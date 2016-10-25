Дмитрий Казаков в ProScience Театре. Видео

«Полит.ру» публикует видеоверсию постановки ProScience Театра, которая прошла 24 октября в Центральном Доме журналиста. С темой «Загадки физики микромира» выступил Дмитрий Игоревич Казаков — доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.