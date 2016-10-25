Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 октября 2016, вторник, 12:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
25 октября 2016, 11:27
Ирак «Исламское государство» США Турция
Анна Сакоян

Борьба за Мосул

Военные действия в Ираке
Военные действия в Ираке
a1on.mk/wordpress

В Ираке идет наступление на город Мосул, который с 2014 г. занимает террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Большинство комментаторов сходятся в том, что рано или поздно ИГ оттуда вытеснят. Англоязычные СМИ сейчас обсуждают значение грядущего освобождения Мосула от террористов и столкновение интересов, которое может за этим последовать.

The Economist в связи с наступлением на Мосул обсуждает вопрос о том, как правильно бороться с джихадистами. Главный тезис в том, что механического освобождения недостаточно для победы над ИГ.

Возвращение контроля над Мосулом, комментирует автор, помимо прочего, имеет большое символическое значение. Оттуда лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади заявил об установлении «халифата». Взятие Мосула, по мнению автора, важно потому, что ИГ позиционирует себя как оппонентов существующему миропорядку. Если их вытеснить из их главного центра, миф о том, что новый порядок уже вот-вот настанет, будет разрушен. Говоря стратегически, это будет означать, что у ИГ не останется никаких важных подконтрольных территорий в Ираке. А в Сирии у них останется только периферийный город Ракка и несколько небольших малозначимых селений. Это, впрочем, не значит, что борьба будет легкой.

 
Деревня в предместьях Мосула / wikipedia.org

В том, что Мосул в итоге будет перезахвачен, сомнений мало, отмечает автор. В операции принимают участие иракская армия, курдские военные, шиитские ополченцы, американский спецназ и ВВС западной антитеррористической коалиции. Но то, каким образом это будет сделано, может определить дальнейшее развитие событий. Взятие Мосула может ознаменовать окончательную победу над джихадизмом, а может стать началом новой волны потрясений, происходящих по всему арабскому миру. Автор считает, что последствия перезахвата во многом зависят от того, как иракские власти поведут себя по отношению к суннитским меньшинствам. В первую очередь, речь идет о наделении суннитов большей политической властью.

Al Jazeera пишет о том, что в наступлении на Мосул задействованы также турецкие вооруженные силы. Отношения между Анкарой и Багдадом стали напряженными, после того как Турция отправила в Ирак своих военных для борьбы с ИГ. Правительство Ирака считает это вмешательство нарушением своего суверенитета и требует, чтобы Турция вывела войска. Турция эти требования игнорирует. При этом иракские курды скорее приветствуют турецкую интервенцию.

Ранее Al Jazeera публиковала материал о том, почему Турция так стремится участвовать в иракских событиях. В Мосуле проживает около полутора млн. человек. Освобождение Мосула и победа над ИГ может привести к сильным изменениям в Ираке в целом. При этом, по мнению некоторых комментаторов, оговаривает автор, багдадское шиитское правительство теряет легитимность. Этому способствуют разные факторы, в том числе религиозные противоречия, иностранные интервенции и собственно оккупация некоторых частей страны «Исламским государством». Власти Ирака пытаются сейчас сформировать новый послевоенный иракский национализм, используя турецкой вторжение как повод к сплочению против внешней силы.

 
Турецкие войска / YouTube.com

С той же целью можно было бы использовать Иран или США, но ухудшение отношений с этими государствами Ирак сейчас не может себе позволить, пишет автор, ссылаясь на мнение турецкого эксперта. Между тем, Турция опасается, что после взятия Мосула иракское правительство может начать притеснять там жителей-суннитов. Исторически Мосул – суннитский город. Попытка изменить его демографическую композицию, по мнению турецкого эксперта, может стать угрозой безопасности Турции, у которой с суннитами отношения существенно более теплые, чем с шиитами.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Взрыв у торгово-промышленной палаты в Анталье
У здания торгово-промышленной палаты в Анталье произошел взрыв
Аттракционе Thunder River Rapids.
В австралийском парке развлечений погибли четыре человека
«Нота-банк»
Новым фигурантом дела «Нота-банка» стала московская гадалка
Совет Евросоюза
Пять государств поддержали ЕС в продлении санкций против России
Анастасия Хроленко
Убитая учительница из Приморья состояла в отношениях с сыном директора школы
12:23 Синоптики предсказали «разрушительный ураган» в Краснодарском крае
12:08 Убитая учительница из Приморья состояла в отношениях с сыном директора школы
12:06 В ЕГЭ по литературе решили оставить только творческие задания
11:56 Минюст наложит запрет на видеозапись закрытых судебных заседаний
11:45 Две трети россиян высказались против исключения абортов из системы ОМС

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эдуард Багиров
Эдуард Багиров
25 октября 1975 года родился Эдуард Багиров, писатель и блогер.
11:33 Скончался американский певец Бобби Ви
11:16 СМИ сообщили о планах Моуринью выгнать капитана «Манчестер Юнайтед»
11:13 Сын директора школы мог пойти на убийство из-за долга
11:09 В Рязани установлены личности всех погибших при взрыве газа
10:57 В Таджикистане местный житель получил 20 лет за убийство военного из РФ
10:55 Макфол назвал Wikileaks российским «иностранным агентом»
10:52 Глава Верховного суда рассказал об изменении кодекса судейской этики
10:35 В австралийском парке развлечений погибли четыре человека
10:34 Исследователь «протестного потенциала» в вузах доложил о студенческой ячейке ИГ
10:33 Новым фигурантом дела «Нота-банка» стала московская гадалка
10:04 У здания торгово-промышленной палаты в Анталье произошел взрыв
09:58 Норвегия впервые с 1945 года примет иностранные войска
09:47 В Сочи построят Центр спортивной медицины за 6,6 млрд рублей
09:38 В Приморском океанариуме погибло два дельфина
09:32 ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Финансовый капитал»
09:17 В Москве девушка выжила после падения из окна многоэтажки
09:16 «Хабаровским живодеркам» ужесточили статью
09:15 WikiLeaks опубликовал письма главы штаба Клинтон с вложениями
09:04 В Приморье сына директора школы обвинили в убийстве учителя
08:52 Белый дом прокомментировал возможный отъезд Обамы в случае победы Трампа
08:43 Друг Моторолы опроверг слухи о своем бегстве из ДНР
08:32 Российские военные вывели из Алеппо 50 женщин и детей
08:25 Чуркин назвал проект ООН по Сирии несоответствущим подходам Москвы
00:56 Пять государств поддержали ЕС в продлении санкций против России
00:38 «Росатом» назвал условие переработки ядерного топлива для Киева
00:26 Мединский попросил Медведева вернуть права на фильмы киностудиям
00:11 Правозащитники предложили исключить Россию из СПЧ ООН
24.10 23:44 Вооруженная группа захватила полицейскую школу в Пакистане
24.10 23:33 Полиция Сирии нашла способ вывести мирных жителей из Алеппо
24.10 23:25 Бельгийский телеканал обвинил «сирийскую киберармию» в атаке на свои сайты
24.10 22:55 Саакашвили признал зависимость Украины от «подачек» МВФ
24.10 22:53 Президент Венесуэлы неожиданно наведался в Ватикан
24.10 22:32 ФСБ завела дело о вооруженном нападении на полицейских в Нижнем Новгороде
24.10 22:15 «Роскосмос» предупредил Францию о подаче иска из-за дела ЮКОСа
24.10 22:02 Савченко назвала Верховную Раду болотом
24.10 22:00 Глава «Новатэка» призвал власти найти альтернативу «Газпрому»
24.10 21:01 Агентство Fitch понизило рейтинг банка РПЦ до дефолтного уровня
24.10 20:47 Керри позвонил Лаврову обсудить ситуацию в Сирии
24.10 20:35 Роскомнадзор подтвердил частичную разблокировку Lurkmore
24.10 20:25 «Калашников» доработал спортивный пистолет VIKING-M
24.10 20:20 Дмитрий Казаков: «Распад протона позволит проверить Теорию великого объединения»
24.10 20:06 Консультант назвала наивными речи Клинтон о Путине
24.10 19:57 Пентагон обеспокоился возможностью российской армии глушить GPS
24.10 19:35 Суд предписал «Победе» изменить текст правил перевозки ручной клади
24.10 19:18 Минюст подал в суд на «Мемориал» из-за отказа регистрироваться «иноагентом»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.