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24 октября 2016, 18:00

Топ новостей 24 октября

Д.Медведев с военными
Д.Медведев с военными
Правительство РФ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в МИД РФ объявили о подготовке «несимметричного ответа» на санкции, появились сообщения о проверке протестных настроений в российских вузах и увеличении расходов на нацбезопасность до 2 трлн рублей, число жертв взрыва газа в Рязани выросло до семи человек.

Россия подготовила «несимметричный» ответ на санкции США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности ряда мероприятий с российской стороны, которые можно рассматривать как «несимметричный» ответ на санкции США: «Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период для того, чтобы провести определенную исследовательскую работу и заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме».

Песков открестился от причастности Кремля к анализу протестных настроений в вузах

 
Протестный марш / YouTube.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатором оценки «протестного движения» в вузах России был не Кремль и в правительстве о ней не знают: «Нет, не знают. Мы не обладаем никакой информацией на этот счет, поэтому ничего не можем вам сказать».

Число погибших при взрыве газа в Рязани возросло до семи человек

При разборе завалов части жилого дома в Рязани, в котором произошел взрыв бытового газа обнаружены тела еще четырех погибших. Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва 23 октября. Таким образом, общее число жертв чрезвычайного происшествия увеличилось до семи человек.

Расходы на национальную безопасность к 2019 году составят 2 трлн рублей

Правительство планирует к 2019 году увеличить расходы федерального бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 2 трлн рублей. В целом на все силовые структуры планируется потратить на 63 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Сергей Иванов назвал новую холодную войну «фактом жизни»

Экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов назвал новую холодную войну фактом жизни: «Когда мы говорим о ядерном оружии и гипотетической возможности Третьей мировой войны, думаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной и пропагандистской войне, то это факт жизни. Мы это видим каждый день».

Порошенко назвал альтернативу минским соглашениям

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае отказа от минских договоренностей существует два сценария развития событий — военное решение конфликта и открытое наступление на Россию: «Тот, кто предлагает отменить "Минск", должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы».

Медведев уволил замминистра спорта России

 
Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных /mmpsrb.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Напомним, 18 июля Медведев подписал распоряжение о временном отстранении Нагорных от занимаемой должности до окончания служебной проверки, которая проводилась из-за допингового скандала. В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Юрий Нагорных фигурировал как главное лицо в сокрытии допинг-проб спортсменов России.

Для священников в ЦВО разработали полевую форму

Начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) Игорь Агафонов показал полевую форму для военных священников, разработанную в ЦВО. От обычной формы военнослужащего она отличается эмблемами и нашивками — на месте петличек с родом войск расположен православный крест.

Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Забайкалье

 
Вертолет Робинсон R-44 / kazanfirst.ru

В Балейском районе Забайкальского края обнаружены обломки вертолета Robinson R44, пропавшего вечером в минувшую субботу. Все три человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Гюльчехра Бобокулова признала вину в убийстве ребенка в Москве

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подсудимая по делу об убийстве четырехлетней девочки в Москве, признала себя виновной. Гюльчехра Бобокулова обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, умышленном уничтожении чужого имущества и заведомо ложном сообщении о взрыве.

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