Гражданин Армении Армен Мартиросян, которого называют активистом движения «Антимайдан», обещает обратиться в суд из-за инцидента с самолетом авиакомпании «Белавиа», который украинские диспетчеры вернули в аэропорт Киева, угрожая поднять в воздух истребители. Мартиросян — блогер и журналист, публикующийся в российском издании «Украина.ru». В 2014 году после смены власти на Украине он переехал в Москву. На этой неделе он находился с визитом в Киеве. 21 октября он пытался вылететь в Минск, но когда самолет находится в нескольких километрах от границы с Белоруссией, пилотам пришлось вернуть лайнер в аэропорт Жуляны.

«Буду подавать иск в суд для оспаривания противоправных действий в отношении меня со стороны украинских властей. Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов», — написал Мартиросян на своей странице в Facebook.

В интервью белорусскому изданию TUT.by он рассказал, что причиной возвращения самолета в украинский аэропорт стал «накопитель информации», который искали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ): «Меня вывели из самолета, проверили все мои вещи. Ничего не нашли, составили акт о том, что у меня ничего недозволенного не найдено, отпустили. На следующем рейсе я улетел». Подробности инцидента он пообещал рассказать после консультации с юристом.

В СБУ заявляют, что белорусский самолет был возвращен в аэропорт Киева, чтобы правоохранительные органы могли удостовериться в отсутствии угрозы национальной безопасности.

«По требованию авиадиспетчера этот борт спокойно сделал соответствующие маневры и приземлился в аэропорту, где были проведены необходимые проверочные мероприятия, чтобы убедиться, что любая угроза и национальным интересам Украины, и национальной безопасности нашего государства локализована», — сказал в интервью телеканалу «112 Украина» начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук. При этом он опроверг информацию о том, что экипажу белорусского самолета угрожали истребителями.

В «Белавиа» утверждают, что угрозы поднять в воздух военную авиацию в случае невыполнения требования украинских диспетчеров, зафиксированы в записи переговоров пилотов с наземными службами. Командир экипажа Виктор Шышло в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что диспетчер вышел с ним на связь на русском языке и потребовал вернуться в аэропорт Киева. По правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) экипаж обязан выполнять команды диспетчера.

«Причину возвращения он не сказал, отметив, что мы узнаем ее на земле. И если не выполните команду на возврат, то будут подняты истребители», — утверждает Шышло. Заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь Чергинец пообещал в случае необходимости расшифровать и предоставить запись переговоров экипажа самолета и украинских диспетчеров.

Представитель авиакомпании считает, что в данном случае украинская сторона нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, согласно которой перехват гражданских судов может применяться только в самых крайних мерах.

В связи с этим инцидентом власти Белоруссии направили Киеву ноту протеста и потребовали извинений и возмещения финансовых затрат. В субботу временный поверенный в делах Украины в Минске Валерий Джигун был вызван в белорусский МИД.

Чергинец считает, что этот случай не отразится на авиасообщении между Минском и Киевом. «Все выяснится, и украинские власти дадут ему правильную оценку. Не думаю, что это как-то должно повлиять на выполнение авиарейсов между странами», — сказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ.