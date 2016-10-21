Спустя месяц после выборов в Госдуму начинают появляться отчетливые очертания ее новой структуры. Статистически и поименно новый созыв парламента заметно отличается от предыдущего, но главная интрига все еще сохраняется. Обретет ли этот созыв политическую независимость, реальные представительные функции, пока сказать сложно, политологи расходятся во мнениях по этому вопросу. Результаты выборов закрепили многопартийную систему с доминирующей партией. «Единая Россия» вновь вернула себе конституционное большинство и сможет проводить через Госдуму любые проекты, впрочем, как и в предшествующую четырехлетку. В качестве поощрения единороссы поделились с остальными фракциями думскими комитетами, сокращенными с 30 до 26 за счет слияния комитетов со смежными функциями. «Полит.ру» сравнил составы, руководящие должности и ключевые принципы работы нижней палаты шестого и седьмого созывов.

Депутаты Государственной Думы VII созыва Фото: ГД РФ

По итогам выборов, прошедших при низкой явке избирателей, из 450 мест в парламенте «Единая Россия» получила 343 места. 140 кандидатов прошли по партспискам, 203 единоросса выиграли в одномандатных округах. Заняв две трети мест в Госдуме, партия власти обеспечила себе конституционное большинство, что упростит процедуру прохождения некоторых законопроектов. В прошлом созыве у «Единой России» было простое большинство (238 депутатов).

Остальные партии прошли в Госдуму в том же порядке, что и в 2011 году. КПРФ займет 42 кресла (в новом созыве фракция больше не сможет направлять запросы в Конституционный суд и инициировать парламентские расследования), ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. По одномандатным округам прошли также Алексей Журавлев из партии «Родина» и лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Они отказались входить в какую либо из думских фракций. Еще один мандат получил самовыдвиженец Владислав Резник.

Новый состав Госдумы обновился на 48%. Столько новобранцев сразу в стенах парламента не видели давно. В шестом и пятом созывах количество новых депутатов составляло около 32% от общего состава. Больше всего обновилась «Единая Россия» — на 60%. Депутатские мандаты получили, в том числе, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, космонавт Максим Сураев, сын актера Михаила Боярского Сергей и бывший депутат Заксобрания Петербурга Виталий Милонов. «Справедливая Россия» обновила ряды на 30%, в ЛДПР доля новеньких составила 28%, в КПРФ — 21%.

В новой Госдуме появилось еще больше общественных деятелей, спортсменов и космонавтов. Депутатские кресла заняли 12 призеров Олимпийских и Паралимпийских игр — в два раза больше, чем в шестой Думе. Мандаты получили также телеведущие Петр Толстой (ЕР), Оксана Пушкина (ЕР), Евгений Ревенко (ЕР), журналист Елена Ямпольская (ЕР). Остались в Госдуме такие именитые спортсмены, как Николай Валуев (ЕР) и Светлана Жукова (ЕР), а также режиссеры Станислав Говорухин (ЕР) и Владимир Бортко (КПРФ).

РБК на основании поданных деклараций и сведений о кандидатах составил средний портрет депутата-новичка. Ему в среднем 52 года, в Госдуму он пришел из бизнеса (таких 61 человек — Ростелеком, Уралхим, Дартс, Кофебук и т.д.). Многие из них заседали в местных или федеральных органах исполнительной власти (57 человек) или в местных законодательных органах (51 человек). Средний доход депутата-новичка в 2015 году составил 16 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем у среднестатистического депутата шестого созыва, чей доход за прошлый год составил 30, 3 миллиона рублей.

Депутаты Государственной Думы VII созыва Фото: ГД РФ

Впервые с 2003 года в Госдуме появились два человека от непарламентских партий благодаря возвращению смешанной системы выборов, хотя их независимость подвергается сомнению — Журавлев близок к «Единой России», «Гражданскую платформу» называют сателлитом партии власти. Тем не менее, приход в Думу одномандатников, среди которых около 80 региональных и муниципальных депутатов, вполне может изменить ее роль в следующие четыре года, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, прибавится вес регионально ориентированной повестки в работе палаты и увеличится доля социально-бытовой тематики в инициативах депутатов». Одномандатники знакомы с проблемами на местах и будут уделять меньше внимания чисто политическим инициативам.

Крупный региональный бизнес, представленный в Госдуме, также может привести к неожиданным результатам, считает политолог Александр Кынев: «Это торговые, строительные компании, бизнес, сильно зависящий от отношений с силовиками и властями, а в случае смены губернатора у них есть риск оказаться в опале. И не исключено, что перемены вытолкнут их в оппозицию».

Вячеслав Володин, переехавший на Охотный ряд из администрации Кремля, теперь будет регулировать все процессы в парламенте на расстоянии вытянутой руки. Смена Сергея Нарышкина на Вячеслава Володина, безусловно, самая важная перестановка в структуре парламента. С приходом бывшего кремлевского куратора, роль и значимость нижней палаты может сильно прибавить в весе. Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, отмечает, что Володин не только спроектировал избирательную систему, но также лично согласовывал и сопровождал процесс избрания депутатов. Вместе с подавляющим большинством «Единой России», это делает новую Думу в значительной мере институтом, лично подконтрольным ему, говорит собеседник издания.

Вячеслав Володин после заседания Совета Госдумы 6 октября 2016 Фото: ГД РФ

Виктор Селиверстов

Все ключевые посты в руководстве Госдумы заняли близкие к Володину люди. За несколько дней до его перехода обновился состав исполкома «Единой России». Виктор Селиверстов, который работал с Володиным в УВП, занял место замсекретаря генсовета по оргвопросам вместо Виктора Кидяева. Кадровые перестановки в думском аппарате новый спикер начал с назначения на должность первого замглавы аппарата Сергея Поспелова, которого называют «человеком Володина».

Сергей Поспелов

Поспелов — выходец из «Молодой гвардии "Единой России"», ранее руководил Росмолодежью и был близок к замглавы управления внутренней политики (УВП) администрации президента Тимуру Прокопенко.

Джахан Поллыева, которая возглавляла аппарат нижней палаты в прошлом созыве, к тому моменту на Охотном ряду уже не появлялась, ее обязанности временно исполнял Поспелов. Ходили слухи, что в дальнейшем он может избавиться от приставки «врио», если только пост главы думского аппарата откажется занять руководившая УВП Татьяна Воронова, кстати, тоже выходец из «Молодой гвардии».

Татьяна Воронова

Однако эти слухи не подтвердились, вчера стало известно, что Воронова все-таки возглавит аппарат Госдумы, ее кандидатуру поддержал думский комитет по регламенту.

Таким образом, в руководстве УВП из команды Володина осталось только три чиновника. Бывший заместитель главы управления Игорь Дивейкин был назначен заместителем Вороновой, ответственным за дела нижней палаты, другой замглавы УВП Ольга Ситникова стала начальников думского управления по связям с общественностью и взаимодействиям со СМИ. Начальник аппарата Володина в администрации президента Вадим Маршалко стал руководителем его секретариата в Думе.

По сложившейся схеме посты вице-спикеров партии распределяют между собой пропорционально доле полученных мандатов по так называемому «пакетному соглашению». В Госдуме шестого созыва у «Единой России» было четыре вице-спикера и один первый вице-спикер. Свой первый вице-спикер был и у КПРФ. По одному вице-спикеру было у «Справедливой России» и ЛДПР. В новом созыве первыми вице-спикерами нижней палаты стали единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников. Обычными вице-спикерами назначены члены «Единой России» Сергей Неверов, Владимир Васильев, Ирина Яровая и Петр Толстой, а также представители фракции ЛДПР Игорь Лебедев и «Справедливой России» Ольга Епифанова.

По «пакетному соглашению» были назначены также председатели 26 профильных комитетов Госдумы. Пропорция при распределении должностей осталась такой же, как и в предыдущем составе: половину получили единороссы, половину — остальные фракции. При этом общее число комитетов сократилось на четыре за счет объединения некоторых из них. Комитет по образованию и науке был создан путем слияния двух комитетов; из трех разных комитетов был образован комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; из двух разных комитетов также состоял комитет по транспорту и строительству. В итоге 13 комитетов получила «Единая Россия», три — эсеры и по пять — ЛДПР и КПРФ.

Профильные комитеты Госдумы Комитет Председатель ГД VII созыва Председатель ГД VI созыва По государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) Владимир Плигин (ЕР) По труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) Андрей Исаев (ЕР) По бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР) Андрей Макаров (ЕР) По финансовому рынку Анатолий Аксаков (СР) Наталья Бурыкина (ЕР) По экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) Игорь Руденский (ЕР) По природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (ЕР) Владимир Кашин (КПРФ) По энергетике Павел Завальный (ЕР) Иван Грачев (СР) По транспорту и строительству Евгений Москвичев (ЕР) Евгений Москвичев (ЕР) По обороне Владимир Шаманов (ЕР) Владимир Комоедов (КПРФ) По безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) Ирина Яровая (ЕР) По международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) Алексей Пушков (ЕР) По делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) Леонид Слуцкий (ЛДПР) По федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) Виктор Кидяев (ЕР) По региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) Николай Харитонов (КПРФ) По Регламенту и организации работы Государственной Думы Ольга Севастьянова (ЕР) Ильдар Габдрахманов (ЕР) По охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР) Сергей Фургал (ЛДПР) По образованию и науке Вячеслав Никонов (ЕР) Александр Дегтярев (ЕР; образование)

Валерий Черешнев (СР; наука) По вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) Елена Мизулина (СР) По аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) Николай Панков (ЕР) По экологии и охране окружающей среды Отлга Тимофеева (ЕР) Владимир Кашин (КПРФ) По делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ) Алексей Островский (КПРФ) По делам национальностей Ильдар Гильмутдинов (ЕР) Гаджимет Сафаралиев (ЕР) По физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) Игорь Ананских (ЛДПР) По жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (СР) Галина Хованская (СР) По информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР) Алексей Митрофанов (СР) По культуре Станислав Говорухин (ЕР) Станислав Говорухин (ЕР)

Шесть из 13 комитетов, доставшихся единороссам, возглавили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ): врач Дмитрий Морозов (комитет по охране здоровья), руководитель проекта ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям), руководитель исполкома ОНФ в Коми Ольга Савастьянова (по регламенту) и сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева (по экологии), Станислав Говорухин и Евгений Москвичев продолжат руководить комитетами по культуре и транспорту соответственно.

Ранее состоялось заседание одного из ключевых думских комитетов — по госстроительству и конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. После слияния двух прежних комитетов портфель законопроектов увеличился почти в два раза, при том, что в составе комитета оказалось всего шесть депутатов, уже работавших в двух комитетах по отдельности, и 10 новых депутатов, отмечают «Ведомости». Через оба комитета в прошлом созыве проходили наиболее резонансные законопроекты: поправки в Конституцию, перенос парламентских выборов, интеграция Крыма, «закон Димы Яковлева», изменения Уголовного кодекса и т.д. В следующие четыре года через новый комитет будет идти треть всех поступающих в Госдуму законопроектов.

Новый состав комитета Госдумы по осударственному строительству и законодательству Источник: www.komitet2-10.km.duma.gov.ru

Параллельно проходит работа по изменению параметров работы парламента. Так, думский комитет по регламенту единогласно поддержал инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности как на заседаниях комитетов, так и на пленарных заседаниях. Необходимость личного голосования депутата прописана в Конституции, однако дважды Конституционный суд признавал за Госдумой право на внесение в регламент «дополнений, касающихся порядка передачи депутатом своего голоса в связи с отсутствием на заседании по обстоятельствам, имеющим исключительный характер», напоминает «Коммерсантъ».

Возможность передачи голоса Дума ввела в 1999 году. Среди причин отсутствия, которые позволяют передать голос, сейчас могут быть указаны, например, командировка, отпуск, рождение ребенка, временная нетрудоспособность, «исполнение гражданских обязанностей», семейные обстоятельства и «обстоятельства непреодолимой силы». Инициаторы законопроекта предлагают сократить этот список только до одного пункта — временная нетрудоспособность.

Также было решено изменить график работы парламента. Теперь пленарными считаются три недели вместо двух, региональная неделя — одна. Эти изменения инициировал Володин. По его мнению, изменение графика не даст депутатам прогуливать заседания и заставит их больше времени проводить в комитетах.