Пиво без водки

В условиях экономического кризиса россияне стали не только меньше есть, но и меньше пить — крепкого алкоголя. В целом потребление спиртного в стране снижается, при этом предпочтения россиян смещаются к пиву и вину. Эксперты предсказывают сохранение такой тенденции на ближайшее десятилетие, если обнищание населения не усилится.

Согласно мониторинговому исследованию РАНХиГС на основе данных Росстата и соцопросов, которые в своем субботнем материале приводит «Газета.ру», с января по августе 2016 года 42% объема продаж алкоголя пришлось на водку, ликероводочные изделия и коньяки (последних 4%). Пиво и пивные напитки составили 44–45% совокупных продаж.

Еще 12–13% рынка пришлось на винодельческую продукцию, в том числе, 2,3% на шампанское и игристые вина и 6% на «тихие вина». Слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта не более 9% составляют не более 1% алкогольной продукции.

Неделей ранее газета «Известия» со ссылкой на обновленный отчет Росстата сообщила, что за первые восемь месяцев 2016 года продажи алкоголя в России снизились на 1,3 % — с 65,5 до 64,7 миллиона декалитров. Падение спроса коснулось практически всех видов спиртных напитков — от крепких до слабоалкогольных.

Меньше всего пострадал рынок крепкого алкоголя: в текущем году почти на 1% по отношению к 2015 году снизились продажи водки и ликеров. На 3% упал спрос на коньяк, бренди и кальвадос. Продажи шампанского и вин снизились больше других: на 5 и 12% соответственно.

В интервью «Известиям» эксперты связали эту тенденцию с низким ростом рождаемости в 90-х, что привело к снижению потенциальных покупателей спиртного почти на десять миллионов человек. В частности, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что в России с 1990 по 1998 год рождалось детей в два раза меньше, чем в предыдущее десятилетие. Между тем, по его наблюдениям, основные потребители алкоголя — это возрастная группа 18–55 лет.

В Минздраве к приведенным Росстатом данным отнеслись сдержанно, справедливо заметив, что реальное потребление алкоголя в целом по стране никому не известно. Тем не менее ведомство отметило в крупных городах снижение число отравлений спиртным. Возможно, это связано с тем, что с лета 2016 года все заведения по продаже алкоголя в городах должны использовать систему ЕГАИС, которая обеспечивает контроль над реализацией всего спиртного, что позволяет бороться с нелегальным рынком алкоголя.

В чем сходятся большинство экспертов, так это в том, что экономический кризис обостряет тенденции потребления алкоголя и нездорового образа жизни. Кроме того, россияне традиционно рассматривают алкоголь как антидепрессант. Из всего этого следует, что потребление водки и другого крепкого алкоголя в стране в условиях продолжающегося экономического кризиса должно расти. Обратные данные свидетельствуют о том, что благосостояние граждан продолжает падать, что заставляет их переходить на более дешевые «утешители».

В РАНХиГС подсчитали, что реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в августе и сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 8,2 и 2,8% соответственно.