Попытки инициативной группы европейских лидеров ввести дополнительные антироссийские санкции увенчались неудачей. Бельгия отрицает свою причастность к авиаудару по деревне возле Алеппо. Турция нанесла удар по курдам на севере Сирии, и теперь сирийское правительство угрожает сбивать ее самолеты, если они появятся в сирийском воздушном пространстве. В англоязычных СМИ эти темы всплывают, но вдали от мейнстрима.

Guardian пишет, что Британия, Германия и Франция не смогли заручиться единодушной поддержкой со стороны других участников ЕС для введения антироссийских санкций по поводу сирийской кампании. Главной противницей этой инициативы стала Италия. Идея, напоминают авторы, была в том, чтобы пригрозить России дополнительными индивидуальными санкциями, которые могут быть введены, если продолжатся бомбардировки Алеппо.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, отмечает Guardian, ссылаясь на источники в правительстве, среди прочего, аргументировала необходимость общего согласия на санкции «тем, что Россия бросает вызов европейским демократическим ценностям и институтам». Однако по итогам переговоров формулировка про санкции сменилась более аморфным утверждением, что ЕС будет рассматривать все возможные средства, чтобы прекратить кровопролитие в Сирии. А итальянский премьер-министр Маттео Ренци пояснил корреспондентам, что введение новых санкций против России едва ли можно отнести к таким средствам.

Премьер-министр Италии Маттео Рецци на встрече с Джоном Керри и Анжелой Меркель на саммите НАТО. / common.wikipedia.org

Полемика между лидерами ЕС была напряженной, оговаривает Guardian. Всё это происходит в момент роста напряженности в отношениях между Россией и ЕС. «Лидеры обсуждали нарушения воздушного пространства, кампании по дезинформации, кибератаки и "вмешательство" в политические процессы ЕС».

Параллельно с этим в информационном пространстве продолжает тлеть история о том, что, бельгийские самолеты, согласно российским источникам, нанесли авиаудары по деревне недалеко от Алеппо, в результате чего погибло шесть мирных жителей. Англосаксонские СМИ по-прежнему избегают обсуждать эту тему, поэтому она в англоязычной среде она в основном представлена в российских СМИ. Впрочем, после того как бельгийский министр обороны отреагировал на обвинения, это начали обсуждать англоязычные бельгийские издания.

Бельгийское интернет-издание Deredactie.be напоминает историю. В среду Россия заявила, что бельгийские истребители F-16 во вторник принимали участие в бомбежке сирийской деревни Хассаджек, в результате чего погибли мирные граждане. Бельгия сразу стала отрицать свою причастность к этой истории, а министр обороны Стивен Вандерпут предположил, что Россия нарочно распространяет ложную информацию, чтобы поссорить между собой участников коалиции.

С оговоркой, что обычно бельгийские военные не сообщают открыто о местонахождении своих самолетов, он также подчеркнул, что бельгийских самолетов в окрестностях деревни в то время не было. Позднее, впрочем, Вандерпут несколько изменил риторику и вместо намеренной дезинформации со стороны России заговорил об ошибке. Вместе с тем он заявил, что ожидает извинений.

Еще одна новость также обсуждается довольно периферийно, хотя и более живо. Речь идет о предупреждении со стороны сирийского правительства турецким ВВС, что сирийская армия будет сбивать турецкие самолеты, если они будут появляться в сирийском воздушном пространстве. Это, пишет Business Insider со ссылкой на Reuters, стало ответом на авиаудары, нанесенные Турцией на севере Сирии, где находятся курдские боевики, поддерживаемые американской антитеррористической коалицией.

Сирийские курды / Flickr.

Северная Сирия, поясняется в заметке, становится всё более сложной территорией конфликта, где столкнулись военные повестки двух стран-участниц НАТО – Турции и США. Турция поддерживает сирийских повстанцев, стремящихся свергнуть сирийского президента Башара Асада, но при этом бьет по сирийским курдам, которых считает террористами наряду с турецкими курдами. США считают сирийских курдов важным подспорьем в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).