодня»
17:02 Савченко предложила Порошенко уступить место президента Януковичу
16:53 ЕС не договорился о свободной торговле с Канадой
16:51 Единственное упоминание Нобелевской премии исчезло с сайта Боба Дилана
16:39 В Крыму задержан подозреваемый по делу о затонувшем кране
16:32 Ростуризм не поддержал налог на выезд за рубеж
16:24 СБУ на пять лет запретила Наташе Королевой въезд на Украину
16:12 Госдума одобрила поправки в бюджет текущего года
16:04 В Челябинской области военные священники провели воздушный крестный ход
15:58 Правительство обсудит «налог на тунеядство»
15:47 Нос помогает восстановить коленный сустав
15:41 Сбои в работе GPS у Кремля объяснили работой системы радиоэлектронной борьбы
15:39 Сестра Сенцова сообщила о принудительном присвоении ему российского гражданства
15:20 Суд арестовал националиста Демушкин до конца декабря
15:18 В Кремле отказались вмешиваться в дело Библиотеки украинской литературы
14:56 Подчиненного генерала Сугробова арестовали после двух лет в бегах
14:55 Песков заявил о вреде антироссийских санкций странам ЕС
14:36 Сотрудник ФСБ заподозрен в убийстве жены и 4-месячного ребенка
14:32 Топилин не обсуждал с Кремлем размер «налога на тунеядство»
14:28 Авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш
14:12 Украина перестанет платить России за утилизацию ядерного топлива
13:54 Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября
13:29 Обама намекнул на Samsung в шутке о смартфонах
13:24 В Мосуле убит палач ИГ Джихади-Толик
13:10 Следствие потребовало домашнего ареста для Демушкина
13:01 Двое руководителей «Корпорации Развития» арестованы до 30 ноября
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.