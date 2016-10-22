ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) признали ответственность сирийских властей за третью химическую атаку, совершенную в провинции Идлиб. Об этом говорится в секретном докладе ООН и ОЗХО, основанном на 13-месячном расследовании случаев применения отравляющих веществ во время гражданской войны в Сирии. Вчера, сообщает Reuters, доклад был представлен в Совет безопасности ООН.

Согласно документу, третья по счету химическая атака была совершена правительственной армией в населенном пункте Каминас 16 марта 2015 года. В августе ООН и ОЗХО обвинили официальный Дамаск в инспирировании как минимум двух атак с использованием ядовитого газа. Руководитель Совместного механизма расследования Вирджиния Гамба уточнила, что военно-воздушные силы сирийской армии использовали газ хлорин. Имена людей, которые командовали этими операциями, выяснить не удалось.

Ответственность еще за одну атаку возложили на боевиков запрещенного в России «Исламского государства». В шести других изучавшихся случаях исполнителя установить не удалось. В общей сложности, по подсчетам «Сирийско-американского медицинского общества» (SAMS), с начала гражданской войны в Сирии было совершено около 170 химических атак. С декабря 2012 года в результате применения отравляющих средств в качестве оружия в Сирии погибли более 1,5 тысячи человек, утверждают в SAMS.

В Москве доклады ООН и ОЗХО не считают безоговорочным доказательством причастности официального Дамаска к химическим атакам. После ознакомления с предыдущими материалами расследования постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сказал, что к ним «остается много вопросов». По его мнению, доклады не содержат серьезных свидетельств, связывающих сирийскую армию с военными преступлениями.

В ближайшее время должно начаться еще одно расследование, на этот раз связанное с событиями в сирийском городе Алеппо. Его восточная часть, контролируемая вооруженной оппозицией, находится под постоянными обстрелами правительственных войск, которые с воздуха поддерживают российские бомбардировщики. О необходимости расследования событий в Алеппо говорится в резолюции, одобренной вчера Советом по правам человека ООН. Проект документа предложила Великобритания, его поддержали 24 государства, семь высказались против и еще 16 воздержались. Целью расследование должно стать выявление виновных в нарушении международного права и привлечение их к ответственности.

«Ситуация в Алеппо особенно обострилась после недавнего наступления правительственных войск и их союзников на районы города, удерживаемые оппозиционными силами. Неизбирательное применение оружия, в том числе фугасных бомб и зажигательных боеприпасов, привело к гибели сотен невинных людей, в том числе более 100 детей», — говорится в тексте резолюции.

СПЧ ООН потребовал от всех участников конфликта немедленного выполнения своих обязательств в рамках международного гуманитарного права и призвал к прекращению боевых действий в Сирии. Россия выступила с критикой резолюции. Против документа призвал голосовать постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, объявив созыв специальной сессии СПЧ ООН «очередной антироссийской и антисирийской пропагандистской затеей».

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в свою очередь заявил, что вопрос о ситуации в Алеппо должен рассматривать Международный уголовный суд (МУС). Он подчеркнул, что в этом случае всем сторонам конфликта придется иметь в виду, что им не избежать ответственности за международные преступления, которые они совершают. Аль-Хуйсейна поддержал председатель Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Пинейру.

«Те, кто совершает военные преступления, преступления против человечности, прекратят нарушать законы войны только тогда, когда они поймут, что будут привлечены к ответственности. Поэтому передача конфликта в Сирии в МУС или в другой специальный международный судебный механизм необходима для разрешения этого конфликта», — сказал он.

Наступление сирийской армии при поддержке союзников на восточную часть Алеппо началось после провала сентябрьских договоренностей Москвы и Вашингтона о перемирии. Спустя месяц попытки вернуться к режиму прекращения огня возобновились. На прошлой неделе в Лозанне прошли многосторонние переговоры, к которым, наконец, были привлечены региональные игроки. Расширение стола переговоров позволяет надеяться, на то что новый шаг вперед к урегулированию конфликта все же будет сделан, считает консультант программы «Внешняя политика и безопасность» Московского Центра Карнеги, аналитик Института Ближнего Востока Николай Кожанов.

«Обсуждение сирийского вопроса в двустороннем порядке было одним из главных недостатков российско-американских усилий. Без привлечения региональных держав – основных спонсоров воюющих сторон – любое решение по Сирии, принятое только Москвой и Вашингтоном, обречено так и остаться на бумаге. События сентября 2016 года это наглядно доказали, когда попытка России и США игнорировать интересы стран Залива, плохая информированность Ирана о происходящем, а также чрезмерный акцент в пользу протурецких групп сирийской оппозиции предопределили провал договоренностей Керри и Лаврова. Теперь же, когда за стол переговоров сели и региональные лидеры, этот недочет устранен», — пишет Кожанов.

В то же время, вместе с расширение формата возникает новая проблема: как могут найти общий язык многочисленные региональные силы, учитывая все специфические противоречия. Тем не менее, считает эксперт, новый формат переговоров и введение практики «гуманитарных пауз», могут говорить о том, что определенный прогресс в разрешении конфликта есть: «В целом в Лозанне было заложено то, что может стать пока еще хрупкой, но все же отправной точкой для движения вперед в процессе урегулирования сирийского конфликта, если Москва и Вашингтон продолжат терпеливо искать консенсус между широким спектром игроков и откажутся от исключительной опоры на двусторонний формат для выработки главных договоренностей».