Новость дня

Администрация Рязани объявила о сборе вещей для пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Помощь могут оказать все желающие, предварительно позвонив по телефону 8-910-6104701, чтобы узнать о нуждах пострадавших в оперативном штабе.

В настоящее время в штабе, организованном на базе гостиницы Рязанского института развития образования, принимаются заявления на оформление адресной материальной помощи. Здесь же граждане могут получить консультацию специалистов министерства социальной защиты населения Рязанской области по всем вопросам, касающимся порядка предоставления выплат в связи с трудной жизненной ситуацией.

Антиновость дня

Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством в особо крупном размере, совершенном представителями компании «ЮвиС». Следователи считают, что подрядная организация в ходе выполнения контракта, заключенного с администрацией Нефтеюганска, предоставила ложный документ. В нем стоимость приобретенного оборудования для модернизации станции обезжелезивания в муниципалитете была завышена более чем на 90 млн рублей.

Данные деньги были выделены подрядчику в рамках реализации муниципальной программы по развитию жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганска на 2014-2020 годы.

Непонятная новость дня

Исполняющим обязанности бизнес-обмбудсмена в Ставропольском крае стал Кирилл Кузьмин. Ранее он был депутатом краевого парламента.

Кирилл Кузьмин бизнес-омбудсмен Ставрополья/ © www.kavtoday.ru

Бизнес-обмудсмен назначается на должность губернатором Ставропольского края по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества Ставропольского края.

Ассорти

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании правительства республики в понедельник отправил в отставку своего заместителя по вопросам сельского хозяйства Сергея Ондара, сообщает пресс-центр правительства региона.

«При всем уважении Сергея Конзан-ооловича, как человека, принято решение о его отстранении от должности по объективным результатам работы», — сказал Кара-оол. В ходе совещания была отмечена низкая эффективность работы рядовых сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия.

* * *

Собственники исторических зданий Санкт-Петербурга получат льготы при инвестициях в сохранение культурного наследия, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на ежегодном Инвестиционном форуме.

Санкт-Петербург, Васильевский остров / /pixabay.com

«Для привлечения новых инвестиций в восстановление и реконструкцию объектов культурного наследия Санкт-Петербурга, приспособления их для современного использования подготовлен и проходит согласования законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и закон Санкт-Петербурга "О налоге на имущество организаций», — сказал он.

* * *

Двести студентов Воронежского государственного технического университета пришлось эвакуировать в понедельник из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание возникло на чердаке здания, в настоящее время пожар ликвидирован. Огнем повреждена обрешетка кровли на площади 15 кв. метров. Никто из людей не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.