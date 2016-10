Группа ученых, готовящая новое издание произведений Шекспира, нашла доказательства того, что три свои пьесы великий английский драматург написал в соавторстве с Кристофером Марло. Речь идет пьесах, составляющих трилогию о Генрихе VI.

Подозрения, что в работе над некоторыми пьесами Шекспира принимал участие Марло, высказывались еще в XVIII веке. И трилогия «Генрих VI» тоже называлась среди этих пьес. Но теперь эти гипотезы подтверждены с использованием как традиционных филологических методов, так и компьютерного анализа текстов. Все это было сделано в ходе подготовки нового издания собрания сочинений Шекспира (New Oxford Shakespeare), которое выйдет в издательстве Оксфордского университета уже в этом месяце.

Над изданием работал международный коллектив из 23 специалистов во главе с Гэри Тейлором (Gary Taylor) из Университета Флориды, Джоном Джоуэтом (John Jowett) из Шекспировского института Бирмингемского университета, Терри Боурусом (Terri Bourus) из Индианского университета и Гэбриэлом Игэном (Gabriel Egan) из Университета Де Монфорта в Лестере. Издание будет содержать произведения Шекспира в современной английской орфографии и в орфографии XVI – XVII веков, дополнительные документы, а также исследовательские статьи, где будут обоснованы все гипотезы относительно соавторов Шекспира.

Гэри Тейлор сообщил изданию Guardian: «Согласно традиционному взгляду на Шекспира, он не сотрудничал с другими авторами. Когда мы в 1986 году предположили, что восемь его пьес содержали фрагменты, принадлежавшие другим драматургам, некоторые люди были возмущены. Но с 1986 года появились новые исследования и методы, которые ясно дают понять, что тогда мы недооценили объем произведений Шекспира, созданных в соавторстве». Действительно, в предыдущем издании Шекспира, вышедшем в 1986 году, из 39 пьес написанными в соавторстве были признаны восемь. В новом издании их 17 из 44.

В некоторых случаях работа над текстом пьесы шла совместно, как, видимо, было с Кристофером Марло при написании пьес о Генрихе VI. В других – принадлежавшие перу других драматургов фрагменты добавлялись в тексты пьес до их первой публикации. Такова, например, судьба пьесы «Конец – делу венец» (All’s Well That Ends Well), некоторые сцены которой, как недавно установили исследователи, были написаны Томасом Мидлтоном (1580–1627). К тексту Шекспира, законченному в 1605 году, Мидлтон сделал прибавления в начале 1620-х.

В новое шекспировское издание впервые войдет пьеса «Арден из Фейвешема», которая была издана анонимно в 1592 году. Ее авторство разные исследователи приписывали Томасу Киду, Кристоферу Марло и Шекспиру, по отдельности или в соавторстве. В 2006 году компьютерный анализ текста пьесы в сопоставлении с корпусами сочинений Шекспира и других авторов елизаветинской эпохи показал, что по частоте слов и некоторым другим характеристикам середина пьесы (сцены с четвертой по девятую) принадлежит перу Шекспира. А вот кандидатуры Кида и Марло для этой пьесы, по словам Гэри Тейлора, пришлось отклонить. Так что сейчас пьесу «Арденн из Фейвешема» считают плодом творчества Шекспира и неустановленного драматурга.

Обнаружены и некоторые фрагменты, написанные Шекспиром, в произведениях других авторов. Например, в пьесе «Испанская трагедия, или Иеронимо» Томаса Кида Шекспиру принадлежит так называемая «сцена художника» – эпизод, в котором главный герой беседует с художником. Сцена отсутствовала при постановках трагедии в 1592 и 1597 годах и в первых публикациях ее текста, но была добавлена в издании 1602 года.

Выявленный соавтор Шекспира по работе над пьесами о Генрихе VI Кристофер Марло (1564 – 1593) – один из самых таинственных английских поэтов XVI века. Он родился в Кентербери в семье башмачника. Благодаря стипендии, учрежденной архиепископом Паркером, он поступил в Кембриджский университет. Однако Марло неоднократно на длительное время прерывал учебу. В какой-то момент его даже не хотели допускать к очередным экзаменам, но за него неожиданно вступился Тайный совет при королеве Елизавете, который настоял, чтобы Марло не изгоняли из Кембриджа. Руководству университета сообщили, что Марло во время своих отлучек «работал на благо королевы». Предполагается, что Кристофер Марло выполнял поручения главы секретной службы Англии сэра Фрэнсиса Уолсингема и шпионил во Франции за деятелями католической оппозиции. В итоге Марло получил степень бакалавра, а потом и магистра.

После окончания университета Марло жил в Лондоне, периодически вновь отправляясь за границу. В 1592 году Марло был арестован в Нидерландах по подозрению в фальшивомонетчестве и выслан в Англию, где должен был предстать перед судом, но на родине ему не предъявили никаких обвинений. В лондонской жизни Марло избрал карьеру литератора. Он сочинил пять пьес, самые известные из которых «Тамерлан» и «Доктор Фауст». Пьесы Марло пользовались большим успехом у лондонских зрителей, поражая как литературными достоинствами, так и зрелищными спецэффектами. Также его перу принадлежат стихотворения, неоконченная поэма «Геро и Леандр», переводы любовных элегий Овидия.

20 мая 1593 года Кристофера Марло задержали по обвинению в распространении кощунственных и атеистических сочинений. Но он не был помещен под арест, а лишь был обязан ежедневно отмечаться в канцелярии Тайного совета и являться для допроса. Спустя десять дней Кристофера Марло при неясных обстоятельствах убили во время драки в таверне. Согласно отчету коронера, Марло получил удар ножом в глаз, когда между ним и его собеседниками Инграмом Фризером, Николасом Скирсом и Робертом Пули возник спор из-за оплаты счета. Суд признал действие убийц самообороной, так как Марло сам нанес несколько ударов ножом Фризеру. Таинственная гибель молодого драматурга послужила причиной появления гипотезы о том, что Марло при помощи Уолсингема инсценировал свою смерть, а сам продолжил писать пьесы, и что именно он на самом деле был автором приписываемых Шекспиру произведений. Но современные исследователи не разделяют этой теории.

Обычно считалось, что Марло был соперником Шекспира в театральном мире. Но теперь исследователи приходят к выводу, что им случалось и сотрудничать. Основными аргументами при установлении авторства различных фрагментов текста стали индивидуальные особенности обоих драматургов в частоте употребления слов и лексических конструкций.