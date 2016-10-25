Двое мужчин и две женщины, вероятно из одной семьи, погибли в результате несчастного случая, который произошел в парке развлечений Dreamworld в австралийском штате Квинсленд. Причиной инцидента стали технические неполадки на одном из водных аттракционов. Руководство парка обещает полное содействие следствию для установления причин произошедшего.

Несчастный случай произошел на аттракционе Thunder River Rapids — это быстрая река с искусственными порогами, по которой движутся круглые плоты с шестью сиденьями на каждом. Скорость плотов может достигать 45 километров в час. Thunder River Rapids считается одним из самых популярных семейных аттракционов в парке Dreamworld. На плоты допускаются дети с двух лет.

По предварительным данным, причиной аварии стала поломка транспортной ленты, в результате чего один плот перевернулся. На нем находились четыре человека: две женщины в возрасте 32 и 42 лет, а также двое мужчин в возрасте 38 и 35 лет. Двое из них были выброшены за борт, двоих придавило плотом. Из-за полученных травм, все четверо скончались на месте. Местные СМИ пишут, что, вероятно, погибшие были из одной семьи.

Очевидцы рассказывают, что рядом с аттракционом они увидели мужчину, ноги которого были покрыты грязью и рядом с ним маленькую девочку всю в слезах. «Она сказала, что там была ее семья, она кричала и звала маму. Он (отец девочки) был просто в панике, все пытался кому-то позвонить и бегал туда-сюда. Я полагаю, что он находился на этом плоту. Он был весь в царапинах и в грязи, будто он упал», — цитирует The Guardian одного из очевидцев.

Руководство парка пообещало сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки установить причины, по которым произошел этот инцидент. Dreamworlds позиционирует себя как крупнейший парк развлечений в Австралии с более чем 50 аттракционами. После трагедии акции владельца парка Ardent Leisure Group упали на 7,84%.

Кадр из видео с камеры в австралийском парке развлечений / YouTube.com

Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл сказал, что он был «очень опечален, узнав о трагической аварии». «Парки развлечений — это места для семейного отдыха и счастья, а не для трагедий», — сказал он. К сожалению, аттракционы, даже самые, на первый взгляд, безобидные, скрывают в себе большую опасность. Ежегодно тысячи детей получают травмы различной степени тяжести в парках развлечений по всему миру.

Как правило, инциденты на аттракционах делятся на три категории: несчастные случаи, произошедшие по вине посетителей (несоблюдение правил безопасности), физическое недомогание из-за сильного стресса, который вызывают перегрузки на некоторых аттракционах, и технические неполадки. Бывают, конечно, исключительные случаи, которые не подходят ни к одной из этих категорий. Например, в июне этого года в парке развлечений Walt Disney World в американском штате Флорида аллигатор на глазах у родителей утащил в озеро двухлетнего мальчика. Ребенка обнаружили в 13 метрах от этого места уже мертвым.

Не всем известно, что за всю историю существования «Диснейленда» погибли около 60 посетителей самого популярного парка развлечений. Справедливости ради нужно отметить, что большинство из них погибли за пределами территории парка. Два наиболее крупных инцидента связаны с вертолетной службой доставки, перевозившей посетителей из аэропорта Лос-Анджелеса в парк и обратно. Первая катастрофа произошла в мае 1968 года, тогда погибли 23 человека, включая членов экипажа. Второй вертолет потерпел крушение уже в следующем месяце, погиб 21 человек. После этого руководство парка отменило вертолетные перевозки посетителей.

По статистике, в США с 1990 по 2010 годы из парков развлечений были госпитализированы в общей сложности более 92 тысяч детей в возрасте до 18 лет, то есть ежегодно серьезные травмы на аттракционах получали свыше четырех тысяч детей. Один из самых крупных инцидентов произошел в 1984 году, когда в «Замке с приведениями» на территории парка развлечений «Шесть флагов» (Нью-Джерси) начался пожар. Большинство посетителей замка отделались ожогами и отравлением угарным газом, но восемь подростков не смогли выбраться самостоятельно и сгорели заживо.

Другой крупный инцидент произошел в 2010 году в китайском городе Шэньчжэнь. В результате неудачного запуска аттракциона, симулирующего космический полет, погибли шесть человек в возрасте от 24 до 48 лет. А в 1972 году пять детей погибли на британской версии «Американских горок» в лондонском парке развлечений «Беттерси».

Трагедия в австралийском парке развлечений Dreamworld

Исследования медиков показали, что некоторые аттракционы, особенно те из них, которые считаются взрослыми, провоцируют неврологические расстройства. Это происходит из-за чрезвычайной нагрузки на организм в связи с резкими ускорениями и разнонаправленными переворотами до 360 градусов. На «американских горках», например, большинство смертей происходят либо в результате выпадения пассажира из тележки, либо по медицинским причинам: инсульты, мозговые гематомы, нарушение функций каротидных артерий. Из-за громкого шума и ярких вспышек у посетителей парков развлечений часто случаются приступы эпилепсии.

В российских парках развлечений ежегодно происходит не менее 10 несчастных случаев, в основном из-за нарушений требований безопасности. С 1 сентября все владельцы аттракционов обязаны иметь документы, подтверждающие их надежность. Ранее эти документы оформлялись в добровольном порядке. Теперь все механизированные аттракционы повышенной опасности должны проходить обязательную сертификацию.