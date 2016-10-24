Британский аналитический центр Civitas опубликовал отчет, согласно которому получается, что если Британия выйдет из ЕС без торговой сделки, дающей ей доступ к единому рынку, то для британских экспортеров торговые пошлины возрастут на 5,2 млрд. фунтов, а для европейских – на 12,9 млрд. фунтов. Это связано с тем, что экспортерам из 22 стран ЕС при продаже товаров в Британию придется платить пошлины больше, чем британским экспортерам, торгующим с этими странами.

Так, например, для немецких экспортеров в отсутствие особой договоренности пошлина возрастет в общей сложности на 3,4 млрд. фунтов, в то время как у британских экспортеров при торговле с Германией пошлина увеличится только на 0,9 млрд. фунтов. Аналогичная картина наблюдается и в применении к Франции.

Расчеты проводились на основе допущения, что Британия торгует со странами ЕС, находясь вне единого рынка, то есть по правилам Всемирной торговой организации. Заявленная цель исследования состоит в том, чтобы предоставить оценки динамик в размерах пошлин. Основной вывод - не только у Британии, но и у ЕС есть интерес в том, чтобы по итогам отделения Британии сохранить для нее доступ к единому рынку. Это заключение делается в том контексте, что лидеры ЕС последовательно возражают против того, чтобы оставлять за Британией какие-либо привилегии, если она будет ужесточать свою миграционную политику, а именно к этому ее руководство и стремится.

Guardian, рассказывая об этом исследовании, также напоминает об истории с проектом торговой сделки между ЕС и Канадой, которая теперь оказалась в тупике, потому что один из автономных регионов Бельгии не дал федеральному правительству права подписать соглашение. Мотивом к блокировке инициативы были опасения, что новые торговые договоренности могут стать угрозой для местных фермеров.

Этой тупиковой ситуации обрадовались некоторые представители британского истеблишмента. Страны ЕС и в целом заинтересованы в сохранении выгодных торговых отношений с Британией, а кроме того, известно, что бельгийские фермеры продавали значительную часть своей продукции в Британию. В этом смысле сохранение доступа к британскому рынку на прежних условиях может стать для бельгийцев некоторой страховкой и тем самым смягчить их отношение к сделке с Канадой.

Параллельно с полемикой между Британией и ЕС относительно свободного рынка развивается история про «призрак Scoxit'а», как это называет The Economist. Речь идет о перспективе отделения Шотландии от Британии. Недавно лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен заявила, что она устроит новый референдум о независимости, если процесс отделения Британии от ЕС будет запущен без согласия со стороны Шотландии.

Автор материала в The Economist считает, что Шотландии по-прежнему было бы выгоднее оставаться в составе Британии. Тем не менее, оговаривает он, нельзя отрицать, что разрыв между Шотландией и остальными частями Британии увеличивается. Решение отделиться от ЕС по итогам британского референдума стало одновременно и симптомом, и катализатором этого процесса. В результате на первый план выдвинулись националисты, а сторонники разного рода наднациональных объединений оказались в невыгодном положении.