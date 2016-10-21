Новость дня

Власти Северной Осетии сформируют новую комиссию по инвентаризации земель, заявил глава региона Вячеслав Битаров на правительственном совещании.

«Комиссия определит, кому принадлежит каждый кусок земли в рамках границ Северной Осетии. Земля — основной источник дохода бюджета района, но ни в одном районе эта работа не налажена или проводится формально. Эту ситуацию необходимо в корне поменять. Так не должно быть — когда спрос на землю есть, а поступлений в бюджет от единого сельхозналога нет», — сказал Битаров.

Битаров отметил, что все ранее созданные комиссии для решения данного вопроса будут ликвидированы. Также комиссия будет рассматривать все жалобы населения, поступающие по поводу незаконного распределения и нехватки земель в районах.

Антиновость дня

Администрация Пскова отказала ЛГБТ-активистами в проведении в Пскове 1 ноября гей-парада и митингов и предупредила их о возможном нарушении статьи кодекса об административных правонарушениях.

Активисты московского гей-прайда уведомили власти Пскова, Брянска, Смоленска и Великого Новгорода о проведении в конце октября и начале ноября гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, а также против гомофобии и трансфобии.

Участник костюмированного парада. / pixabay.com/Lauramba

Согласно уведомлению, поданному в администрацию Псковской области, шествие псковского гей-парада было запланировано на 1 ноября с 13.00 до 15.00 в центре города с количеством участников до 300 человек. Также у памятника политическим заключенным должен был состояться митинг с призывом к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России.

Непонятная новость дня

В Туле более 2 тысяч многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны нуждаются в получении земельных участков в собственность бесплатно, сообщил региональный министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

На встрече с главой региона Алексеем Дюминым в пятницу Пантелев рассказал, что в прошлом году многодетным семьям было предложено 150 земельных участков. В этом году для них уже сформировано 586 участков, до конца года планируется определить в общей сложности 807 участков.

Ассорти

Губернатор Тверской области Игорь Руденя произвел назначения на ряд ключевых должностей в правительстве региона. На должности вице-премьеров назначены Михаил Пилавов и Александр Меньщиков. Заместителем председателя правительства-министром сельского хозяйства назначен Павел Мигулев.

Также распоряжениями губернатора на должность министра социальной защиты населения Тверской области назначена Елена Хохлова, министра по обеспечению контрольных функций — Виктор Шафорост, начальника главного управления региональной безопасности Василий Попенко. Руководить главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области будет Михаил Смирнов, архивным отделом Тверской области — Дмитрий Ефремов.

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Краснознаменское сельское поселение Лискинского района Воронежской области признано самым благоустроенным селом России по итогам 2015 года. Село стало лучшим в номинации среди поселений с населением до 3 тысяч человек.

В рамках конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» ежегодно награждаются городские поселения в трех категориях: являющиеся административными центрами субъектов РФ, с населением от 100 тыс. человек и с населением до 100 тыс. человек. Призовые места среди сельских поселений также распределяются по трем категориям: с населением до 3 тысяч, от 3 до 5 тысяч и от 5 тысяч человек.

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Виноградная лоза /pixabay.com

Власти Ставрополья рассчитывают увеличить площади виноградников в 3 раза, до 21 тыс. га, сообщил журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

«На сегодняшний день под виноградники у нас отведено 7 тыс. га, рассчитываем увеличить их втрое», — сказал Ситников. Кроме того, стоит задача увеличить производство вина из собственного сырья.