Июльской ночью 1694 года молодой офицер вошел во дворец Лайне, резиденцию ганноверских курфюрстов. Вскоре он должен был покинуть Ганновер и отправиться в Саксонию, где ему был обещан чин генерал-майора на службе у нового курфюрста саксонского Августа. Но в Дрезден он не приехал, да и в Ганновере никто молодого человека больше не увидел. Поскольку он был слишком знатен, чтобы его исчезновение прошло незамеченным, были начаты поиски, но они ни к чему не привели. Август послал своих людей в Ганновер, не смотря на противодействие местных властей, они пытали расследовать таинственное исчезновение, но тоже не добились успеха. И только теперь, спустя более трех веков, таинственная завеса над судьбой молодого офицера, возможно, раскроется.

Дворец Лайне в наши дни, сейчас в нем располагается ландтаг Нижней Саксонии

Познакомимся с обитателями дворца. Курфюрстом Ганновера тогда был Эрнст Август. У него и его жены Софии было несколько детей, старшим из которых был курпринц Георг Людвиг, 34 лет. Спустя четыре года он унаследует отцовский престол, а в 1714 года, благодаря родственным связям матери, станет английским королем под именем Георг I. При дворе также была давняя любовница Эрнста Августа – графиня Клара Элизабет фон Платен, мать его двоих детей.

Эрнст Август

Еще в 1682 году Георг Людвиг женился на своей двоюродной сестре, шестнадцатилетней Софии Доротее, дочери герцога Люнебургского Георга Вильгельма. Если мы назовем этот брак неудачным, это даст лишь слабое представление о положении дел.

Георг Людвиг

София Доротея

Георг Людвиг изменял жене с постоянством и упорством, заводя как случайные связи, так и постоянных любовниц, которым обеспечивал высокое положение при дворе. Отец даже вынужден был делать сыну замечания по поводу его нескромного поведения, но особого эффекта они не производили. Наибольшим влиянием среди любовниц наследника пользовалась Мелюзина фон дер Шуленбург, роман с которой начался в 1691 году. Так что любви между Георгом Людвигом и Софией Доротеей не было. Даже удивительно, как им удалось произвести на свет двух детей: сына Георга (будущего Георга II) в 1683 году и дочь Софию Доротею (будущую жену прусского короля Фридриха Вильгельма I) в 1687.

Неудивительно, что когда в Ганновере появился молодой дворянин шведского происхождения Филипп Кристоф фон Кёнигсмарк, София Доротея обратила на него внимания. Тем более, что с Филиппом Кристофом она была знакома еще в детстве, когда он был пажом ее отца. Они даже невинно флиртовали и писали на окнах свои имена, добавляя: «Не забывай меня». Теперь же Филипп Кристоф стал бравым офицером, участвовал в нескольких войнах и получил чин полковника в ганноверской армии. С его появлением в 1688 году отношения между ним и Софией Доротеей возобновились, но в течение двух лет, видимо, оставались платоническими. В 1690 году Филипп Кристоф покинул Ганновер, чтобы принять участие в шедшей в Греции войне с турками. А после его очередного возвращения, роман с Софией Доротеей вспыхнул с новой силой. Они обменивались письмами, и содержание этих писем заставляет предположить, что молодой полковник и София Доротея стали любовниками.

Филипп Кристоф фон Кёнигсмарк

Некоторые письма сумела перехватить Клара Элизабет фон Платен. Она показала их своему любовнику Эрнсту Августу. Тот пришел в гнев, но, не желая публичного скандала, просто удалил фон Кенигсмарка от двора, отправив его на войну с Францией. При этом, в отличие от прочих офицеров, фон Кегинсмарк не получал отпуска, чтобы съездить в Ганновер. В конце концов, он не выдержал, и самовольно отлучился на шесть дней. В Ганновере он признался в своем проступке командующему армией и попросил разрешить ему остаться. Тот велел Филиппу Кристофу образумиться, а лучше всего – уехать навсегда. В конце концов, Эрнст Август велел, чтобы фон Кенигсмарк покинул его владения.

Тем временем, отношения между Георгом Людвигом и женой стали совсем плохими. София Доротея обвиняла Георга Людвига в многочисленных изменах, он тут же припоминал ей Филиппа Кристофа. Однажды курпринц во время семейной ссоры вцепился жене в волосы, а том схватил за шею и начал душить, так что слуги едва смогли оттащить его. Весной 1694 года София Доротея отправилась в родительский дом, но ее отец настоял на возвращении к мужу.

А дальше начинаются догадки. Филипп Кристоф должен был отправиться в Саксонию. Его родная сестра была любовницей саксонского курфюрста Августа (позднее ее сын – Мориц Саксонский – станет знаменитым полководцем), а ему самому был, как мы уже говорили, предложен чин генерал-майора. Однако ночью 1 июля 1694 года он отправляется к Софии Доротее во дворец Лайне, чтобы никогда оттуда не вернуться.

По основной существующей версии, Филипп Кристоф фон Кенигсмарк был убит во дворце четырьмя стражниками, а тело его надежно спрятано. Ведущую роль в этом деле, якобы, сыграла любовница Эрнста Августа Клара Элизабет фон Платен. Рассказывают, что она, а также двое из четырех стражников перед смертью признались в этом убийстве.

Клара Элизабет фон Платен

Однако детали событий в различных пересказах отличаются. По одной из версий, Клара Элизабет фон Платен специально спровоцировала Филиппа Кристофа, послав ему записку от имени Софии Доротеи с просьбой прийти к ней. По другой, сам Филипп Кристоф, сговорившись с Софией, планировал бежать вместе с ней в Саксонию, а графиня фон Платен сумела проникнуть в их замыслы. Она снова доложила обо всем курфюрсту, и тот приказал схватить фон Кенигсмарка.

Графиня фон Платен лично командовала стражниками, посланными, чтобы произвести арест. Но фон Кенигсмарк оказал сопротивление, но его меч сломался в схватке, и он был изрублен алебардами. Курфюрст Эрнст Август был вне себя. Одно дело арестовать любовника, а совсем другое – убить дворянина и известного офицера. Но делать было нечего. Участвовавшим в убийстве стражниками велели замести все следы. По одним рассказам, тело фон Кенигсмарка было под покровом ночи брошено в реку Лайне, по другим, засунуто в бочку с негашеной известью и замуровано прямо во дворце.

Известный писатель Гораций Уолпол, сын Роберта Уолпола, премьер-министра Англии при Георге I и Георге II, со слов отца сообщал несколько иной вариант истории, согласно которому фон Кенигсмарк был задушен после того, как вышел от Софии Доротеи, а тело замуровано прямо под полом ее комнаты. Якобы премьер-министру об этом было известно со слов Георга II, сына Софии Доротеи.

Шум вокруг исчезновения фон Кенигсмарка действительно поднялся большой, но, как уже говорилось, ни к чему не привел. Молва обвиняла ганноверский дом в убийстве, но официально фон Кенигсмарк считался пропавшим без вести. В декабре того же года брак Георга Людвига и Софии Доротеи был расторгнут из-за обвинений жены в супружеской измене. Софии Доротее запретили видеться с детьми, и остаток жизни она провела фактически под арестом в замке Альден, где она умерла 13 ноября 1726, спустя тридцать лет после описанных событий.

И вот сейчас в ходе ремонтных работ во дворце Лайне строители обнаружили части человеческого скелета. Вызванная полиция быстро определила, что кости очень старые, поэтому передала находку ученым. Как говорит профессор Михаэль Клинтшар (Michael Klintschar) из Института судебной медицины Ганновера, пока не определены ни возраст останков, ни причины смерти. Но из костей точно можно получить ДНК, которую ученые планируют сравнить с ДНК ныне живущих представителей рода фон Кенигсмарк. Возможно, после этого тайна 300-летней давности будет раскрыта.