В очередной раз с политическим заявлением выступил не президент Владимир Путин, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который, казалось бы, должен выполнять только технические функции. На этот раз Песков объяснил режиссеру Константину Райкину, что государство, выделяя деньги на постановки, вправе «обозначать ту или иную тему».

При этом Дмитрий Песков, опять же по своему обыкновению, ответил не на поставленный вопрос: Райкин накануне интересовался, почему государство сквозь пальцы смотрит на «активистов», которые срывают вставки и спектакли.

Вряд ли кто-то удовлетворен такой манерой общения, но впечатление о том, что какой-то диалог с Кремлем состоялся, таки осталось. Вопроса, зачем все это делается, никто даже не задает.