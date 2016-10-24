Центризбирком готовится к первому за долгое время серьезному обновлению ГАС «Выборы». Если все пройдет по плану, региональные и муниципальные выборы в сентябре 2017 года уже пройдут с новой системой — это будет фактически ее «полевое испытание» перед президентскими выборами 2018 года.

ГАС «Выборы» — компьютерная система, благодаря которой многие процессы в ходе подготовки и проведения выборов удалось автоматизировать. Конечно, ГАС «Выборы» — не гарантия проведения честного голосования, так как данные в нее забивают все равно люди, но, например, именно благодаря ей в России результаты голосования на каждом конкретном участке оказываются обнародованы буквально через несколько десятков минут после окончания подсчета голосов. Если на утро после выборов нет информации с каких-либо участков, значит есть серьезные причины сомневаться в том, что процесс подсчета голосов там прошел по всем правилам.

Для обычных граждан ГАС «Выборы» интересна именно тем, что позволяет ознакомиться с результатом голосования вплоть до каждого участка — это позволяет делать статистический анализ голосования, который зачастую является главным аргументом в пользу фальсификаций.

При этом современная версия ГАС «Выборы» была в целом написана в 2003 году, а государственные приемочные испытания были пройдены в 2004 году. Фактически это означает, что система работает на Winsows Server 2003 — операционной системе, которая позволяет работать с разбросанными по стране серверами. Сейчас, хотя система и работает стабильно, официальная поддержка Winsows Server 2003 уже не предоставляется, а значит Microsoft не несет ответственности за возможные сбои.

Экспозиция ГАС «Выборы» на 22-ой Международной выставке «Связь-Экспокомм-2010» Фото: ЦИК РФ

Помимо смены операционной системы требуется замена некоторых серверов, а также другое оборудование, рассказал «Известиям» член ЦИК Антон Лопатин. Интересно, что устанавливаться будет ОС Windows Server 2008 года, хотя есть ОС Windows Server 2012 года, а сейчас готовится к релизу WS 2016.

Всего в 2016 и 2017 годах на поддержание работы и развитие ГАС «Выборы» выделено порядка 6 млрд рублей. На подготовку новой версии системы может быть выделено до 1,5 млрд рублей.

Интересно, что насколько ГАС «Выборы» обеспечивает открытость процедуры подсчета голосов, настолько все прочие механизмы, как оказывается, не до конца исполняют эту функцию.

В понедельник «Ведомости» пишут о том, с какими трудностями сталкиваются те, кто хочет получить доступ к записям видеокамер, которые были установлены на избирательных участках. Ситуация выглядит несколько абсурдно из-за того, что в день выборов любой желающий мог смотреть в интернете за трансляцией с участков, но после окончания голосования оказалось, что запись получить крайне сложно.

Так, например, Алексей Алпатов из подмосковной Ивантеевки заподозрил, что на участке №720 были вбросы. Он обратился в Минкомсвязи с просьбой предоставить ему доступ записям с видеокамер, но там сообщили: видеозаписи с участков относятся к компетенции региональных властей, которые занимались организацией трансляции. В правительстве Московской области запрос Алпатова переадресовали в региональный избирком, а там ему пока не отвечают. Также проблемы с доступом к видеозаписям отмечены в Татарстане и Санкт-Петербурге.

Если внезапно окажется, что в 2017 году сократится объем информации, который публикуется с помощью системы «Выборы», то о доверии реформе избирательной системы можно будет вовсе забыть.