Все меньше жителей российских городов причисляет себя к среднему классу, говорится, пишет журнал «Деньги», в исследовании Sberbank CIB. Таким образом самоощущение россиян немного приблизилось к реальности: ведь на самом деле тех, кто подпадает хоть под какое-то определение среднего класса, в России всегда было исчезающе мало.

Можно, конечно, расстраиваться от того, что Россия в очередной раз теряет средний класс, единственную надежду на стабильное развитие. Но если посмотреть с другой стороны, то все не так грустно: первый шаг на пути преодоления бедности — осознание своего реального положения. Есть надежда, что продолжающееся рецессия заставит все-таки россиян работать, а не хвастаться перед соседями мнимыми достижениями.