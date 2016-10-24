Лекция Михаила Живлова о языках Северной Америки

20 октября (четверг) в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» выступил лингвист, кандидат филологических наук, доцент Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаил Живлов.

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Выступление Михаила Живлова стало второй лекций в рамках нового цикла лекций "Полит.ру" о современной исторической лингвистике.

Разнообразие языков Северной Америки очень велико. Среди них выделяют несколько десятков независимых языков семей и языков-изолятов. Если перечислять только крупные общепризнанные языковые семьи, то их будет не менее одиннадцати, рассказал Михаил Живлов в начале лекции.

Наиболее крупные и общепризнанные семьи: эскимосско-алеутская, на-дене, алгонкинская, сиу, кэддо, мускоги, юто-астекская (юто-ацтекская), майя, михе-соке, тотонакская и ото-мангская.

Ото-мангская семья языков, чьи носители живут на юге Мексики, интересна тем, что прогнозируемая дата ее распада самая древняя из общепризнанных языковых семей Северной Америки. Так что ото-мангская языковая семья не уступает по возрасту, например, индоевропейской.

На юге Мексике говорят также на языках семьи михе-соке. Предполагается, что носителями этих языков в древности были ольмеки – создатели первой развитой цивилизации на территории Мексики.

Родиной обширной юто-астекской семьи, видимо, был юго-запад США, откуда их носители проникли в район Большого бассейна, а некоторые (команчи) – и далее, на Великие равнины. Другая ветвь той же семьи распространилась на юг, достигнув Мексики и Гондураса. Наиболее известный их представитель – классический науатль, который служил основным языком государства ацтеков до испанского вторжения.

По данным сайта «Глоттолог», в Северной Америке насчитывается 42 отдельных языковых семьи и 31 язык-изолят (не считая языков, принесенных европейцами). То есть генетическое разнообразие языков в Северной Америке больше, чем в Евразии (26 семей и 12 изолятов по данным того же сайта), Австралии (23 семьи и 9 изолятов) или Африке (34 семьи и 17 изолятов).

Первую научную классификацию языков Северной Америки предложило Бюро американской этнологии в конце XIX века под руководством Джона Уэсли Пауэлла (1834 – 1902): сотрудники сравнивали собранные словарные списки, в результате чего разделили 632 обследованных языка на 42 независимых семьи плюс 31 изолированный язык.

В 1929 году Эдвард Сепир опубликовал в энциклопедии Britannica статью «Языки Центральной и Северной Америки», где попытался сократить число языковых семей континента с нескольких десятков до всего шести: эскимосско-алеутские, алгонкино-вакашские, на-дене, пенути, хока-сиу, ацтеко-таноанские.

Позднее американские лингвисты стали опровергать существование отдельных предложенных Сепиром родственных групп. В результате следующий этап в истории классификаций языков Северной Америки прошел преимущественно под девизом «сплиттерства» – расщепления гипотетических групп и семей языков.

Хотя сейчас понятно, что единой семьи америндских языков все-таки не было, существует целый ряд гипотез родства внутри языков Северной Америки, которые проявляют достаточную устойчивость ко всем усилиями сплиттеров их опровергнуть.

По словам Михаила Живлова, причин столь высокого разнообразия языковых семей Северной Америки может быть несколько.Среди них: в Америке не было широкой экспансии какой-либо одной языковой семьи, подобно индоевропейской в Евразии или банту в Африке, которая бы стерла целый ряд других языков; вполне вероятно наличие нескольких волн переселенцев в Северную Америку, а значит и языковое разнообразие Америки восходит к разнообразию языков Восточной Сибири эпохи палеолита.

Следующая лекция проекта «Публичные лекции Полит.ру» состоится в Тургеневской библиотеке 9 ноября 2016 (СРЕДА). С темой «Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия» выступит филолог Михаил Дзюбенко.