20 октября в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева с лекцией на тему «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» выступил лингвист, кандидат филологических наук, доцент Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Живлов. Его выступление стало второй лекций в рамках нового цикла лекций "Полит.ру" о современной исторической лингвистике.

Разнообразие языков Северной Америки очень велико. Среди них выделяют несколько десятков независимых языков семей и языков-изолятов. Если перечислять только крупные общепризнанные языковые семьи, то их будет не менее одиннадцати. Во-первых, это эскимосско-алеутские языки, некоторые из которых встречаются и в Евразии. Двигаясь дальше на юг, мы встречаемся с языковой семьей на-дене. Она распространена на Аляске, в северо-западной части Канады, некоторые ее ветви проникли на тихоокеанское побережье США, а отдельные достигли даже юго-западных штатов Аризона и Нью-Мексико, где распространен входящий в эту семью язык навахо. Алгонкинская семья распространена в восточной и центральной частях Канады, а районе Великих озер и в северной части атлантического побережья США. Два языка этой семьи (вийот и юрок), проделав длинный путь, оказались в Калифорнии (о языке юрок мы ранее рассказывали в особом очерке). Изначальная родина алгонкинской семьи, видимо, находилась в районе нынешнего Орегона, а потом их носители мигрировали на восток.

Языковая семья сиу распространена на пространстве от реки Миссисипи на востоке до Скалистых гор на западе и от реки Саскачеван на севере до реки Арканзас на юге, прародина ее, видимо, находилась на восточном побережье США. В области Великих равнин встречаются также языки семьи кэддо (кицайский, арикара, пауни и собственно кэддо). Носители языков семьи мускоги (в наши дни сохранились алабамский, коасати, крикский, микасуки, чикасо и чоктавский языки) живут на юго-востоке США, в штатах Миссури и Алабама. Родиной обширной юто-астекской семьи, видимо, был юго-запад США, откуда их носители проникли в район Большого бассейна, а некоторые (команчи) – и далее, на Великие равнины. Другая ветвь той же семьи распространилась на юг, достигнув Мексики и Гондураса. Наиболее известный их представитель – классический науатль, который служил основным языком государства ацтеков до испанского вторжения.

В Мексике и Гватемале распространены языки семьи майя, их сейчас насчитывают около сорок. На юге Мексике говорят также на языках семьи михе-соке. Предполагается, что носителями этих языков в древности были ольмеки – создатели первой развитой цивилизации на территории Мексики. Возможно, языкам михе-соке родственна тотонакская языковая семья. Наконец, тоже на юге Мексики есть еще и ото-мангская семья языков, ранее ее представители были распространены и южнее, в Коста-Рике и Никарагуа. Данная семья примечательна тем, что прогнозируемая дата ее распада самая древняя из общепризнанных языковых семей Северной Америки. Так что ото-мангская семья не уступает по возрасту, например, индоевропейской.

Напомним, что выше перечислены лишь наиболее крупные и общепризнанные семьи, а на самом деле независимых семей или отдельных языков, для которых не установлено родство ни с кем, в Северной Америке еще больше. Особенным разнообразием в этом отношении поражает тихоокеанское побережье США. По данным сайта «Глоттолог», в Северной Америке насчитывается 42 отдельных языковых семьи и 31 язык-изолят (не считая языков, принесенных европейцами). То есть генетическое разнообразие языков в Северной Америке больше, чем в Евразии (26 семей и 12 изолятов по данным того же сайта), Австралии (23 семьи и 9 изолятов) или Африке (34 семьи и 17 изолятов). Подобная ситуация весьма примечательна, если учесть, что заселена Америка была позже, чем другие континенты.

Первую научную классификацию языков Северной Америки предложило Бюро американской этнологии в конце XIX века под руководством Джона Уэсли Пауэлла (1834 – 1902). Она была основана на сравнении собранных исследователями словарных списков, без применения строгих методов сравнительно-исторической лингвистики, а только на основе оцениваемого интуитивно сходства. В результате Пауэлл и его сотрудники разделили 632 обследованных языка на 42 независимых семьи плюс 31 изолированный язык.

В дальнейшем ученые неоднократно пытались свести такое количество семей к меньшему число более крупных языковых объединений. В частности с индейскими языками запада США работали Альфред Крёбер (1876 – 1960) и Роланд Диксон (1875 – 1930), которые предложили ряд гипотез языкового родства. Среди идей Крёбера и Диксона наибольшее признание завоевали гипотезы о существовании языковых семей хока и пенути. Также Диксон и Крёбер впервые предположили, что упомянутые выше калифорнийские языки вийот и юрок родственны алгонкинским языкам.

Более строгое обоснование родства вийот и юрок с алгонкинскими дал потом выдающийся американский лингвист Эдвард Сепир (1884 – 1939). Сепир принадлежит также ряд других достижений в генеалогии американских языков. Например, он включил в семью хока ряд языков, распространенных за пределами Калифорнии. Сопоставив языки науатль и южный пайюте, оно доказал родство юто-астекских языков.

Леонард Блумфилд (1887 – 1949), занимавшийся в начале своей карьеры индоевропеистикой, потом применил ее методы к языкам алгонкинской семьи, строго обосновав родство нескольких из них (фокс, кри, меномини и оджибве). Работы Блумфилда опровергли распространенное ранее мнение, что методы классической компаративистики, разработанные на материале индоевропейских языков, неприменимы к “языкам дикарей”.

Большой вклад в изучение языков Северной Америки внес Джон Пибоди Харрингтон (1884 – 1961), которые более сорока лет занимался полевыми исследованиями, собирая материалы по индейским языкам. Если бы не он, многие дальнейшие труды компаративистов были бы невозможны, так как многие языки исчезли совсем и для установления из родственных связей просто не было бы необходимого материала. На основе собранных Харрингтоном данных уже издано множество словарей и грамматик, а полная их публикация займет еще десятки лет.

В 1929 году Эдвард Сепир опубликовал в энциклопедии Britannica статью «Языки Центральной и Северной Америки», где попытался сократить число языковых семей континента с нескольких десятков до всего шести: эскимосско-алеутские, алгонкино-вакашские, на-дене, пенути, хока-сиу, ацтеко-таноанские. Следует помнить, что Сепир прямо указывал на предварительный характер своей классификации и хорошо разделял гипотезы доказанные (например, родство внутри юто-ацтекских языков), достаточно достоверные (семья хока, родствой вийот и юрок с алгонкинскими) и предположительные (макросемья хока-сиу). Однако авторитет Сепира был так велик, что многими последующими авторами его классификация стала восприниматься как хрестоматийная и полностью подтвержденная.

С другой стороны, позднее, американские лингвисты стали опровергать существование отдельных предложенных Сепиром родственных групп. В результате следующий этап в истории классификаций языков Северной Америки прошел преимущественно под девизом «сплиттерства» – расщепления гипотетических групп и семей языков. Критика со стороны сплиттеров была вполне обоснованной, так как многие из предлагавшихся гипотез о языковом родстве были основаны на недостаточном материале или же бездоказательны. Самый влиятельный представитель этого направления – Лайел Кэмпбелл. В итоге в книге The Languages of Native America: An Historical and Comparative Assessment, изданной в 1979 году под редакцией Кэмпбелла и Марианны Митун постулировалось существование 62 независимых генетических объединений языков Северной Америки. В книге Кэмпбелла 1997 года American Indian languages: the historical linguistics of Native America их все-таки чуть меньше – всего 58.

Если Кэмпбелл представитель крайнего скептического крыла в отношении гипотез о языковом родстве североамериканских языков, то диаметрально противоположную позицию занимал Джозеф Гринберг (1915 – 2001, о нем можно было услышать и в лекции, посвященной языкам Африкииаметрально противоположную позицию занимал Джозеф Гринберг ()шении гипотез о языковом родстве североамериканских языков, то ма). В книге 1987 года Language in the Americas он разделил все языки не только Северной, но и Южной Америки всего на три большие семьи: экимосско-алеутскую, на-дене и все остальные, которым он дал название америндские языки.

Хотя сейчас понятно, что единой семьи америндских языков все-таки не было, существует целый ряд гипотез родства внутри языков Северной Америки, которые проявляют достаточную устойчивость ко всем усилиями сплиттеров их опровергнуть. По словам Михаила Живлова, весьма вероятно существование языковых семей хока и пенути, хотя конкретный состав входящих в каждую из них языков пока ясен не до конца. Хороший потенциал также у гипотез, объединяющих изолированный язык ючи (штат Оклахома) с языками сиу, изолированный язык натчез (Луизиана и Миссисипи) с языками маскоги, а также у некоторых других.

Есть несколько интересных новых гипотез. В недавно вышедшей книге «Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования» (2015) Илья Пейрос предложил объединение целого ряда семей (хока, пенути, юто-астекских, михе-соке, майя и кечуа) в «западно-америндскую» макросемью. Совместно с С. Л. Николаевым Пейрос также предполагает существование «берингийских языков», куда входят сэлишские, алгонкинские, вакашские, а также чукотско-камчатские языки. Но эти гипотезы еще нуждаются в доказательстве.

В чем же причины столь высокого разнообразия языковых семей Северной Америки? По словам Михаила Живлова, и может быть несколько. Во-первых, в Америке не было широкой экспансии какой-либо одной языковой семьи, подобно индоевропейской в Евразии или банту в Африке, которая бы стерла целый ряд других языков. Во-вторых, согласно данным генетиков, перед тем, как распространиться по Северной и Южной Америке, люди в течение нескольких тысячелетий жили на территории Берингии. За это время языковое разнообразие внутри этой территории несомненно увеличивалось, даже если мы предположим, что изначально они все говорили на близкородственных языках. Потом все они хлынули на американский континент, в результате чего и образовалась нынешняя языковая карта. Наконец, совершенно не обязательно, что заселение Америки проходило единовременно, однородной языковой группой людей. Вполне вероятно наличие нескольких волн переселенцев, а значит и языковое разнообразие Америки восходит к разнообразию языков Восточной Сибири эпохи палеолита.