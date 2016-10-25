Опубликована программа Общероссийского гражданского форума – 2016

Опубликована программа Общероссийского гражданского форума, который состоится 19 ноября в Москве. Познакомиться с ней можно здесь. ОГФ будет посвящен поиску новой модели социального государства, предстоящим и уже идущим изменениям в социуме как среде и системе институтов, развитию человеческого капитала.

Программа Форума включает более 40 мероприятий: дискуссий, мастер-классов, деловых игр, презентаций и круглых столов. Всего в ОГФ примет участие более 1 000 экспертов и гражданских активистов со всей России. К участию также будут приглашены федеральные и региональные чиновники.

Форум откроет сессия импульс-докладов, в ходе которой выступающие ответят на вопросы: в каком состоянии находится российское общество? Какие существуют технологии трансформации сырьевой модели государства в систему, в центре которой человек? Какие для этого необходимы институты? Какое влияние и в какой мере институты оказывают на нашу жизнь - в социальном и экономическом измерениях? В числе выступающих: Александр Аузан и Наталья Зубаревич (Московский государственный университет), Елена Лукьянова и Эмиль Паин (Высшая школа экономики), Алексей Левинсон (Левада-центр), Нюта Федермессер (Фонд помощи хосписам «Вера»).

Ключевыми мероприятиями ОГФ-2016 станут сессия «Образ будущего» и подиумная дискуссия «В поисках новой модели социального государства». О будущем - неизбежных изменениях в разных сферах жизни и методах моделирования изменений будут говорить такие известные эксперты, как политолог Екатерина Шульман, специалист в области больших и открытых данных Иван Бегтин, демограф Анатолий Вишневский, общественный деятель Светлана Маковецкая и экономист Владимир Назаров. Модератор сессии - журналист Андрей Колесников.

О новой модели социального государства подискутируют председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, инвестиционной банкир, предприниматель, филантроп Гор Нахапетян, и искусствовед Даниил Дондурей. Модерировать мероприятия будет литературовед, критик и журналист Александр Архангельский.

Ссылки на дополнительную регистрацию на эти мероприятия, а также страницы прямых трансляций будут опубликованы дополнительно.

В рамках деловой программы Форума весь год работу вели 14 экспертных площадок. На ОГФ они представят свои аналитические документы и проекты. Так, экспертная площадка «Общее образование» презентует итоговые рекомендации Сети образовательных сетей по развитию системы общего образования. Рекомендации будут включать в себя блоки, посвященные институтам управления образованием, финансово-экономическим механизмам, содержанию образования, образовательным средам, роли учителя и воспитателя. Эксперты направления «Модернизация пенитенциарной системы» вынесут на обсуждение подходы к реформированию уголовно-исполнительной системы. С полным пакетом подготовленных документов можно будет познакомиться на сайте Форум.

Программа ОГФ сконструирована так, чтобы все участники и посетители нашли для себя что-то интересное вне зависимости от сферы своей деятельности. Мероприятия ориентированы на то, чтобы дать практические знания и навыки, помочь найти решения в проблемных ситуациях, найти точки соприкосновения с профессионалами из смежных сред, выработать стратегии реформирования тех или иных областей. В том числе:

На дискуссии «Развитие местных сообществ: синергия бизнеса и гражданского общества» представители бизнес-сообщества поделятся собственными кейсами социальных проектов, принципами и подходами к формированию добрососедских отношений в сообществах, выстраиванию горизонтальных связей, вовлечению граждан в совместную деятельность по развитию территории и самого сообщества.

Представители федеральных и региональных СМИ проведут презентацию «Медиа-предпринимательство: экстрим или расчет», где будут говорить о том, как превратить медиа в эффективный бизнес и каким образом вывести на рынок новый медийный продукт, несмотря на все существующие препятствия.

Отдельную линейку практико-ориентированных мероприятий на Форуме готовит «Теплица социальных технологий». Специалисты расскажут о специфике probono волонтерства, особенностях работы гражданских мобильных приложений для мобильных на примере тех, что уже были выпущены или готовятся к запуску в этом году, а также о городских платформах, формирующих социальный капитал и низовые сообщества граждан. Кроме того, состоятся дебаты на тему «Онлайн-петиции: средства изменений или выпуска пара?»

Экспертная площадка «Права потребителей» проведет диспут «Государство – бизнес – потребители: кто формирует правила игры и следит за их соблюдением?», гдевстретятся защитники прав потребителей и представители интересов бизнеса. Первые уверены, что «без эффективного государственного контроля бизнес не может обеспечить безопасность и качество продуктов для потребителя». Вторые выступают за минимально возможный контроль и надзор со стороны государства. По их мнению, «бизнес может саморегулироваться и работать на потребителя».

Еще одна актуальная тема для дискуссии на Форуме - «Защита прав человека и гражданина в Интернете». Посленее эксперты Форума проведут мастер-класс «Защита персональных данных и частной жизни граждан в Сети», на котором участников обучат основам безопасности в сети, защите от слежки, анонимности и шифрованию.

Как и в прошлом году, эксперты Форума коснуться вопроса реформы судебной системы и обсудят возможности и последствия реализации комплекса мер по реформированию системы в сфере уголовного судопроизводства.

В ходе дискуссии «Выборы на муниципальном уровне: обеспечение конституционных прав граждан на местное самоуправление» эксперты проведут анализ проведенных муниципальных выборов и референдумов в 2016 году, определят узкие места в сфере регулирования муниципальных выборов и выработают предложения по совершенствованию институтов осуществления местного самоуправления в российских регионах.

Представители государственных грантоператоров, некоммерческих фондов и организаций, работающих над развитием сектора НКО, соберутся на круглый стол «Открытые данные как инструмент обеспечения прозрачности деятельности НКО». Их задача – определить, как можно использовать открытые данные для облегчения работы как НКО так и грантодающих организаций с учетом резко изменившийся за последние годы ситуации на рынке. Кроме того, для посетителей Форума дополнительно будет организован мастер-класс по открытым данным.

При участии международных экологических организаций и представителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций состоится дискуссия на тему «Зеленый "Шелковый путь" - как обеспечить участие гражданского общества в новых международных интеграционных и инвестиционных механизмах».

Одна из экспертных площадок ОГФ проведет сессию взаимного консультирования «Общественный контроль: проблемы и решения здесь-и-сейчас». В результате работы мини-групп будут выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются участники Форума и оптимальные методы их решения.

На деловой игре «Суд практиков» 12 социальных предпринимателей в качестве «присяжных заседателей» оценят презентации ключевых механизмов поддержки соцпредпринимательства, на основе которых будет сформирована модельная программа поддержки этого вида деятельности в регионах России.

А на игре «Как преодолеть конфликты при общественном контроле за полицией» на реальных примерах, с реальными общественниками и почти с реальными сотрудниками полиции при помощи профессиональных медиаторов покажут, как можно предотвращать возникновение конфликтных ситуаций, а если все же конфликт возник - конструктивно и мирно его разрешить.

По традиции, в течение форумного дня будут проводиться бесплатные экспресс-консультации от ведущих экспертов по разным аспектам развития некоммерческой деятельности, актуальным для НКО и гражданских активистов вопросам: фандрайзинг, социальное предпринимательство и финансовая устойчивость, защита прав, правовые и налоговые аспекты деятельности и вопросы господдержки НКО.

В рамках культурной программы Форума Государственный музей истории ГУЛАГа представит снискавшую мировую славу выставку «Комиссар исчезает». А общественный проект «Последний адрес» проведет фотовыставку и расскажет о своей работе по всей стране.

Описание содержит далеко не полный перечень мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте Форума. В ближайшее время в ней возможны еще дополнения и изменения.

Организаторы обращают внимание, что в мероприятиях, начинающихся в период с 10 до 15 часов, смогут принять участие только эксперты и официально зарегистрированные участники Форума. События второй половины дня будут открыты для всех желающих по предварительной регистрации: ссылки на них будут опубликованы в ближайшее время. Кроме того, для всех, кто не сможет лично посетить ОГФ, будет организована прямая трансляция самых интересных мероприятий.



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