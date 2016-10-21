Сирия и медийная периферия
Попытки инициативной группы европейских лидеров ввести дополнительные антироссийские санкции увенчались неудачей. Бельгия отрицает свою причастность к авиаудару по деревне возле Алеппо. Турция нанесла удар по курдам на севере Сирии, и теперь сирийское правительство угрожает сбивать ее самолеты, если они появятся в сирийском воздушном пространстве. В англоязычных СМИ эти темы всплывают, но вдали от мейнстрима.
Guardian пишет, что Британия, Германия и Франция не смогли заручиться единодушной поддержкой со стороны других участников ЕС для введения антироссийских санкций по поводу сирийской кампании. Главной противницей этой инициативы стала Италия. Идея, напоминают авторы, была в том, чтобы пригрозить России дополнительными индивидуальными санкциями, которые могут быть введены, если продолжатся бомбардировки Алеппо.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй, отмечает Guardian, ссылаясь на источники в правительстве, среди прочего, аргументировала необходимость общего согласия на санкции «тем, что Россия бросает вызов европейским демократическим ценностям и институтам». Однако по итогам переговоров формулировка про санкции сменилась более аморфным утверждением, что ЕС будет рассматривать все возможные средства, чтобы прекратить кровопролитие в Сирии. А итальянский премьер-министр Маттео Ренци пояснил корреспондентам, что введение новых санкций против России едва ли можно отнести к таким средствам.
Полемика между лидерами ЕС была напряженной, оговаривает Guardian. Всё это происходит в момент роста напряженности в отношениях между Россией и ЕС. «Лидеры обсуждали нарушения воздушного пространства, кампании по дезинформации, кибератаки и "вмешательство" в политические процессы ЕС».
Параллельно с этим в информационном пространстве продолжает тлеть история о том, что, бельгийские самолеты, согласно российским источникам, нанесли авиаудары по деревне недалеко от Алеппо, в результате чего погибло шесть мирных жителей. Англосаксонские СМИ по-прежнему избегают обсуждать эту тему, поэтому она в англоязычной среде она в основном представлена в российских СМИ. Впрочем, после того как бельгийский министр обороны отреагировал на обвинения, это начали обсуждать англоязычные бельгийские издания.
Бельгийское интернет-издание Deredactie.be напоминает историю. В среду Россия заявила, что бельгийские истребители F-16 во вторник принимали участие в бомбежке сирийской деревни Хассаджек, в результате чего погибли мирные граждане. Бельгия сразу стала отрицать свою причастность к этой истории, а министр обороны Стивен Вандерпут предположил, что Россия нарочно распространяет ложную информацию, чтобы поссорить между собой участников коалиции.
С оговоркой, что обычно бельгийские военные не сообщают открыто о местонахождении своих самолетов, он также подчеркнул, что бельгийских самолетов в окрестностях деревни в то время не было. Позднее, впрочем, Вандерпут несколько изменил риторику и вместо намеренной дезинформации со стороны России заговорил об ошибке. Вместе с тем он заявил, что ожидает извинений.
Еще одна новость также обсуждается довольно периферийно, хотя и более живо. Речь идет о предупреждении со стороны сирийского правительства турецким ВВС, что сирийская армия будет сбивать турецкие самолеты, если они будут появляться в сирийском воздушном пространстве. Это, пишет Business Insider со ссылкой на Reuters, стало ответом на авиаудары, нанесенные Турцией на севере Сирии, где находятся курдские боевики, поддерживаемые американской антитеррористической коалицией.
Северная Сирия, поясняется в заметке, становится всё более сложной территорией конфликта, где столкнулись военные повестки двух стран-участниц НАТО – Турции и США. Турция поддерживает сирийских повстанцев, стремящихся свергнуть сирийского президента Башара Асада, но при этом бьет по сирийским курдам, которых считает террористами наряду с турецкими курдами. США считают сирийских курдов важным подспорьем в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).