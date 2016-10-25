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25 октября 2016, 13:00
аукционы Бельгия литература Франция
Максим Руссо

Револьвер Поля Верлена

Угол стола. Анри Фантен-Латур, 1872. В левом углу - Верлен и Рембо
Угол стола. Анри Фантен-Латур, 1872. В левом углу - Верлен и Рембо
Wikimedia Commons

Аукционный дом Christie’s объявил, что на торги в Париже 30 ноября этого года будет выставлен револьвер, связанный с одним из самых громких литературных скандалов XIX века. Именно из этого револьвера знаменитый поэт-символист Поль Верлен ранил другого знаменитого поэта Артюра Рембо. По оценке сотрудников аукциона, итоговая цена револьвера может составить 50 000 – 70 000 евро.

В 1873 году Верлен жил за пределами Франции, скрываясь от преследований, так как участвовал в восстании Парижской коммуны. Его отношения с Рембо были накаленными. Верлен то ссорился с ним, намереваясь вернуться к жене, то вновь уговаривал его жить вместе. Оба поэта злоупотребляли опиумом и абсентом. После очередной ссоры 4 июля Верлен уехал из Лондона, где жил вместе с Рембо, в Брюссель. Однако оттуда он прислал Рембо письмо, в котором угрожал застрелиться. 8 июля Рембо приехал к нему в Брюссель, но продолжал настаивать на расставании и говорил, что хочет вернуться в Париж.

 
Фото: Christie's

10 июля Верлен купил револьвер известной в оружейной фирме Монтиньи, затем он вернулся в гостиницу и в ходе ссоры дважды выстрелил в Рембо, ранив его в руку. После этого он отвел Рембо в больницу, где тому оказали помощь, а дальше они отправились на вокзал. По дороге Верлен угрожал застрелиться, Рембо, увидев, что он засунул руку в карман, испугался и бросился бежать, зовя на помощь. Подоспевший полицейский задержал Верлена.

Хотя Рембо отказался выдвигать обвинение в покушении на свою жизнь, брюссельский суд признал Верлена виновным в нападении и приговорил к двум годам заключения и штрафу в 200 франков. Он был освобожден досрочно 16 января 1875 года за хорошее поведение после 555 дней заключения. В тюрьме Верлен написал 32 стихотворения, позднее вошедшие в его сборники Romances sans paroles (1874), Sagesse (1880) и Jadis et naguère (1884). Последний раз Верлен и Рембо виделись в 1875 году, встреча закончилась новой бурной ссорой и дракой. Рембо бросил поэзию, занимался торговлей в Африке и Йемене и умер в 1891 году в Марселе от рака. Признанный великим поэтом Верлен умер в 1896 году от последствий тяжелого алкоголизма.

Все документы, относящиеся к этому делу, сейчас хранятся в Королевской библиотеке в Брюсселе. Оружие полиция вернула компании Монтиньи. Там семимиллиметровый шестизарядный револьвер системы Лефоше хранился более ста лет. Когда в 1980-х годах фирма Монтиньи обанкротилась, револьвер достался коллекционеру оружия Жаку Руту. Тот знал, что из этого револьвера некий поэт в XIX веке стрелял в своего любовника, но не представлял, насколько знаменитыми поэтами были Поль Верлен и Артюр Рембо. Только увидев в 1995 году фильм «Полное затмение», где Верлена играл Дэвид Тьюлис, а Рембо – Леонардо ди Каприо, Жак Рут осознал всю историческую ценность доставшегося ему оружия.

В 2004 году, когда в Брюсселе открывалась очередная выставка, посвященная Полю Верлену, Жак Рут пришел туда и сообщил куратору, что располагает тем самым револьвером. Сначала ему не поверили. Но документация фирмы Монтиньи сохранилась, поэтому удалось выяснить серийный номер 14096, принадлежавший револьверу, который 10 июля 1873 года купил Поль Верлен. У револьвера из коллекции Жака Рута оказался именно этот номер. В 2015 году револьвер экспонировался на выставке в городе Монс, проходившей в здании тюрьмы, где Верлен отбывал наказание.

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