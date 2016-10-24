Военные и силовики сохранят привилегированное положение для государственного бюджета. Кроме того, что правительство вынуждено латать дыру, выеденную кредитами предприятий ВПК, к 2019 году расходы на национальную безопасность вырастут с 1,943 триллиона до двух триллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2017-2019 годы, оказавшейся в распоряжении РБК. Расходы включают и закрытую часть бюджета, которая в этом году выросла на 22,3%.

В общей сложности расходы на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» вырастут на 63 миллиарда рублей. На 2016 год бюджетные ассигнования запланированы в объеме 1,943 триллиона рублей с последующим увеличением до 1,967 трлн — в 2017 году, до 1,994 — в 2018 году и до 2,006 — в 2019 году. Этот раздел федерального бюджета состоит из 14 подразделов, среди которых органы прокуратуры и следствия (Генпрокуратура и Следственный комитет), юстиции, внутренних дел, безопасности, пограничной службы, наркополиции, внутренних войск, системы исполнения наказания, а также борьба с чрезвычайными происшествиями, миграционная политика, гражданская оборона и профильные научно-прикладные исследования.

Из-за ведомственных перестановок при формировании бюджета на 2017-2019 годы было произведено перераспределение ассигнований. В связи с появлением Росгвардии расходы по статье «внутренние войска» вырастут почти в два раза — с 114,6 млрд до 206,6 млрд рублей. Новая силовая структура перетянула на себя часть полномочий МВД, поэтому финансирование по разделу «органы внутренних дел» будет сокращаться с 683,4 млрд до 625 млрд рублей.

Владимир Путин и начальник Росгвардии Виктор Золотов / kremlin.ru

В разделе по расходу на органы по контролю за оборотом наркотиков после 2016 года стоят прочерки по причине ликвидации ФСКН как самостоятельного ведомства. По той же причине в проект вписано более чем десятикратное сокращение трат на «миграционную политику» — с 33,7 млрд до 285 млн рублей. Федеральная миграционная служба (ФМС) была слита с МВД. В ведомстве изданию подтвердили корректировку трат на нацбезопасность, отметив, что финансирование МВД из федерального бюджета сохранится практически на уровне 2015-2016 годов.

С 86 млрд до 94,8 млрд рублей вырастут расходы на прокуратуру и следствие. Это связано с вливанием военного следствия в систему Следственного комитета, объяснила РБК представитель ведомства. Сокращения расходов ожидают в системе исполнения наказаний: траты по этому подразделу снизятся с 196,3 млрд до 176,8 млрд. Сократят также расходы на «органы безопасности», в том числе на ФСБ, — с 306,4 млрд до 292 млрд руб.

С 81,2 млрд до 70,1 млрд рублей снизятся расходы по графе «защита населения от ЧС», но в то же время вырастут расходы на обеспечение пожарной безопасности со 109,9 млрд до 119,4 млрд рублей. Легкое снижение расходов вписано по подразделам «органы юстиции» и «органы пограничной службы».

В 2,5 раза вырастут расходы по графе «другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» — с 108,4 млрд до 237 млрд рублей. К этому подразделу относятся расходы, связанные с «руководством, управлением и оказанием поддержки в отношении такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, а также с иными мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, не отнесенным к другим подразделам».

В действительности, за этим подразделом может быть скрыто все, что угодно, например, источники финансирования «помощи отдельным районам Донецкой и Луганской области», отмечает завлабораторией военной экономии Института экономической политики имени Гайдара Василий Зацепин. Подобные строки делают расходы бюджета еще более «непрозрачными», при том, что в нем и без того содержится объемная закрытая часть, отмечает эксперт.

Итого общие бюджетные ассигнования в 2016 году по всему разделу о нацбезопасности составляют 2,3% по отношению к объему ВВП, подсчитали в РБК. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета сейчас составляет 11,8% и к 2019 году увеличится до 12,6%. Это больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, культуру, спорт, СМИ и охрану окружающей среды.

Расходы на увеличение благосостояния приходится занижать также из-за резкого наращивания военных трат. В этом году ассигнования федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» достигли рекордных показателей за всю постсоветскую историю. Военные расходы рассчитаны в размере 3 трлн 889 млрд рублей, что составляет 23,87% федерального бюджета. Вместе с тем растет доля секретных расходов в бюджете, большая часть которых приходится на «Национальную оборону». По словам главы Минфина Антона Силуанова, секретные расходы растут из-за того, что правительство вынуждено погашать долги по кредитам предприятий военно-промышленного комплекса.

В интервью «Коммерсанту» Василий Зацепин объяснял, что для финансирования госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2020 года правительство выбрало «инновационную» схему, сочетающую бюджетные ассигнования и банковские кредиты под государственные гарантии. При этом говорят, что идея подключить госбанки была пролоббирована самими банками, которые рассчитывали вложить деньги в оборонную промышленность под российские высокие проценты, чтобы затем перекредитоваться на Западе и получить прибыль. Но когда начались проблемы в экономике, чиновники поняли, что от такой схемы лучше было бы отказаться, а банкиры капитулировали после того, как на них в 2014 году были наложены санкции.

Парад Победы. Танк "Армата". / kremlin.ru

Сумма этих кредитов, по словам Зацепина, составляет 1,2 млрд рублей и государство должно выплатить банкам более половины, поскольку предприятия сами не справятся с такой нагрузкой. Однако в Минфине называют совсем другие цифры. По словам Силуанова, на погашение этих кредитов из бюджета планируется выделить около 800 млрд рублей. Чтобы бюджет мог справиться с такими тратами, приходится сокращать финансирование таких госпрограмм, как «Развитие транспортной системы», «Социальная поддержка граждан», программ социально-экономического развития регионов, а также за счет увеличения бюджетного дефицита, отмечает Зацепин.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в разговоре с РБК подчеркнул, что приоритетными для правительства являются выплаты в сторону внешней политики и силового блока, а также социальные выплаты для поддержания стабильности: «Все остальное оказывается в «пролете», хотя урезаемые строчки образования, здравоохранения и национальной экономики — области стратегические. Вложения в них не окупаются в текущем году, но всегда дают отдачу потом».