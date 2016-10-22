Человек, погребение которого было обнаружено, в национальном парке Турале в австралийском штате Новый Южный Уэльс, может оказаться древнейшей известной жертвой, убитой бумерангом. Его останки обнаружили, когда в 2014 году воды реки Дарлинг, подмывшие почву, обнажили череп. В ходе раскопок удалось найти почти полный скелет в отличном состоянии. Он был погребен лежа на правом боку, в «позе эмбриона», с головой обращенной вверх по течению реки, на северо-восток. Состояние скелета не оставляет сомнений, что этот человек был тщательно похоронен своими соплеменниками. Например, его голова покоилась на специально насыпанной “подушке” из песка. Он получил имя Каакутиа, что на языке живущих в этих местах австралийских аборигенов курна-паканти означает «старший брат».

Найденные останки in situ

Остеологические анализ показал, что умерший был взрослым мужчиной, не старше 25 лет на момент смерти. Его рост составлял 165 – 170 сантиметров. На скелете обнаружено несколько травм. Две раны на черепе, скорее всего, были получены за какое-то время до смерти. Но большинство было нанесено примерно в момент смерти. К ним относятся повреждения на правой стороне лобной кости, скуловой кости, верхней и нижней челюстях, верхней части правой плечевой кости и пяти левых ребрах. Все они, в основном, нанесены раскалывающим орудием. Подобных повреждений не находили ранее на древних останках во всей Австралии. Обычные типы травм, с которыми имеют дело австралийские палеоантропологии, это «перелом Монтеджи», или «парирующий перелом», на костях рук и вдавленный перелом костей черепа.

Травмы на скелете

Учитывая характер травм, археологи полагали, что этот человек погиб после прихода англичан в XVIII веке. Слишком похожа была его рана на голове на след удара мечом или саблей. Но радиоуглеродный анализ фрагментов кости и зуба дал неожиданный результат. Погибший жил между 1220 и 1280 годами, то есть за пять столетий до прибытия Джеймса Кука в Австралию, и за шесть – до того, как в Новом Южной Уэльсе появились европейские поселенцы.

Специалист по физической антропологии Майкл Уэстевей (Michael Westaway) из Университета Гриффита в Брисбене и его коллеги попытались реконструировать события, приведшие к смерти Каакутиа, по оставленным на его костях следам. Поскольку раны не могли быть нанесены металлическими орудиями, археологи начали поиск возможного орудия убийства среди традиционных орудий австралийских аборигенов. Среди них подходящим кажутся два типа орудий. Во-первых, лил-лил – массивная деревянная дубинка. Такие дубинки использовали как для нанесения ударов, так и для метания во врага. Другой возможный вариант – боевой бумеранг уонна. Он, в отличие от более известного варианта бумеранга, не возвращался к метнувшему его человеку, имел лишь небольшой изгиб, а весил значительно больше, до одного килограмма. Внутренняя его кромка могла быть заточенной и, по описанию этнографа Роберта Мэтьюза, напоминала острую саблю.

Дубинка лил-лил

Орудия аборигенов в Музее Центральной Австралии. Боевой бумеранг второй снизу

Сопоставляя следы на костях с формой орудий, ученые пришли к выводу, что травмы лицевых костей слишком велики, чтобы быть нанесенными дубинкой лил-лил. А вот боевой бумеранг, чья длина могла достигать 45 сантиметров, мог оставить такие отметины. Такие бумеранги могли кидать в противника “прямой наводкой”, а иногда бросали его так, чтобы он приземлялся перед человеком и поражал его, отскочив от земли.

Ученые предложили реконструкцию событий. По их мнению, первую рану жертва получила от бумеранга, попавшего в лицо. При этом она потеряла глаз. Следующий удар был нанесен по ребрам и сломал пять из них. Вероятно, после этого жертва упала на колени. Наконец, последовал удар по верхней части правой руки.

Профессор Джо Макдональд из Университета Западной Австралии в целом согласна с результатами исследования Майкла Уэстевея и его коллег. Она полагает, что раны были нанесены с близкого расстояния, возможно, даже в рукопашном бою, а не в результате попадания метательного орудия. Она обращает внимание на отсутствие на руках убитого характерных травм, указывающих на попытку закрыться от удара. Уэстевей и его коллеги объясняют этот факт тем, что для защиты убитый мог использовать деревянный щит. Однако умелые австралийские воины могли запустить бумеранг таким образом, чтобы, ударившись о щит, он обогнул его и нанес другим концом удар в незащищенную часть тела.

Джо Макдональд, много лет изучавшая наскальную живопись австралийских аборигенов, говорит, что в двадцати с небольшим километрах к востоку от места погребения, в национальном парке Гунгабука, есть наскальные рисунки, изображающие военные столкновения между племенами. Воины на них нарисованы двумя разными цветами: оранжевой и белой охрой. В руках они держат деревянные щиты, дубинки – лил-лил и боевые бумеранги. Возможно, в одном из таких столкновений и погиб Каакутиа.

Наскальные изображения со сценами военных столкновений

Ученые называют эту находку очень значимой. Раны на скелете показывают, что традиционное оружие австралийских аборигенов было способно повреждать кости не хуже, чем европейское холодное оружие из металла. Полученные данные помогут археологам и антропологам при анализе повреждений на других найденных костях. Майкл Уэстевей и другие исследователи намерены также провести экспериментальное моделирование ран, используя реплики традиционного оружия.

Следы ранений на костях Каакутиа важны и для культурной антропологии. Ранее преимущественно наскальные изображения свидетельствовали о наличии военных конфликтов у населения Австралии в доевропейский период. До этой находки был лишь один скелет с явными следами раны, нанесенной оружием – копьем с кремневым наконечником.

Статья об убийстве Каакутиа опубликована в журнале Antiquity.