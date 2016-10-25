Меньше волонтеров, больше филантропов

Число граждан России, жертвующих деньги некоммерческим организациям, за год выросло в два раза. К такому выводу пришли составители Всемирного рейтинга благотворительности, основанного на данных опроса компании Gallup.

Согласно этим данным, в 2015 году в сравнении с 2014 годов это число увеличилось с 9% до 18%. В то же время число россиян, которые работали волонтерами, то есть тратили на благотворительность свои силы, внимание и время, сократилось с 19% до 12%. Все эти данные приводятся в публикации фонда Charities Aid Foundation (CAF; подразделение фонда CAF Russia также известно как российское отделение Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»).

«Сегодня, за месяц до старта [акции] #ЩедрыйВторник, опубликован традиционный Мировой рейтинг благотворительности. Есть хорошие новости – мы поднялись в общем списке стран на три пункта и у нас сильно (в 2 раза!) выросло количество частных пожертвований.

Частично это объясняется периодом проведения опроса, но лишь частично. Тренд на увеличение внимания к благотворительности налицо», – написала на своей странице в социальной сети Facebook Светлана Горбачева, директор по маркетингу и коммуникациям российского отделения Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

«Значительный рост показателя денежных пожертвований в стране – это очень хорошие новости: значит, все больше людей понимают, что, жертвуя деньги в НКО, они оказывают поддержку детям, пожилым и другим уязвимым группам в обществе», – приводит информационное агентство «Интерфакс» объяснение директора российского отделения Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» Марии Черток.

Пенсионер. /pixabay.com

Такие изменения в сфере благотворительности у россиян объясняются не с каким-то единым трендом или явлением, а с несколькими различными процессами. Такое предположение сделала в беседе с «Полит.ру» Ольга Здравомыслова, социолог, доктор философских наук, исполнительный директор Горбачев-Фонда.

«Я могу высказать гипотезу на этот счет. Как всякая гипотеза, она, конечно, требует проверки на каких-то других опросах, но кое-что можно предположить.

То, что увеличилось вдвое число жертвующих деньги, как мне кажется, можно объяснить очень просто. Все обратили внимание, что сейчас сделать эти пожертвования стало достаточно легко.

Теперь везде, когда заходишь на какой-то сайт, например, сайт соответствующей организации или даже СМИ, появляется картинка или специальная форма, через которую можно оказать помощь, сделать благотворительный внос. И это исключительно легко технически: нажимаешь какую-то кнопку – и все. Или же там объясняют, как это легко можно сделать по телефону, тоже всего лишь нажав две-три кнопки. Причем сделать таким образом можно как очень незначительный, так и крупный внос. И это техническое упрощение, тот факт, что не нужно идти куда-то, что-то там заполнять, не нужно куда-то переводить, не нужно всем этим заморачиваться, очень облегчает такую акцию.

Все-таки для какой-то части населения, которая более или менее в курсе того, что такое благотворительность и, в общем, уже каким-то образом воспитана за эти годы (а у нас, конечно, слово «благотворительность» уже не звучит так экзотично, как в 1990-е, это уже какая-то более обыденная и понятная вещь), – для этой части населения пожертвовать деньги стало легче. И, я думаю, это многое объясняет. Благодаря этому, я думаю, в принципе и возросла доля людей, которые готовы оказать финансовую помощь, потому что технически это стало легче. Мне кажется, рост доли жертвующих так можно объяснить.

Что же касается того, что снижается участие волонтеров в благотворительности, то это уже связано с другим процессом. Как я уже сказала, финансовая благотворительность теперь не требует никаких дополнительных усилий: нажал кнопку – сделал перевод. А волонтер – это человек, который лично вовлечен в ситуацию, человек, который граждански озабочен ею. Это может быть не политическая озабоченность, но какая-то гражданская озабоченность. И, на мой взгляд (а я основываюсь на самых разных наблюдениях и опросах), стало очевидно, что это желание активно участвовать у нас в обществе, скажем так, не повышается.

Может быть, оно даже сокращается (это надо еще проверить), но точно не повышается. И это связано с общей депрессивностью, которая существует в принципе у нас в обществе.

Волонтеры / /pixabay.com

У нас ощущается неверие в какие-то инициативы: мол, все равно все как-то так и будет, а то и никак не будет, и ничего все равно не сделаешь, остается только привыкать к этому... А волонтерство – это именно энтузиазм и идея личного участия в делах общества. Вот мне кажется, что сейчас идея личного участия в делах общества сейчас распространена среди очень небольших групп населения. Во всяком случае, она не очень возрастает.

Мне представляется, что эти два показателя, доля делающих пожертвования и доля волонтеров, с одной стороны, и связаны, а с другой – отражают разные процессы. С одной стороны, наблюдается более позитивное и цивилизованное отношение к благотворительности, чем прежде; а с другой стороны – усиливается разочарованность в идее личного участия в делах общества и личного влияния на эти дела», – считает Ольга Здравомыслова.