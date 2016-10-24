Топ новостей 24 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в МИД РФ объявили о подготовке «несимметричного ответа» на санкции, появились сообщения о проверке протестных настроений в российских вузах и увеличении расходов на нацбезопасность до 2 трлн рублей, число жертв взрыва газа в Рязани выросло до семи человек.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности ряда мероприятий с российской стороны, которые можно рассматривать как «несимметричный» ответ на санкции США: «Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период для того, чтобы провести определенную исследовательскую работу и заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме».

Протестный марш / YouTube.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатором оценки «протестного движения» в вузах России был не Кремль и в правительстве о ней не знают: «Нет, не знают. Мы не обладаем никакой информацией на этот счет, поэтому ничего не можем вам сказать».

Специальная комиссия ездит по ВУЗам, слушает, что говорят студенты и преподаватели, а потом пишет "спецдоклады" https://t.co/411PoDgfZ7 — Alexey Navalny (@navalny) 24 октября 2016 г.

При разборе завалов части жилого дома в Рязани, в котором произошел взрыв бытового газа обнаружены тела еще четырех погибших. Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва 23 октября. Таким образом, общее число жертв чрезвычайного происшествия увеличилось до семи человек.

Правительство планирует к 2019 году увеличить расходы федерального бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 2 трлн рублей. В целом на все силовые структуры планируется потратить на 63 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Бюджетные расходы на силовиков вырастут до 2 триллионов рублей к 2019 годуhttps://t.co/NIaT0CPsKA pic.twitter.com/TQeFp4nlMr — Лентач (@oldLentach) 23 октября 2016 г.

В 2019 году эти бравые ребята, МВД, ФСБ и прочие силовые ведомства РФ, получат 2 трлн рублей.

А чего добился ты? #здесьхорошо pic.twitter.com/q6c8frlCDt — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 октября 2016 г.

Экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов назвал новую холодную войну фактом жизни: «Когда мы говорим о ядерном оружии и гипотетической возможности Третьей мировой войны, думаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной и пропагандистской войне, то это факт жизни. Мы это видим каждый день».

Бывший глава администрации президента Сергей Иванов заявил, что холодная война между Россией и Западом является «фактом жизни»



Тот самый pic.twitter.com/2iml9RL6Ag — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 24 октября 2016 г.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае отказа от минских договоренностей существует два сценария развития событий — военное решение конфликта и открытое наступление на Россию: «Тот, кто предлагает отменить "Минск", должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы».

Порошенко обозначил две альтернативы Минским соглашениям: военное решение и наступление на Россию. На деле обе альтернативы ложные: их нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 октября 2016 г.

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных /mmpsrb.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Напомним, 18 июля Медведев подписал распоряжение о временном отстранении Нагорных от занимаемой должности до окончания служебной проверки, которая проводилась из-за допингового скандала. В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Юрий Нагорных фигурировал как главное лицо в сокрытии допинг-проб спортсменов России.

Начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) Игорь Агафонов показал полевую форму для военных священников, разработанную в ЦВО. От обычной формы военнослужащего она отличается эмблемами и нашивками — на месте петличек с родом войск расположен православный крест.

В Центральном военном округе разработали полевую форму для военных священниковhttps://t.co/n0eGdzMQsO pic.twitter.com/LIsmh4gfpX — Лентач (@oldLentach) 24 октября 2016 г.

Вертолет Робинсон R-44 / kazanfirst.ru

В Балейском районе Забайкальского края обнаружены обломки вертолета Robinson R44, пропавшего вечером в минувшую субботу. Все три человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подсудимая по делу об убийстве четырехлетней девочки в Москве, признала себя виновной. Гюльчехра Бобокулова обвиняется в убийстве малолетнего ребенка, умышленном уничтожении чужого имущества и заведомо ложном сообщении о взрыве.