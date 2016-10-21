В последние дни в американских СМИ снова участились публикации на тему несанкционированного раскрытия информации. Публикации, конечно, находятся в контексте американской президентской гонки. Одной из оживленно обсуждаемых тем стал вопрос о том, не выдала ли кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время дебатов засекреченную информацию. Сюда же примыкает тема хакерства, обнародования переписки Джона Подесты и обобщенные рассуждения на тему злонамеренности России.

CNN наряду с некоторыми другими изданиями опубликовала материал под заголовком «Раскрыла ли Хиллари Клинтон засекреченную информацию на дебатах?». Собственно, это вопрос, который всполошил соцсети в считаные часы после окончания дебатов, отмечает CNN. Речь идет об эпизоде, когда Клинтон объясняла своему республиканскому оппоненту Дональду Трампу, почему необходимо, чтобы главнокомандующий умел быстро принимать решения, и выражала сомнения, что Трамп может быть достаточно быстрым. Она сказала, что между приказом и запуском ядерной ракеты проходит около четырех минут.

Вопрос аудитории, соответственно, был в том, не слишком ли подробно Клинтон рассказала о том, сколько проходит времени. А также в том, не рассказала ли она случайно чего-нибудь еще из того, что рассказывать не следовало. Кампания Клинтон в ответ на эти сомнения сообщила, что информация, озвученная Клинтон не проистекала из засекреченных источников, и сослалась на то, что аналогичные сведения можно найти в открытых источниках. С другой стороны, комментирует автор, известно, что даже если информация доступна из открытых источников, люди, имеющие доступ к засекреченной информации, не имеют права разглашать то, что они узнали в таком формате.

Еще одним содержательным дополнением американской президентской гонки стала публикация на WikiLeaks переписки Джона Подесты. Подеста – ныне председатель президентской кампании Клинтон, также был советником Обамы, а во время президентсва Билла Клинтона был главой его администрации. Недавно в числе опубликованных появились фрагменты переписки между нынешним президентом США Бараком Обамой и Джоном Подестой.

Документ с правкой Б.Обамы / flickr.com

Переписка между Обамой и Подестой относится к периоду незадолго до президентских выборов 2008 г., объясняет CBSNews. Далее пересказывается содержание опубликованных к настоящему моменту писем, в которых, впрочем, не содержится ничего экстраординарного. Тем не менее, СМИ следят за публикацией с большим энтузиазмом. Издание Politico, например, открыло целый блог, посвященный публикации украденной переписки Подесты. Politico пишет, что обнародование переписки «дает исключительную возможность взглянуть на внутренние процессы в кампании Клинтон и ее союзников». Между тем, кампания Клинтон отказалась комментировать публикации WikiLeaks и обвинила этот ресурс в том, что он подыгрывает России и Трампу.

Wall Street Journal, между тем, развивает тему интервенции российских хакеров в американский избирательный процесс. Раньше комментаторы объясняли взлом серверов Национального комитета Демократической партии (DNC) США желанием России очернить Клинтон и за счет этого повысить популярность ее республиканского оппонента. Теперь WSJ мотивирует эту стратегию стремлением посеять среди общественности сомнения в честности американского демократического процесса.

Россия, отмечает WSJ, последовательно отрицает какую-либо причастность к взлому серверов. Авторы уточняют, что подозрение пало на Россию отчасти за счет технических «улик». Во-первых, оборудование для атак у хакеров слишком высокого качества, чтобы заподозрить в них обычные преступные группировки. Во-вторых, в некоторых местах своего кода группа Fancy Bear использует кириллицу.

Хакер. /youtube.com

Но технические детали – не главное, подчеркивает WSJ. Главное свидетельство против России – это то, какие цели были выбраны для атаки. Деятельность этих хакеров преимущественно направлена на страны НАТО и их союзников, на госслужащих в Восточной Европе. Информация, которую они получают, точно соответствует российским интересам. Все это говорит о том, считает автор, что инициатива, безусловно, российская, и ее цель в дестабилизации американской демократии.