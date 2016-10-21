Топ новостей 21 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЕС отказался вводить санкции против России из-за Сирии, Минтруд озвучил сумму «налога на тунеядство», а Украина заявила, что больше не будет платить России за утилизацию ядерного топлива.

ЕС осудил Россию за военные действия в Сирии, но не стал вводить санкции из-за этого. Санкции по Украине было решено оставить в силе. Франсуа Олланд заявил, что «мы договорились сделать все необходимое, чтобы обеспечить давление на Россию, чтобы обеспечить продолжение перемирия в Алеппо». Против санкций из-за Сирии выступили Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия,а самую активную позицию проявил итальянский премьер.

Истерия вокруг Алеппо не привела к новым санкциям пр.России. Но теперь об отмене уже принятых ЕС санкций речь не идет. Негативное статус-кво — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 октября 2016 г.

Европейский Союз снял санкции с Арсена Павлова. — ВП (@sranysovok) 21 октября 2016 г.

Валентина Матвиенко третьи сутки отказывается покинуть Швейцарию по гуманитарному коридору :-) pic.twitter.com/nQqCQvk9YQ — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 21 октября 2016 г.

Глава министерства обороны Бельгии обвинил российских военных в том, что они сфабриковали доказательства причастности бельгийских ВВС к авиаудару по селению Хассаджек в Алеппо. Бельгия потребовала от РФ опровергнуть свои утверждения, так как номера бомбардировщиков не совпали с государственными. В ответ МИД России вызвал бельгийского посла и вручил ему некие документы, подтверждающие позицию РФ.

Россия передаст Бельгии доказательства ее причастности к атаке по Хасаджеку pic.twitter.com/InP3FeBIzP — Dmitry (@dimonvasilek201) 20 октября 2016 г.

Максим Топилин предложил брать с неработающих граждан РФ 20 тысяч рублей в год в качестве налога на тунеядство. «Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тысячи рублей. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах – 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала», — отметил министр. Он отметил, что для трудоспособных 20 тысяч - это «маловато даже».

Глава Минтруда РФ предложил обязать безработных платить по 20 тыс руб в год



-А где взять?

-Работай!

-А Конституция? Труд стал обязанностью? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 октября 2016 г.

Со следующего года Украина не будет платить РФ 200 млн долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Украина построит сухое хранилище отработанного топлива. Деньги на строительство Киеву выделил Вашингтон - всего 260 млн долларов для хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Россия отказала Украине в передаче Олега Сенцова, осужденного по делу о терактах в Крыму. Минюст мотивировал отказ в выдаче тем, что он не распространяется на граждан РФ. Однако сестра Сенцова заявила, что российское гражданство режиссеру ее брату было предоставлено принудительно после присоединения Крыма к РФ.

Центробак назначил на полгода временную администрацию в банк «Пересвет». Она исследует финансовое положение банка. ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка РПЦ, а выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней со дня его введения.

Твой вид, когда вложился в Банк "Пересвет" вместе с остальными обычными лохами pic.twitter.com/0VdzasL5zo — бабушка Кабаевой (@avtoxton) 21 октября 2016 г.

Неожиданно выяснилось, что банк "Пересвет", принадлежащий РПЦ, деньги вкладчиков воспринимал как пожертвования. — Уголок циника (@cynicarea) 21 октября 2016 г.

Голосование в Госдуме по карточкам отсутствующих депутатов. / Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Госдума приняла поправки в свой регламент, и теперь депутаты смогут голосовать только лично. Поправки запретили депутатам голосовать по доверенности. Также были введены уважительные причины для отсутствия на заседании: при болезни, нахождении в командировке по решению совета Госдумы или руководителя фракции, при выполнении работы членами совета Думы. Отсутствующий может передать свою позицию спикеру Госдумы письменно.

Фонд независимого мониторинга «Здоровье»заявил, что в 2015 году в больницах страны умерли на 24 тысячи человек больше из-за того, что в медучеждениях сокращается число мест в стационаре. Так, число госпитализированных уменьшилось на 817 тысяч. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются в сельской местности. Минздрав не стал отрицать рост смертности в больницах, но отказался связывать его с сокращением объема госпитализации.

Почитайте о том, как сокращают расходы на здравоохранение.

Помирайте как хотите, граждане: https://t.co/BxA6iI1xAs pic.twitter.com/LAaDz9b6Pr — Alexey Navalny (@navalny) 21 октября 2016 г.

ФАС начала проверку поставок импортного оборудования для нужд обороны и безопасности страны под видом российского. Выявлены случаи переклейки лейблов иностранного радиоэлектронного оборудования и его продажи как отечественного. В ФАС заявили, что поставщики «фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикетов или русификацией».

Amnesty International назвала Facebook Messenger и WhatsApp самыми защищенными мессенджерами. На втором месте - iMessage, Facetime и Telegram. На третьем - китайские QQ и WeChat. Главным критерием рейтнга стало наличие в сервисе шифрования, имеющего целью «защиту неприкосновенности частной жизни и свободы выражения мнений от онлайн-угроз», когда ключи для шифрования остаются только у собеседников.