Министерство строительства и ЖКХ России выступило с инициативой передать регионам и муниципалитетам задачу финансирования переселения граждан из аварийного жилья с сентября следующего года. По информации ТАСС, председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ и общественного совета при Минстрое Сергей Степашин сообщил об этом на совещании в Петрозаводске в прошедший вторник.

Осенью 2017 года завершается действующая на данный момент госпрограмма расселения аварийного жилья, в рамках которой жители аварийных строений бесплатно получают квартиры в новых домах. Согласно программе, за период с начала 2014 по сентябрь 2017 года запланировано расселить 11,4 миллионов квадратных метров. При этом под программу попадают только те аварийные дома, которые получили соответствующий статус до начала 2012 года, а за время, которое прошло с тех пор, число зарегистрированных аварийных домов выросло. По подсчетам Фонда содействия реформированию ЖКХ, на сегодняшний день объем такого жилья составляет примерно 5 миллионов квадратных метров. за следующие 20 лет его объем может предположительно вырастет до 100 миллионов квадратных метров. Степашин объяснил это тем, что со временем жилье стареет, а губернии и муниципалитеты «просто спрятали аварийное жилье».

Нынешняя инициатива Минстроя — это уже третий сценарий того, как будет решаться проблема расселения аварийного жилья после 2017 года. Ранее было предложено продлить действующую госпрограмму, и эта идея нравится руководителям регионов больше всех. Другой вариант — это предоставление переселенцам в аренду в замену аварийного другого жилья с возможностью его выкупа в собственность.

Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов отрицательно оценил эту идею: «Любое дополнительное возложение ответственности в части полномочий расходных обязательств на регионы еще больше обостряет проблему несбалансированности региональных бюджетов, которые в настоящее время испытывают дефицит средств и невозможности собственными доходами покрыть все те расходные обязательства, которые у них на настоящее время существуют. Поэтому если данное предложение как раз повлечет увеличение средств расходов региональных бюджетов, то относиться к этому следует очень осторожно в силу того, что в регионах просто денег может не быть совсем. Увеличивать существующую долговую нагрузку в регионах все-таки тоже будет не позитивно. В этой связи с бы очень осторожно отнесся к этому предложению.

С другой стороны, данный вопрос, скорее всего действительно находится в компетенции региональных органов власти, и если такие поправки вводить и обосновывать их целесообразность именно этим, то тогда нужно кардинально пересмотреть их полномочия по каким-то другим направлениям расходов. Например, можно отменить платежи за неработающее население в фонды обязательного медицинского страхования, или провести какие-то иные глобальные изменения в части полномочий регионов»,— сказал Владимир Климанов.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что этот вопрос может быть передан регионам, но это должно быть хорошо продумано: «Во всех развитых странах, где успешно решается эта проблема, есть три источника финансирования: федеральный источник финансирования подобных программ в определенной пропорции, иногда это достигает 30%, иногда 50% федерального бюджетирования, какая-то часть бюджета — это региональный бюджет, включая муниципальный, и третья часть бюджета — это частные инвестиции. Если говорить про Европу, про развитые страны, то там не бывает, чтобы вся эта история ложилась на регионы.

Здесь есть еще один момент, который касается персональной истории России, когда все это ветхое жилье досталось регионам в наследство от советского государства. Соответственно, те проблемы, которые есть сейчас, — это государственные проблемы, и оно обязано так или иначе участвовать в их разрешении», — заключила г-жа Ирбитская.

Только за последний год государство выделило на поддержку регионов в реализации программы расселения аварийного жилья 6,7 миллиарда рублей. Эти средства были распределены между 15 регионами, которые испытывают трудности с выделением средств на эту программу. Как заявил на этой неделе министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, по результатам предварительной оценки недостаточности средств в региональных бюджетах на следующий год, четырем наиболее проблемным регионам будет выделено дополнительное финансирование. «Сегодня мяч на стороне руководителей субъектов РФ. Что будет в случае срыва сроков программы — это уже решения, которые будут рассматриваться не только в нашем министерстве. Губернаторы, подписывая документы о строительстве нового жилья взамен аварийного, должны понимать свою ответственность», — сказал глава Минстроя.

Ранее его заместитель Андрей Чибис допустил возможность инициировать отставки руководителей тех регионов, где расселение аварийного жилья происходит с отставанием. Сегодня такие проблемы в каждом четвертом регионе, там планы выполнены менее чем на половину. Особые опасения вызывают республика Тыва и Амурская область.