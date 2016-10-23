Взрыв в Рязани

Воскресенье, 23 октября, не стало для жильцов десятиэтажного дома в 1-м Осеннем переулке в Рязани очередным спокойным выходным. В 4:36 в доме прогремел взрыв. Из 215 зарегистрированных в доме жильцов погибли трое, еще 16 пострадали – в их числе ребенок. Пять человек остаются в больнице, трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Место происшествия обследовали три кинологических расчета – к счастью, под завалами не оказалось новых жертв.

В доме разрушены семь квартир, еще в семи квартирах имеются повреждения. Возможность дальнейшей эксплуатации дома предстоит установить специалистам МЧС, для этого в Рязань отправили модернизированный мобильный диагностический комплекс «Струна».

Жилой дом в Рязани после взрыва бытового газа

Жильцов дома эвакуировали и расселили – кто-то отправился к родным и друзьям, 53 человека расселились по гостиницам, номера в которых выделила из маневренного фонда администрация Рязани. По утверждению властей, людей обеспечили горячим питанием, медицинской и психологической помощью. Заместитель губернатора Рязанской области Александр Тюменев рассказал главе МЧС Владимиру Пучкову, что уже к вечеру каждому жильцу подъезда, в котором прогремел взрыв, выплатят единовременную помощь в размере 10 тысячи рублей.

Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). К расследованию по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина подключились следователи центрального аппарата ведомства. Они допрашивают жильцов дома и работников обслуживающей коммунальной организации, сотрудников газовой службы. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ольга Чуляева

Направление работы следствию подсказала министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева. По ее словам, жильцы дома жаловались на управляющую компанию, не обеспечившую отопление квартир. Из-за этого обитателям дома приходилось пользоваться обогревателями и газовыми котлами – возможно, это и стало причиной взрыва. «Губернатором дано поручение выяснить все относительно управляющей компании "Техрембытсервис", которая обслуживала этот дом, и ТСЖ: могут ли они иметь какую-то косвенную вину или нет. Потому что там — частная котельная, и у нашей жилищной инспекции были претензии и жалобы жильцов по поводу отопления в этом доме, и жилищная инспекция выдавала управляющей компании предписание», – отметила Чуляева.

Сам взрыв – тут региональный министр ссылается на полицию – произошел в «проблемной квартире», жилец которой «мог выпивать».

Наказать рублем таких нерадивых пользователей газа российское правительство собиралось еще в 2014 году – тогда по стране прокатилась череда взрывов бытового газа. Например, 14 октября в дагестанском селе взорвался бытовой газ, пострадали семь человек. 2 октября при взрыве бытового газа в жилом доме на юге Москвы мужчина получил ожоги. Летом при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме погибла женщина, дом частично обрушился.

Бытовой газ

Чтобы у жильцов был материальный стимул ответственно относиться к использованию газового оборудования, в кабмине предложили ввести штрафы на нарушение требований безопасности. 22 октября 2014 года Министерство строительства и ЖКХ РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение требований обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Согласно поправкам, нарушение техники безопасности, которое привело к аварии или непосредственной угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, должно караться штрафом – до 30 тысяч рублей для граждан, до ста тысяч рублей для должностных лиц, до четырехсот тысяч рублей – для юридических лиц.

Однако воз и ныне там – через два года после внесения законопроекта в Госдуму он не прошел даже второе чтение. 16 октября текущего года было принято решение назначить ответственный комитет, свидетельствует карточка законопроекта на официальном сайте нижней палаты российского парламента.