Бывший глава Администрации президента Сергей Иванов, который сейчас занимает должность с очень странным названием — Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, но при этом является постоянным членом Совета безопасности, в интервью британскому изданию Financial Times говорил о ядерном оружии и новой холодной войне так, как будто еще оказывает влияние на принятие решений руководством страны.

Оказывает или нет, нам доподлинно неизвестно, но почитать Иванова в любом случае стоит.

Рассуждая о ядерном оружии и гипотетической возможности Третьей мировой войны, Иванов сказал так: «Я думаю, что все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны». «Но когда мы говорим о холодной войне, информационной войне и пропагандистской войне, то это можно назвать фактом жизни. Мы все это видим каждый день», — подчеркнул политик.

Но, по словам Иванова, Россия готова оставить в прошлом разногласия с США. «Мы всегда готовы к реальной политике», — отметил он. Он заявил, что руководство России было оскорблено антироссийской риторикой в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах, но в Москве надеются, что после выборов новое руководство США будет иметь прагматический подход к внешней политике. «Надо просто подождать еще несколько недель до конца предвыборной кампании. Нам просто надо потерпеть», — сказал Иванов.

Сергей Иванов опроверг сделанные американскими политиками заявления о том, что именно Россия стоит за хакерской атакой на Демократическую партию США. По его словам, до тех пор пока Вашингтон не предоставит конкретных доказательств, подобные обвинения стоит рассматривать как пустые заявления и пропаганду.

Также Иванов назвал «абсолютной неправдой» предположение, что в Москве хотели бы видеть Дональда Трампа на посту президента США.

Напомним, в Соединенных Штатах выборы состоятся 8 ноября. В последнее время фактор России стал чуть ли не главным в агитационной кампании двух основных кандидатов — Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Поводом для этого стали многочисленные хакерские атаки сначала на сервер Демократической партии, а потом просто на крупные американские компании.

Сначала в открытый доступ попала переписка руководителей аппарата Демпартии, в которой нет никакого криминала, но использовать в рекламных целях для демократов ее, мягко говоря, сложно.

Затем прошла кибератака на провайдера интернет-услуг Dyn, что привело к сбоям в работе крупнейших сайтов и сервисов, таких как Twitter, Reddit, Spotify и многих других. Ответственность за эту атаку взяли на себя члены хакерской группы, называющей себя New World Hackers. Правда, аргументом в защиту России это назвать сложно — даже если признание было несфальсифицировано, многие киберпреступники работают по найму и, в теории, хакеры из New World Hackers могли быть наняты кем-то со стороны.

На последних дебатах Клинтон назвала Трампа «марионеткой» российского президента. Трамп заявил, что Путин «перехитрил» ее во всем.

Тему России поднимают не только кандидаты в президенты. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит Москве на кибератаки, которые, как он уверен, совершили российские хакеры «в нужное время и с наибольшим эффектом». Байден заверил, что у Соединенных Штатов есть возможности для ответного шага. При этом, уверен вице-президент, у Москвы нет реальных рычагов для того, чтобы существенно повлиять на президентские выборы в США.

Пока, впрочем, никаких реальных ответных действий американская администрация не предпринимает, что, в принципе, понятно: до выборов остается всего пара недель, так что у руководства страны есть сейчас заботы поважнее.