«Коммерсантъ» в статье «В среднем полегчало» пишет, что число просроченных гражданами кредитов уже снижается.

«Wildberries созрела»: интернет-магазин обошел «Юлмарт» по выручке.

«Сельское хозяйство ощутило кадровый голод»: сектору не хватает квалифицированного персонала.

«Ведомости» пишут: «Сергей Кириенко открывает народный фронт». Новый кремлевский куратор внутренней политики впервые посетит форум президентского движения.

«У "Домодедово" зависло 2 млрд рублей в сомнительном кипрском филиале банка из Танзании»: финансовая полиция США обвинила банк в отмывании денег.

Экономист Олег Вьюгин в статье «Банкам здесь не место» написал о будущем традиционных банков во время бума альтернативных платежных платформ.

РБК в статье «Что ослабит рубль» пишет о том, какие факторы могут стать причиной падения курса рубля.

«Бюджету поставили диагноз»: Эксперты РАНХиГС нашли основания для пересмотра бюджетной политики.

О том, как идет наступление на столицу ИГИЛ в Ираке можно почитать в статье «На подступах к Мосулу».

«Известия»: «Европа может позволить себе санкции еще год, США — три».

«Россиянам не стоит рассчитывать на новогодние каникулы в Египте»: комиссия Минтранса готова выехать на проверку безопасности курортов Красного моря, но, по оценкам экспертов, чартерные сообщения в 2016 году не восстановят.

Кредитные организации заработали более 170 млрд рублей на комиссиях по операциям населения, утверждается в статье «Банки нашли точку роста доходов».

«Газета.ru» в статье «Донос на миллион» пишет о том, как президентские гранты помогали собирать досье на неблагонадежных профессоров.

РЖД намерены повысить тариф на экспортные грузоперевозки на 19,6%, утверждается в статье «РЖД хотят поблажек».

В битве за Мосул столкнулись интересы Турции и Ирана, рассказывается в статье «Мосул на всех не делится».

The Economist пишет про тонкости управления в ЕС. «Евросоюз: Понять вето в Валлонии» (The European Union: Making sense of the veto in Wallonia). Иногда торговые соглашения подрывают демократию. А иногда, наоборот, демократия подрывает торговые соглашения.

«"Исламское государство" после Дабика: апокалипсис приостановлен» (Islamic State after Dabiq: Apocalypse on hold). Апокалипсис, возвещаемый «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) откладывается. Поражение джихадистской группировки может вернуть суннитам реалистичный взгляд на вещи.

Bloomberg: «Мэй заявила, что парламентарии будут обсуждать Brexit, но голосования не обещала» (May Says MPs Will Debate Brexit But Doesn't Promise a Vote). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала парламенту серию дебатов по поводу того, как правительство должно подходить к отсоединению от ЕС, прежде чем оно начнет формальные переговоры.

«Трамп готовит новый гостиничный брэнд» (Trump Is Readying a New Brand of Hotels). За время президентской кампании республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп разрекламировал свой гостиничный бизнес, носящий его имя.

The Wall Street Journal: «Европейско-канадская торговая сделка заблокирована бельгийской оппозицией» (EU, Canada Trade Deal Blocked by Belgian Opposition). Бельгия заявила, что не станет поддерживать торговую сделку между ЕС и Канадой, после того как один из ее регионов заблокировал проект.

«Русские проводят учения по выживанию в условиях ядерной войны, холодная война набирает обороты» (Russians Conduct Nuclear-Bomb Survival Drills as Cold War Heats Up). Российское правительство возрождает советскую традицию подготовки граждан к ядерной войне. Это происходит в контексте ухудшения отношений с США.