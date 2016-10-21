Российский рубль в последние дни чувствует себя на удивление хорошо. В пятницу утром на Московской бирже доллар практически не менялся в цене, находясь в коридоре 62,3-62,5, а евро подешевел более чем на 30 копеек. Впервые с лета 2015 года за европейскую валюту дают менее 68 рублей.

Несколько факторов играли на стороне рубля. Так, приближается пик налогового периода, так что компании и граждане могут избавляться от валюты для приобретения рублей. Также вполне вероятно, что инвесторы следят за завершающемся сегодня саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Несмотря на то, что лидеры ЕС осудили Москву за бомбежки города Алеппо, Италия выступила против расширения санкций против Москвы. Впрочем, по данным Bloomberg, лидеры ЕС могут упомянуть о возможных ответных мерах в официальном заявлении после саммита.

Но слабость евро все-таки объясняется и другими причинами. Не слишком устойчивое положение Deutsche Bank, крупнейшего банка в Германии, ослабление курса после последнего заседания ЕЦБ, итоги которого не впечатлили инвесторов, привели к тому, что за евро дают уже $1,08, хотя еще совсем недавно за евро давали $1,12 — до так давно ожидаемого паритета осталось не так уж и много.

Фото: algirdasbutkevicius.lt

Конечно, результаты торгов последних недель ничего не говорят об устойчивости рубля как валюты — однако если доверять Центральному банку, который собирается добиться снижения инфляции до 4% к концу 2017 года, а также прогнозам Минэкономразвития, в которых говорится о достаточно стабильном курсе рубля по отношению к доллару, российская валюта и правда может стать инструментом, в который можно делать хоть сколько-нибудь долгосрочные вложения людям, не готовым в ежедневном формате оценивать риски и в случае необходимости выводить инвестиции.

Так что не удивительно, что в ближайшее время Министерство финансов собирается выйти на рынок заимствований у населения.

Как подробно пишет сегодня «Лента.ру», сейчас облигации федерального займа (ОФЗ) можно покупать только через биржу — хотя формально на ней может торговать любой желающий, в реальности доступ к таким инструментам имеют достаточно квалифицированные инвесторы. А Минфин хочет продавать ОФЗ настолько активно, что эти бумаги могут составить конкуренцию депозитам в крупнейших банках.

В идеале планируется собрать с населения около триллиона рублей. Учитывая, что всего на депозитах в банках сейчас находится около 30 трлн, сумма это немаленькая. Схема реализации проекта пока только обсуждается, одна из последних идей — дифференциация ставки процента в отличии от срока облигации. То есть для трехлетней бумаги в первый год ставка будет меньше средней ставки по депозитам, а в последующие — выше. Это будет стимулировать граждан, которые хотят вложить деньги на достаточно длительный срок, покупать именно правительственные облигации, причем не избавляться от них в случае чего, а держать до последнего.

Конечно, государственные облигации среди населения России справедливо пользуются плохой репутацией: советское правительство множество раз под видом размещения займов занималось изъятием денег у населения. Вдобавок сама идея максимально широко продавать долговые обязательства правительства несколько порочна: неквалифицированные инвесторы неспособны правильно оценить риски и продажа бумаг именно им создает впечатление, что профессиональные участники рынка просто не стали бы иметь дела с ОФЗ. Вполне может быть, они действительно ожидают от бумаг российского правительства более высокую доходность, нежели оно может предложить — но это повод не искать менее информированных покупателей, а сокращать расходы.

В правительстве, конечно, это понимают, и Минфин старается сократить расходы как может — возможно, именно это стало причиной переноса рассмотрения бюджета. Пока же самые «затратные» ведомства защищают свои части бюджета, но если денег действительно не будет, то продлится это недолго.