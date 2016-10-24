«Данные о погоде меня сразу насторожили»

Причиной авиакатастрофы с Ми-8 на Ямале могли стать неблагоприятные погодные условия. К такому предварительному выводу пришли специалисты Росавиации. Не исключаются пока также версии о нарушении правил эксплуатации и безопасности полета или отказе техники.

Напомним, в результате катастрофы погибли 19 человек, трое выживших находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению ТАСС, в Росавиации допускают, что имело место обледенения лопастей, так как в момент полета в районе авиакатастрофы «шел мокрый снег при температуре минус пять, минус семь градусов». Сходную гипотезу выдвинула Уральская транспортная прокуратура.

Глава Минтранса России Максим Соколов поручил Росавиации и Ространснадзору провести проверку в авиакомпании «Скол», которой принадлежал вертолет, и направить представителей этих ведомств на место крушения.

Метеоусловия действительно могли стать одной из важнейших причин этой авиакатастрофы. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Олег Смирнов, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР.

«Эта авиакатастрофа, конечно, трагическое событие в гражданской авиации. Ми-8 – крупный вертолет, в нем было много пассажиров, и большинство из них погибли. Эти люди выполняли крайне нужную работу по разведке полезных ископаемых.

Что касается обстоятельств катастрофы, то здесь вырисовывается ситуация, в которой сейчас разбирается государственная комиссия. Она уже приступила к работе. И, учитывая уже поступившую информацию (а я опираюсь в своих рассуждениях только на факты) о том, что «черные ящики», как в народе называют бортовые самописцы, нашли, причем оба, и звуковой, и параметрический, думаю, после их расшифровки (а это может случиться и довольно скоро), будет представлена вся картина происшедшего. От самописцев ничего не скроешь, и в их записях и есть объективные данные, факты, а не досужие рассуждения.

Итак, опираясь на факты, могу сказать вот что. Я еще в день катастрофы был знаком с данными о погоде, и они меня сразу насторожили. Да, было названо три вероятных причины происшествия: техника, личностный фактор (то есть действия экипажа) и погода. По первым двум параметрам я пока не имею данных, но по погоде имею, и они очень настораживающие.

Температура в несколько градусов ниже нуля, плюс высокая влажность, плюс осадки – это идеальная ситуация для возникновения обледенения, о чем бы ни шла речь – о вертолете или самолете. Для любого летательного аппарата такого типа обледенение в этих условиях неизбежно, сочетание небольшого мороза с ливневым снегопадом это гарантирует.

Что происходит при обледенении? Самолет летит за счет подъемной силы, создающейся на крыле. У вертолета крыльев нет, но есть винт, и именно его лопасти создают подъемную силу, которая держит машину в полете. Эти лопасти могут обледенеть. Плюс в таких условиях неизбежно обледеневают входные направляющие аппараты двигателей. У Ми-8 два двигателя – это турбовинтовой вертолет, и входные направляющие аппараты, куда входит воздух вместе со снегом, при такой температуре они обледеневают. Что может повлечь за собой резкое падение мощности двигателя и, соответственно, не менее резкое снижение вертолета.

Комиссия разберется в этих деталях, но предположение, строящееся на уже известных фактах, сводится к тому, что здесь все как раз связано с обледенением. Что вертолет потерял ту подъемную силу, которая держала его в воздухе, и резко начал снижаться, произвел жесткую посадку – и произошла катастрофа. Но катастрофа – это уже последнее звено в цепи событий. А комиссия установит еще, как организована летная работа в авиакомпании-владельце вертолета.

В понятие «организация летной работы» входит масса параметров, в том числе, там зафиксировано, как экипаж должен готовиться к полету. Записано, что должно быть проверено состояние вертолета, штурманские расчеты и что обязательно должны быть изучены метеоусловия – и фактическую погоду, и прогнозы. И если, допустим (мы этого пока не знаем, но комиссия разберется, как обстояли дела), на момент вылета фиксировались такие погодные условия, как те, о которых сейчас сообщают СМИ, – снежные ливневые осадки, низкая облачность, такая температура – то тогда командир экипажа просто не имел права принимать решения на вылет.

Самый вероятный вариант – что в прогнозе этого все же не было, и погода еще полностью соответствовала параметрам, при которых командир корабля имел право принимать решение о вылете. Тем не менее, это не оправдывает экипаж, потому что в случае встречи с такими метеоусловиями уже в полете он обязан возвратиться назад или сесть на запасном аэродроме, сесть тем, где безопасно.

В общем, вся ответственность все равно ложится на командира корабля. Теперь комиссии как раз и предстоит установить все факты, после чего мы и узнаем об истинном положении вещей», – сказал Олег Смирнов.

Отвечая на вопрос о том, могло ли быть так, чтобы люди, которые, согласно сообщениям СМИ, несколько дней ждали летной погоды, решились лететь в пятницу вечером просто потому, что устали ждать и хотели домой, он не исключил такой возможности.

«Это возможно. Человеческий фактор имеет место быть, естественно. Даже у меня перед глазами были примеры такого сорта – как-то мои коллеги, друзья стремились попасть на празднование Нового года. И это заканчивалось иногда, мягко говоря, не очень хорошо. Но это, конечно, не фундаментальное обстоятельство, а только деталь – которую, я уверен, тоже установит комиссия», – заключил Олег Смирнов.