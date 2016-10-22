По итогам двухдневного саммита ЕС, который завершился в Брюсселе в пятницу, европейские лидеры отложили принятие новых санкций в отношении России в связи с бомбардировками российскими ВКС восточной части Алеппо, которую удерживает под контролем вооруженная оппозиция, сражающаяся против сирийской правительственной армии. Инициаторами расширения ограничительных мер были Великобритания, Германия и Франция, но после тяжелой дискуссии итальянскому премьер-министру Маттео Ренци удалось убедить саммит повременить с наказанием. Тем не менее, европейские лидеры ясно дали понять, что Россия должна прекратить бомбардировки Алеппо, расцениваемые некоторыми как военные преступления, иначе новые санкции будут введены молниеносно.

Содержание итоговой декларации Совета Европы по части России для многих стало весьма неожиданным. В преддверии саммита западные СМИ сообщали, что лидеры ЕС собираются сделать максимально жесткое заявление в сторону Москвы, которое будет обрамлять практическое выражение документа — новые санкции. Проговаривались варианты расширения ограничительных мер против физических и юридических лиц РФ, ужесточение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе.

В конечном счете, итоговая декларация выглядела гораздо мягче. Европейские лидеры лишь «строго осудили» нападения на мирное население Алеппо, совершенные «сирийским режимом и его союзниками, в частности Россией». Совет ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению политических переговоров под эгидой ООН.

«Виноватые в нарушении международных гуманитарных прав и прав человека должны будут понести ответственность за свои действия. ЕС рассматривает все возможные опции, включая последующие ограничительные меры в отношении людей и институтов, поддерживающих режим, в случае продолжения насилия», — говорится в документе.

Заслуга в том, что итоговая декларация содержит относительно мягкие формулировки, принадлежит премьер-министру Италии Маттео Ренци. Как пишет The Financial Times, в ходе девятичасового заседания он настаивал на исключении из итогового заявления пункта о введении новых санкций. Ренци был не единственным противником ужесточения санкционного режима, его сторону заняли также Испания, Австрия, Кипр и Греция, уточняет издание.

Итальянская правоцентристская газета Il Foglio пишет, что Франция и Германия не ожидали такой жесткой позиции от Ренци, который, впрочем, от уже введенных санкций отказываться не собирается. Об этом он напомнил в начале недели в Вашингтоне на встрече с президентом США Бараком Обамой.

Итальянский политолог, эксперт Университета Пизы Андреа Джаннотти, напротив, считает, что исключение слова «санкции» из итогового заявления Совета Европы было ожидаемым решением. «Политика санкций вызывает сомнения у многих наблюдателей и специалистов. Подобной точки зрения придерживаются и другие европейские страны — Греция, Венгрия, Словакия, и даже в Германии многие круги, в первую очередь экономические, серьезно сомневаются в полезности санкций», — сказал Джаннотти «Коммерсанту».

Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что хотя на саммите и не было принято решение о расширении санкций из-за Сирии, ЕС продолжит оказывать давление на Москву для установления перемирия в Алеппо. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, разочарованная итогами брюссельской встречи, также заявила, что продолжение бомбардировок Алеппо может стать причиной новых мер против России.

Официальная Москва не изменила своего отношения к санкционной политике ЕС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, санкции не могут способствовать решению проблем, «которые мы вместе обсуждаем». «Мы считаем, что это наносит сильный вред отношениям России, как с отдельными странами, так и с Евросоюзом в целом. Причем вред в первую очередь наносится гражданам тех стран, которые принимают участие в экономической деятельности».

Ужесточение санкционного режима теперь зависит от дальнейшего поведения России в Сирии и, в первую очередь, в восточном Алеппо. С четверга там действует режим «гуманитарной паузы», во время которой российские ВКС не наносят авиаудары по этой части города.

«Обсуждение новых мер в отношении России активизируется, если пауза закончится усилением террористической активности, в том числе в отношении мирных граждан, которые должны выходить из Алеппо по гуманитарным коридорам,— заявил «Коммерсанту» директор центра «Россия—Восток—Запад» Владимир Сотников.— Второй момент связан с первым: западные партнеры выдвинут Москве новые обвинения по поводу гибели мирного населения, если российской группировке ВКС совместно с сирийскими правительственными войсками придется возобновить бомбардировки мест скопления боевиков».