В правительстве считают, что приемлемый размер сборов с граждан, которые официально не трудоустроены, но имеют доход, составляет не менее 20 тысяч рублей в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Так называемый налог «на тунеядцев» предлагают перечислять в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), формируемую из страховых взносов, которые платят работодатели в размере 5,1% от зарплаты каждого сотрудника. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования финансирует большую часть медицинских услуг, оказываемых в рамках государственной системы здравоохранения, напоминает «Коммерсантъ».

«Мы хотели бы выявить тех, у кого доходы есть, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже. Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11700 руб. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект федерации», — сказал Топилин. По его словам, соответствующего законопроекта пока нет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа заявил, что реакция на это предложение «очень разная», поэтому оно еще будет обсуждаться. По его мнению, налог «на тунеядство» — не самое подходящее название для таких сборов, поскольку «речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой». При этом премьер тут же напомнил, что по Конституции, «если хотите, можно и не работать». «У нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство», — сказал Медведев.

О том, что Минтруд разрабатывает законопроект, согласно которому, нетрудоустроенных граждан обяжут платить за пользование социальной инфраструктурой, стало известно в конце сентября. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на недобросовестных работодателях, в социальном блоке правительства фактически заявляют, что «бесплатной» медицинской помощью могут пользоваться только те граждане, которые выплачивает страховые взносы.

На 1 апреля 2015 года численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, составляла 146,5 млн человек, из которых 85 млн неработающих граждан. По данным социального вице-премьера Ольги Голодец, в «серой зоне» находятся около семи миллионов человек.

В Минэкономразвития отрицательно относятся к идее введения сборов с неработающих граждан, сообщает «Интерфакс». Замминистра экономики Олег Фомичев считает, что, во-первых, будет сложно отделить «реально безработных» от тех, кто формально работает, но не платит деньги в страховые фонды; во-вторых, это «очень сложно администрируемая система», поскольку «непонятно, как искать этих людей». По мнению Фомичева, вместо введения сбора с безработных правильнее стимулировать выход предпринимателей из тени. Например, освободив их от платежей в страховые фонды в первые три года.

Глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский («Единая Россия») предположил, что соответствующие поправки могут быть разработаны к концу года. Однако в нижней палате парламента некоторые депутаты выступают категорически против взимания налога с неработающих граждан. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что многие граждане остаются без работы не по своей вине, а потому что «предприятия закрываются, бизнес сворачивается из-за налогов, дорогих кредитов, отсутствия спроса, чрезмерных проверок чиновников, из-за возможности сбыть свой товар».

Его коллега депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов считает, что подобные предложения провоцируют социальную нестабильность. По его мнению, если правительство хочет контролировать теневые доходы богатых, то начинать нужно с введения прогрессивной шкалы налогообложения. «Однако опять ощущение, что за счет самых бедных и самых бесправных пытаются выдоить какие-то копейки. У нас колоссальная безработица. Особенно у моих избирателей — в основном сибиряков», — сказал Шаргунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Конфедерация труда России (КТР) разрабатывает встречный законопроект, предусматривающий введение уголовной и административной ответственности для работодателей за любые «серые» схемы трудовых отношений. Вице-президент КТР, депутат Госдумы Олег Шеин должен внести этот законопроект в осеннюю сессию парламента.

«Репетиторы, няни, автослесари, работающие без трудового договора, делают это не потому, что они так хотят, а потому что такова сложившаяся в нашей стране практика трудовых отношений. Не платить налоги выгодно нанимателям, а не работникам. Действия работодателей, а не работников, ведут к дефициту социальных фондов», — объясняют в КТР.