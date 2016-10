«Коммерсантъ» в статье «На Мосул идут не в ногу» пишет: противники «Исламского государства» не могут договориться перед наступлением.

Технологию взимания НДС с иностранных интернет-магазинов представили правительству, утверждается в статье «Новые штрихи к налогам».

«Натуру ОСАГО оценит омбудсмен»: страховщики опасаются срыва реформы «автогражданки».

«Ведомости» в статье «Власти хотят обязать неработающих граждан оплачивать социальные услуги» обращают внимание на реакцию экспертов: мера спорная, несвоевременная и очень рискованная.

«ЦБ получит большинство в совете директоров АСВ»: контроль за санациями агентство потеряет, но некоторая возможность операционного управления для АСВ будет предусмотрена.

Статья «Как создавалась и развивалась компания, претендующая на статус крупнейшего застройщика Подмосковья» рассказывает как «Самолет девелопмент» всего за два года работы сумел выйти в лидеры рынка жилищного строительства.

РБК в статье «Деньги на силу» пишет о том, что расходы на безопасность вырастут до 2 трлн рублей.

Россияне стали меньше покупать и больше выращивать, утверждается в статье «Привыкли к кризису».

В статье «Стабильный минимум» обращается внимание: падение ставок по валютным депозитам замедлилось.

«Известия» пишут: «ООН планирует расширить мандат по Сирии». Организация рассматривает возможность создания отдельного органа по урегулированию ситуации в Сирии.

«Минфин готовится к распродаже золота и алмазов»: ситуация с бюджетом заставляет ведомство начать масштабные продажи драгметаллов и камней.

«Москва поделится с Анкарой разведданными из Сирии»: Россия будет передавать турецким военным информацию, которая поможет им в ходе проведения операции «Щит Евфрата».

«Газета.ru» в статье «Горилка уходит в подполье» утверждает: рост цен на спиртное на Украине ведет к увеличению теневого рынка.

The Economist: «Частный капитал. Варварский истеблишмент» (Private Equity: Barbarian establishment). Прямое инвестирование процветает, в то время как все прочие подходы к бизнесу буксуют. Это одновременно и хорошо, и тревожно.

«Выборы 2016: Ненависть к Хиллари Клинтон». (Election 2016: Hating Hillary Clinton). Возможный следующий президент США вызывает у людей сильное негодование. Автор рассуждает, почему это так.

Bloomberg: «Мэй возобновила встречи британских наций с угрозы раскола из-за Brexit'а» (May Revives Meeting of U.K. Nations on Brexit Breakup Threat). Премьер-министр Британии Тереза Мэй возобновила регулярные встречи с автономными правительствами разных частей Соединенного королевства. Шотландия, между тем, выражает скепсис по поводу того, что Британии удастся отделиться от ЕС на хороших условиях.

«Связь между Трампом и Путином, может быть, есть, а может быть, и не существует: вопросы и ответы QuickTake» (The Trump-Putin Bond That May or May Not Be Real: QuickTake Q&A). В формате вопросов и ответов обсуждается тема гипотетической связи между республиканским кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

The Wall Street Journal: «Испанский тупик закончился, Мариано Рахою утвердили переизбрание» (Spain Impasse Ends as Mariano Rajoy Is Assured Re-election). Мариано Рахой — одна из заметных мишеней, на которые направлено недовольство истеблишментом (тенденция, заметная по всей Европе). Однако теперь ему утвердили переизбрание на пост премьер-министра, в то время как его социалистические соперники признали поражение.

«Боевые действия возвращаются в Алеппо по окончании перемирия» (Fighting Returns to Aleppo After Cease-Fire Ends). В Алеппо возобновились боевые действия после окончания трехдневной гуманитарной паузы.