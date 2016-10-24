«Настроения граждан мониторят и без помощи структур при РУДН»

В вузах России проводится оценка «протестного потенциала» студентов и профессоров. Об этом на конгрессе проректоров по воспитательной работе рассказал руководитель Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк, пишет газета «Коммерсантъ».

По сообщению издания, Данюк с коллегами разработал серию научно-просветительских лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам» и посетил с этими лекциями более 40 вузов (по большей части пока – в Москве), где призывал студентов высказываться по политическим вопросам. Об этом он и рассказал на конгрессе.



По итогам дискуссий в вузах, пояснил Данюк, были составлены «справки для служебного пользования», в том числе «для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур». При этом руководитель Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН указал, что «к сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей».



В заключение Дацюк констатировал, что «протестный потенциал смещается в регионы» и предложил представителям региональных вузов организовать такие мероприятия в их учреждениях.

Информация о подобных негласных проверках на лояльность вызвала много резких откликов в социальных сетях.

«Самая лучшая "пропаганда антигосударственных идей" – это базовая стипендия в 2 тыщи рублей на месяц, ага», – саркастически высказалась на своей странице в социальной сети Facebook дизайнер Алиса Ануфриева из Зеленограда.

«И без этого дебила и его "программы" невооруженным глазом было видно еще 3-4 года назад, как российские вузы – и студенты, и преподы, насыщенны протестными настроениями. Кстати, поделом. Еще капля – польется через край. Чтобы увидеть проблему, нужно находиться внутри нее, чтоб тебя самого она задела. А не бегать 2 года с наукообразными бумажками», – написал филолог, журналист, профессор кафедры журналистики и издательского бизнеса Дальневосточного федерального университета, доктор филологических наук Олег Копытов.

Болотная площадь 6 мая / кадр YouTube

Сомнения в разумности таких действий, хотя и по иной причине, выразил и Олег Суховерховов, писатель, журналист, главный редактор информационного агентства «Все инвестиции», высказавший такое мнение: «Что толку проверять вузы России на протестный потенциал? Его там нет вообще. Мы же были студентами и знаем, как там все устроено. Чуть что – армия. И на сегодняшний день – Сирия или еще куда черт пошлет...»

Александр Воронков, инструктор в компании Art of Shokatan, отреагировал на известие следующим образом: «Я недавно спросил знакомую даму, много лет работающую в СпБГУ, что в ее коллективе думают о ситуации в стране и мире. Дама ответила строго и непреклонно: "Мы НИКОГДА не говорим о политике".»

Илья Вайцман, журналист из Нижнего Новгорода, системный администратор одной из московских компаний, оценил происходящее так:

«Профессиональные "патриоты" и доносчики будут "обследовать" ВУЗы на предмет "протестного потенциала" и "антигосударственной пропаганды" проверенным методом провокаций. С результатами в виде "составлением справок" (развернутых доносов) для "органов".

Ну, с "недостаточно верноподданными" преподавателями понятно, уволят по доносу, да и все (пока, по крайней мере), мне про студентов интересно. Нет, ну отчислят, конечно, а дальше что? Парней, знамо дело, в армию – и в штрафбат, туда где погорячее, авось убьют, а вот с девушками как быть? O.o

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P.S. "Козёл-провокатор — специально обученный козёл, использующийся на скотобойнях, мясокомбинатах и т. п. В обязанности козла входит сопровождение стада овец на бойню, при этом сам козёл выходит оттуда невредимым, зная о расположении скрытого выхода. Козёл-провокатор успокаивает стадо и вселяет ему уверенность.

Такой козёл имеет на мясокомбинате официальную должность, на его содержание выделяются средства."»

По большому счету, необычного в ситуации нет, констатировал в беседе с «Полит.ру» политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его словам, аналогичный мониторинг спецслужбы постоянно проводят так или иначе.

«В принципе, спецслужбы постоянно мониторят протестные настроения граждан, в том числе и в студенческой среде. В данном случае они просто подрядили людей, которых сочли профессионалами, для того, чтобы провести, исследование, которое покрывало, видимо, какие-то области, которые сами спецслужбы охватить в достаточной степени не могут.

В этой истории есть некая моральная сторона, которая очевидна, поэтому ее я характеризовать не буду; и есть сторона, связанная с деятельностью российских органов власти вообще и спецслужб в частности, которые беспокоятся по поводу протестных настроений. Подчеркиваю, что если бы институт при РУДН в этом не участвовал, то они сами делали бы то же. Ну, в данном случае, они нашли такого исполнителя, который выполнил их функции – так, как и ожидалось, я полагаю.

В принципе, для этого могли подрядить любую социологическую службу, которая занимается так называемыми качественными исследованиями – поскольку, как я понимаю, работали в основном в рамках фокус-групп. Но, видимо, сочли структуру при РУДН более надежной – или, например, эти исполнители запросили меньшие деньги за работу, а то и вовсе ничего не попросили. Факт состоит в том, что спецслужбы нашли себе исполнителя, и работа была выполнена.

Полиция задерживает участника митинга / Сергей Бровко/Коммерсантъ

Ну, а моральная сторона ситуации вполне очевидна, что тут комментировать… В общем-то, с моральной точки зрения ответственность за эту ситуацию, если уж об этом говорить, лежит как на заказчике, так и на исполнителе.», – сказал Григорий Голосов.

Между тем в Кремле заявили, что программа оценки протестного потенциала среди студентов и преподавателей вузов не является его проектом и что в администрации президента ничего не слышали о существовании подобной программы. «Нет, не знаем. Мы не обладаем никакой информацией на этот счет. Ничего не могу сказать», – приводит слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, информационное агентство ТАСС.