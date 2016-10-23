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23 октября 2016, 09:22
космос Марс планетология Роскосмос
Наталия Демина

Марс – наше будущее

Сюда должен был приземлиться посадочный модуль "Скиапаралли"
Сюда должен был приземлиться посадочный модуль "Скиапаралли"
Фото Н. Деминой

Оказалось, что ждать приземления посадочного модуля на Марс еще более нервно затратно, чем болеть за нашу сборную по футболу на Чемпионате Европы или вернее за сборную Исландии в ее героическом матче против англичан. Но в случае поражения команда, за которую болеешь, сможет провести матч-реванш в очередном турнире, а новый посадочный модуль прилетит к красной планете только в 2020 году….

Спикеры на пресс-конференции в Институте космических исследований РАН, верящие не только в силу науки, но и верных примет, сделали всё, что могли. Они постучали по столу, мол, пусть у орбитальной станции и посадочного модуля всё будет хорошо.

Фрагменты пресс-конференции в ИКИ РАН, 19 октября 2016 года

«Я не уверен, что мы сейчас должны много говорить, поскольку там процесс еще продолжается. И хотя мы приближаемся к этой планете с большой скоростью, по-видимому, должны ждать того момента, когда всё сработает штатно (на что мы надеемся)», – подчеркнул президент РАН Владимир Фортов. – «Вообще ситуация с Марсом очень сложная, аварии преследуют очень многие миссии. Часто происходят и невыходы на орбиту, и поломки аппаратуры, и поэтому информация, которая поступает с Марса, о том, как развиваются планеты, какая у них атмосфера, очень ценна. Эта миссия направлена на то, чтобы выяснить важные детали, связанные с атмосферой Марса. И важно понять, есть ли вода под поверхностью Марса».

Он отметил, что проект ExoMars создан в тесной кооперации с Европейским космическим агентством. Сидевший рядом с ним Массимо Числаги (Massimo Cislaghi), представитель ЕКА, тут же закивал головой. «Дело в том, что в той сложной политической обстановке, в которой все мы оказались по ряду причин, ученые намерены продолжать совместные исследования. Есть понимание, что мы друг без друга не можем двигаться вперед», – продолжил Владимир Евгеньевич.  

«В данном проекте ракетный носитель, который вывел аппарат на орбиту, и два прибора из четырех, которые стоят на аппарате, сделаны в России. Научная составляющая была придумана в Российской академии наук. И не только идеи, но и практическая составляющая этих идей, были воплощены Россией. Это не очень частый в последнее время пример, когда и наука, и производство работают вместе и работают от души. Как показывает опыт, что когда есть достойная цель, то ведомственные барьеры начинают пропадать, а если цели нет, то они возрастают…». 

Генеральный директор и генеральный конструктор НПО им Лавочкина Сергей Лемешевский заявил следующее: «Я рассматриваю миссию 2016 года в перспективе миссии 2020. Ведь миссия 2020 будет строиться на тех данных, которые будут получены на данных 2016. Миссия 2020 на порядок сложнее технически, потому что там посадка будет проводиться в конкретный район с конкретными условиями и там гораздо больше научной аппаратуры».  

Академик РАН, директор ИКИ Лев Зеленый выступил с докладом «Вперед на Марс!», а под конец продемонстрировал фрагмент хоть не из «Белого солнца пустыни», но из не менее легендарной «Карнавальной ночи» с её «Есть ли жизнь на Марсе?».

«Почему именно Марс? Почему Марс для нас так важен? Это мертвая безжизненная пустыня, которая нам видна на космических снимках, или в будущем эта запасная планета для человечества?», – это стало главными вопросами размышлений Льва Матвеевича. «Кто такой [Джованни] Скиапарелли? Это как бы наш человек. Он был членом нашей Академии наук. Он увидел на Марсе каналы, что вызвало большое брожение умов. Считалось, что Марс обитаем. Но как всякая ошибка великого человека в ней была доля правды. Только это не каналы, а ручьи… На Марсе есть вода, и Скиапарелли в чем-то был прав. Идеи, которые он вбросил, вызвали громадное брожение умов».

Глава Роскосмоса Игорь Комаров, приехавший несколько позже остальных, рассказал об состоявшемся в тот же день успешном пуске корабля «Союз МС-02» с двумя российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и астронавтом NASA Робертом Шейном Кимброу (правда, он не сказал, что пуск был отложен с 23 сентября из-за пережатого кабеля). «Все проходит штатно».

«Сегодня важный и знаковый для нас день», – подчеркнул Комаров, говоря о проекте «ЭкзоМарс» и сотрудничестве с ESA. – «Мы понимаем, что марсианская миссия очень сложна. Я уверен, что во время этой миссии мы узнаем много нового. Конечно, это очень нервное и волнительное предприятие. Следующая миссия 2020 года уже в процессе реализации. Понятно, что будут и проблемы, и ошибки. Но мы обязательно постараемся сохранить дух и атмосферу нашей работы». 

А потом глава РАН Владимир Фортов, глава Роскосмоса Игорь Комаров, Лев Зеленый и глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский совершили «космический» маневр с помощью столов, стульев и микрофонов на 35 градусов, чтобы угодить всем телевизионщикам, собравшимся в Институте космических исследований у м. Калужская.

На пресс-конференции вопросов было не так много. Кажется, все пришли за хорошими новостями, а новость о том, что с посадочным модулем что-то случилось, затмила хорошую и намного более важную об удаче с орбитальным модулем TGO.

Я спросила, что будет, если «Скиапарелли» все-таки разбился. глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский отметил, что это был тестовый модуль, срок жизни приборов которого исчислялся часама. Лев Зеленый поддержал его в том, что «Скиапарелли» был демонстрационным модулем, не несшим большой научной нагрузки. «Технически для наших европейских коллег была и есть очень важной выработка технологии мягкой посадки. Но давайте будем надеяться на лучшее. Кроме того, основное научное содержание проекта – в орбитальном модуле». 

Затем Лемешевский сообщил, что согласованы все технические аспекты миссии 2020 года и утвержден график проведения работ. «Мы работаем в строгом соответствии с этим графиком. Осуществляется ежемесячный контроль в виде видеоконференций, и мы надеемся, что всё будет выполнено в срок». 

«Мы находимся в графике заявленных работ», – поддержал его глава Роскосмоса Игорь Комаров. – «И в заявленных параметрах по срокам и стоимости работ достаточно комфортно двигаемся дальше. Первоначальная сложность взаимодействия была в том, что у нас разные структуры, разные принципы взаимодействия агентств и предприятий... Но сейчас сформированы совместные команды, определены принципиальные вопросы, синхронизируются стандарты работ, вплоть до графиков переезда, допуска в помещения, требования к отдельным этапам работы... На мой взгляд, всё идет комфортно и по плану». 

Сколько денег удалось России сэкономить на создании посадочного модуля, привлекшей к сотрудничеству Европейское космическое агентство, чтобы получить «такой результат»? Такой ехидный вопрос задал представитель малоизвестного СМИ. Кажется, по его мнению, если бы Россия делала всё одна, то «Скиапаралли» прекрасно бы сел. Кажется, этот журналист не очень понимает, как сейчас делается передовая наука. 

Глава Роскосмоса Игорь Комаров ответил ему вежливо, но категорично. «Будущие миссии на Марс и Луну должны будут обязательно разрабатываться вместе с другими странами, где у каждого будет своя равноправная роль и равный доступ к результатам научных исследований. Что касается денег, то это около 2 млрд. евро. Понятно, что не всё измеряется деньгами, и в 2012 году миссия оказалась в непростой ситуации из-за отказа одного из участников миссии в предоставлении средств выведения. И в короткие сроки нам удалось договорится и поддержать коллег в очень важном исследовании». Он уверен, что без совместного сотрудничества России и ESA этой миссии не было бы вообще или она была бы отложена на многие годы.

Президент Академии наук Владимир Фортов поддержал Игоря Анатольевича, сказав, что «сегодня все большие настоящие проекты делаются совместно. Одна страна, даже очень богатая, не имеет возможности вести такие проекты. Да и нет такой необходимости... Это экономит и деньги, и время, а наука интернациональна». Помимо ЭкзоМарса» такими являются и проект ИТЕР, и ЦЕРН, и многие другие. Мистика, но в тот момент, когда он отвечал на вопросы, вдруг свалился баннер «ЭкзоМарса», и директор ИКИ попросил своих сотрудников его унести. 

Ближе к 22 часам стало ясно, что судьба «Скиапаралли» до утра так и останется неясной, и Лев Зеленый пожелал всем удачи. «Ничего оптимистического я сказать не могу, а пессимистического не хочу. Надежда умирает последней». Ночью он прислал короткие и грустные строки «Пока молчание».

В четверг, 20 октября, мои зарубежные коллеги, научные журналисты, пытались «дожать» представителей Европейского космического агентства, чтобы те, наконец,  в ходе пресс-конференции, признали, что посадочный модуль скорее мертв, чем жив, но те, кажется, продолжали сохранять надежду. Впрочем, место падения «Скиапаралли» в пятницу уже, увы, было обнаружено..

Зато орбитальная станция Trace Gas Orbiter (TGO), с в том числе и российскими приборами на борту, заняла необходимую орбиту и готова к работе.

Впрочем, на пресс-конференции коллеги из ИКИ РАН не раз говорили о планах по полетам на Марс и Луну. Наши ученые продолжают не только мечтать, но и планировать долгосрочные полеты в космос. 

 

Фотогалерея

Лев Зеленый и Владимир Фортов в ожидании прибытия космического аппарата к Марсу.

После окончания пресс-конференции прошло несколько часов ожидания каких-то новостей. Коллеги разбрелись по музею космонавтики, находящемся в ИКИ.

В ожидании известий из ESA эксперты обсуждали данные телеметрии. 

Красивая девушка раз десять повторила на телевизионную камеру: «Это точная копия российских приборов, которые установлены на орбитальном модуле, достигшем Марса. Один из этих приборов должен был полететь, но в последний момент был заменен». Но каждый из дублей каждый раз не устраивал чем-то ее коллег. 

С надеждой мы ждали прямых включений из Европейского космического агентства и читали Твиттер.

Глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и зав. лабораторией ИКИ РАН Игорь Митрофанов, руководитель эксперимента ФРЕНД/FREND. Прибор, созданный им и его коллегами, – детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector будет регистрировать нейтроны, исходящие от поверхности Марса. Как отмечается на сайте ЭкзоМарса, «на основе этих данных будут построены карты пространственного распределения водородсодержащих соединений и водяного льда в верхнем слое грунта Марса». 

Лев Зеленый с глобусом Марса. На нем булавкой отмечена предполагавшаяся зона приземления посадочного модуля «Скиапаралли».

 Вперед – на Марс!

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