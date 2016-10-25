В Ираке идет наступление на город Мосул, который с 2014 г. занимает террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Большинство комментаторов сходятся в том, что рано или поздно ИГ оттуда вытеснят. Англоязычные СМИ сейчас обсуждают значение грядущего освобождения Мосула от террористов и столкновение интересов, которое может за этим последовать.

The Economist в связи с наступлением на Мосул обсуждает вопрос о том, как правильно бороться с джихадистами. Главный тезис в том, что механического освобождения недостаточно для победы над ИГ.

Возвращение контроля над Мосулом, комментирует автор, помимо прочего, имеет большое символическое значение. Оттуда лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади заявил об установлении «халифата». Взятие Мосула, по мнению автора, важно потому, что ИГ позиционирует себя как оппонентов существующему миропорядку. Если их вытеснить из их главного центра, миф о том, что новый порядок уже вот-вот настанет, будет разрушен. Говоря стратегически, это будет означать, что у ИГ не останется никаких важных подконтрольных территорий в Ираке. А в Сирии у них останется только периферийный город Ракка и несколько небольших малозначимых селений. Это, впрочем, не значит, что борьба будет легкой.

Деревня в предместьях Мосула / wikipedia.org

В том, что Мосул в итоге будет перезахвачен, сомнений мало, отмечает автор. В операции принимают участие иракская армия, курдские военные, шиитские ополченцы, американский спецназ и ВВС западной антитеррористической коалиции. Но то, каким образом это будет сделано, может определить дальнейшее развитие событий. Взятие Мосула может ознаменовать окончательную победу над джихадизмом, а может стать началом новой волны потрясений, происходящих по всему арабскому миру. Автор считает, что последствия перезахвата во многом зависят от того, как иракские власти поведут себя по отношению к суннитским меньшинствам. В первую очередь, речь идет о наделении суннитов большей политической властью.

Al Jazeera пишет о том, что в наступлении на Мосул задействованы также турецкие вооруженные силы. Отношения между Анкарой и Багдадом стали напряженными, после того как Турция отправила в Ирак своих военных для борьбы с ИГ. Правительство Ирака считает это вмешательство нарушением своего суверенитета и требует, чтобы Турция вывела войска. Турция эти требования игнорирует. При этом иракские курды скорее приветствуют турецкую интервенцию.

Ранее Al Jazeera публиковала материал о том, почему Турция так стремится участвовать в иракских событиях. В Мосуле проживает около полутора млн. человек. Освобождение Мосула и победа над ИГ может привести к сильным изменениям в Ираке в целом. При этом, по мнению некоторых комментаторов, оговаривает автор, багдадское шиитское правительство теряет легитимность. Этому способствуют разные факторы, в том числе религиозные противоречия, иностранные интервенции и собственно оккупация некоторых частей страны «Исламским государством». Власти Ирака пытаются сейчас сформировать новый послевоенный иракский национализм, используя турецкой вторжение как повод к сплочению против внешней силы.

Турецкие войска / YouTube.com

С той же целью можно было бы использовать Иран или США, но ухудшение отношений с этими государствами Ирак сейчас не может себе позволить, пишет автор, ссылаясь на мнение турецкого эксперта. Между тем, Турция опасается, что после взятия Мосула иракское правительство может начать притеснять там жителей-суннитов. Исторически Мосул – суннитский город. Попытка изменить его демографическую композицию, по мнению турецкого эксперта, может стать угрозой безопасности Турции, у которой с суннитами отношения существенно более теплые, чем с шиитами.