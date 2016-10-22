Масштабный всплеск зрительского интереса к фигуре Шерлока Холмса и к шерлокианским персонажам, таким как доктор Хаус из одноименного сериала, – любопытная примета нынешней эпохи. На чем основывается этот интерес, почему Шерлок стал, судя по всему, «героем нашего времени»? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, для начала следует понять, что представляет собой такого рода герой – каковы его истоки, эволюция, сформировавший его культурный контекст; какое развитие этот образ получил в современной сериальной культуре и как устроены многочисленные шерлокианские нарративы.

Почему хромает доктор Хаус? Почему у мистера Спока нет чувства юмора? А был ли Мориарти? Зачем нужен «рейхенбах»? Кто такие папа и мама Холмсы? Что общего у ирландского сеттера и собаки Баскервилей? Так ли неразлучны Холмс и Уотсон? Что такое зрительский респонс, и как это соотносится с феноменом фанфикшен? Почему Стивен Моффат и Марк Гэтисс так нещадно троллят зрителя в «Безобразной невесте»?

Все это и многое другое – «кирпичики» проекта, посвященного исследованию современной шерлокианы. В качестве основного инструмента и оптики исследования предлагается метод фрейдовского и лакановского психоанализа в его клинической перспективе. Проблемы современного субъекта, как он понимается в клинике психоанализа, иллюстрируются с помощью материала шерлокианы как наиболее актуальной формы «вопрошания о своем желании», своей субъективности.

Мы предлагаем вашему вниманию начало разбора образа профессора Мориарти.

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Мастер: Как же славно, что ты меня называешь по имени.

Доктор: Ты сам же его и выбрал.

(Doctor Who: “The Sound of Drums”)

Поезд как раз тронулся, когда Холмс произносил эти слова. Выглянув из окна и посмотрев назад, я увидел высокого человека, который яростно расталкивал толпу и махал рукой, словно желая остановить поезд. Однако было уже поздно: скорость движения все увеличивалась, и очень быстро станция осталась позади.

Шерлок: Как звали моего фаната?!

Таксист: Мориарти!

(Sherlock: “The Study in Pink”)

I . А был ли профессор?

Вообще-то никакого Мориарти не существует. Еще в 1970-е годы Николас Мейер, автор романа «Семипроцентный раствор», показал, что эта фигура – проекция страхов и глубинных комплексов самого Холмса, плод его больного воображения, одурманенного наркотиками. Наши источники – интерпретаторы, сценаристы, зрители и писатели фанфикшена остро чувствуют это отсутствие, заполняя валентность главного злодея самыми разными способами – от злого рока до самых фантастических и невероятных персонажей. Эту пустоту заложил, конечно же, сам автор канона, максимально скрыв его от глаз хроникера Холмса, Джона Уотсона. Нам, вместе с Уотсоном, приходится верить Холмсу – по словам Моффата и Гэтиcса, величайшему обманщику. Мориарти в «Последнем деле Холмса» – тень, зловещий силуэт, неведомая сила, стоящая за покушениями на жизнь Холмса; бегущий за поездом «высокий человек» – единственная характеристика, которую дает Уотсон его внешности. Что само по себе странно – все лица, попадающиеся на глаза хроникеру, очень тщательно и достоверно описаны. Этот темный двойник, эта смерть, следующая по пятам за героем, лишь отчасти выступает из мрака.

Кадр из сериала «Шерлок», серия «Большая игра», 2010 год.

Даже если мы поверим в существование реального профессора Мориарти, рассказ Холмса о его гибели вызывает сомнения по сей день. В самом деле, он ли лежит на дне Рейхенбахского водопада? Ведь и Холмс смог убедить всех в своей гибели, что не помешало ему вернуться живым-здоровым на Бейкер-стрит. И, чтобы окончательно нас запутать, Уотсон, начиная свой рассказ о «Последнем деле ШХ», предваряет его словами:

Однако недавно опубликованные письма полковника Джеймса Мориарти, в которых он защищает память своего покойного брата, вынуждают меня взяться за перо, и теперь я считаю своим долгом открыть людям глаза на то, что произошло. Ведь одному мне известна вся правда, и я рад, что настало время, когда уже нет причин ее скрывать.

Ряд статей, вышедших в журнале «BakerStreetJournal», построены именно на этой оговорке – ибо в других рассказах «Джеймсом Мориарти» назван сам профессор. По версии одной из статей, человек, погибший у водопада, был тем самым полковником Мориарти, в то время как человек на скале, пытавшийся потом убить Холмса камнями, был самим Мориарти. По мнению другого эссеиста, братьев Мориарти было не двое, а трое, причем все они были названы Джеймсами (родители предвидели, кем станут их сыновья). В любом случае, все эти версии утверждают одно – профессор Мориарти жив и готов к новым преступлениям. Что и возвращает нас к первоначальной мысли о том, что человек, с которым сражался и которого победил Холмс, не профессор, а подставное лицо. Настоящий Мориарти остается в тени, неузнанным и неопознанным.

Говоря о нестыковках в описаниях Мориарти и его возможной гибели, мы ведем речь и о самом Холмсе. Эти персонажи во многом отражают друг друга, как в сюжетном, так и в личностном плане. Сам Холмс настаивает на полном равенстве интеллектов, на похожей логике, и даже сердится на Уотсона, когда тот позволяет себе усомниться в изворотливости и догадливости Мориарти: «Неужели вы думаете, что если бы на месте преследователя был я, такое ничтожное происшествие могло бы меня остановить? Ну, а если нет, то почему же вы так плохо думаете о нем?». Подобное равенство – одно из обязательных условий игры, без которых Мориарти не может появиться. В каноне Холмс хоть и сажает всю банду своего противника за решетку, но упускает самого Мориарти, таким образом отчасти проиграв ему. Благодаря этому сюжетному ходу, в сериальных интерпретациях канона Мориарти не просто равен Холмсу, но и зачастую его превосходит по многим пунктам (так происходит, например, и в «Элементарно», и в «Докторе Кто»). Это равенство будет обыграно в «Шерлоке», где два главных врага откровенно друг другом восхищаются и не без удовольствия вовлекаются в поединок, в «игру»:

Джим: Ты подошел ближе всего и теперь стоишь у меня на пути.

Шерлок: Спасибо.

Джим: Вообще-то это не комплимент.

Шерлок: Конечно, комплимент.

Джим (пожимая плечами): Ну да, это так.

II . Мы с тобой одной крови

Донован: Знаете, почему он здесь <на месте преступления>?

Ему за это не платят.

Ему это нравится. Он тащится от этого.

Чем запутанней преступление, тем больше он тащится. И знаете что?

Однажды ему станет этого мало. Однажды мы найдём труп, и это будет делом рук Шерлока Холмса.

Уотсон: Зачем ему это делать?

Донован: Затем, что он психопат.

А психопаты страдают от скуки.

Мориарти – это и есть Холмс, лишенный всего человеческого, того морального компонента, который удерживает его на «стороне добра». В «Шерлоке» эта двойственность особенно хорошо видна из-за системы двойничества, обозначенной в сериале гораздо отчетливее, чем в каноническом варианте; здесь по обе стороны Шерлока стоят Майкрофт и Мориарти, несомненно, демонстрирующие нам, каким мог бы быть герой. В отличие от канона, в «Шерлоке» Майкрофт и Мориарти – это две ипостаси одной личности. Не случайно при первом появлении Майкрофта на экране зрителя сознательно сбивают с толку, подавая все поводы к тому, чтобы его приняли за Мориарти, вплоть до записной книжки, которую Майкрофт достает из кармана.

Первая встреча Джона с Майкрофтом. Кадр из сериала «Шерлок», серия «Этюд в розовых тонах» (2010 г.).

Они и вправду очень похожи, действуют сходными методами и в некотором смысле борются друг с другом за власть над Лондоном / Англией. Оба они воплощают собой «темную сторону» Шерлока – интеллект, полностью выхолощенный и лишенный какой-либо морали. В отсутствии морального барометра, в виде Уотсона и еще пары человек, Шерлок Холмс легко может превратиться в Джима Мориарти (или в Майкрофта), эта вероятность постоянно присутствует в сериале, пусть и нереализованная.

Поединок Мастера и Доктора. Кадр из сериала «Доктор Кто», серия «Последний Повелитель времени» (2007 г.).

Впрочем, верно и обратное, при желании неканонический Мориарти мог бы стать Холмсом. В сериале «Доктор Кто» Доктор постоянно сталкивается с Мастером – своим соплеменником, единственным Повелителем времени, оставшимся в живых. И если Доктор странствует по вселенной, спасая различных существ и борясь со злом, то Мастер стремится к абсолютной власти. Их противостояние, однако, это не столько борьба между добром и злом, сколько диалог, в котором Доктор безрезультатно пытается убедить Мастера перейти на его сторону. В отличие от холодного флирта Шерлока и Джима, у Доктора и Мастера отношенияподчеркнуто близкие, почти родственные; они – друзья детства, понимающие друг друга с полуслова и совершенно не готовые друг друга терять. Когда Мастера застреливают и он отказывается от регенерации, Доктор искренне и горько его оплакивает. А позднее, в битве, стоящей жизни обоим, Доктор открыто признается в любви своему Мориарти:

Мастер и Доктор. Кадр из сериала «Доктор Кто», серия «Конец времени» (2009 г.).

Ты гений. Ты чистейший бриллиант, и, я клянусь, ты именно такой. Но ты мог бы стать еще лучше. Ты мог бы быть просто прекрасным. С твоим умом мы могли бы путешествовать по звездам. Это было бы честью для меня. Потому что не обязательно владеть Вселенной, достаточно просто смотреть на нее. Обладая преимуществом видеть любое время и любое место. Такой власти вполне достаточно.

Общее детство, одинаковое начало жизни подчеркивает их сходство и важность выбора той дороги, по которой они в итоге пойдут. Их противостояние меркнет перед лицом еще большей угрозы, и они оба рискуют собой, защищая друг друга от надвигающихся Повелителей Времени. Когда же сам Доктор оказывается в смертельной опасности, Мастер жертвует собой, чтобы его защитить. Наконец, переродившись в совсем других людей, старые друзья-враги сохраняют эту связь, тем более что следующая инкарнация Мастера – это женщина (Мисси). Оставаясь его противником, она тем не менее сводит Доктора с Кларой, называет его «мой бойфренд» и открыто с ним кокетничает. В начале 9 сезона, узнав, что Доктор в опасности, Мисси бросается его искать, искренне беспокоясь за его судьбу. Перед этим Доктор пересылает именно ей диск со своей исповедью, поясняя, что Мисси знает его лучше и дольше, чем кто-либо еще на свете.

Клара: Доктор, ты отдал Мисси свое завещание.

Доктор: Ну да, мы очень давно знакомы. Мы с ней с одной планеты.

Примечания