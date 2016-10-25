Видео дня. Взрыв в Анталье

В интернете появились первые видеозаписи с места взрыва у здания торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье.

First footages from the blast scene in a parking garage next to commerce & industry chamber building in Mediterranean resort city #Antalya pic.twitter.com/3Fg39kVNgl — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 25 октября 2016 г.

Как сообщает Haberturk.tv, взрыв прогремел в 8:50 утра (время совпадает с московским). У здания палаты на парковке взорвался автомобиль. В результате легкие ранения осколками стекла получили 15 человек.

Взрывом повредило соседние машины, а также выбило окна в здании торгово-промышленной палаты.

По словам мэра города Мендереса Тюреля, пока рано говорить о том, что послужило причиной взрыва — теракт или авария.