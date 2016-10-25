Новость дня

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 29 сентября по 21 октября зафиксировало 288 случаев острых кишечных инфекций в детсадах и школах микрорайона Ново-Ленино Иркутска, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

«Начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что в эпидемическом процессе задействовано 14 дошкольных образовательных организаций и 6 школ», — говорится в сообщении.

Ведомство не исключает, что инфекция распространялась через сети городского водоканала. Инспекторы проверили это предприятие, его субподрядные организации, а также МУП «Комбинат питания Иркутска». Работа четырех детсадов приостановлена.

Антиновость дня

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова. По мнению СКР в 2011-2013 гг., когда Пивунов возглавлял автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб "Южный Урал"», он уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, вследствие чего причинил ущерб бюджету в размере более 26 млн рублей.

Министр спорта Оренбургской области Олег Пивунов / minsportturizm.orb.ru

Он также подозревается в преступлениях, совершенных уже в должности министра оренбургского правительства. Так, по мнению следователей, в 2014-2016 гг. он «обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет Оренбургской областной общественной организации "Баскетбольный клуб "Надежда", вследствие чего причинен ущерб в размере более 2 млн рублей».

Непонятная новость дня

Отстраненный в конце сентября от должности первый заместитель губернатора Кемеровской области Максим Макин стал советником главы региона Амана Тулеева, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» два источника, знакомых с кадровыми назначениями.

«Он уже получил свой кабинет и новый статус. В ближайшее время он будет представлен общественности в новой должности», — сказал собеседник агентства.

Ассорти

Власти Тульской области выделили 10 млн рублей муниципальным образованиям, достигшим в этом году лучших показателей деятельности органов местного самоуправления, сообщила пресс-служба областного правительства.

В соответствии с подписанным главой региона Алексеем Дюминым указом, грантами в виде дотаций, выделяемых из бюджета области, поощрены 8 муниципальных образований, добившихся наилучших показателей по четырем сферам деятельности. В частности, по экономическому развитию и инвестиционной активности лучшими признаны Тула, Новомосковск и Воловский район; по развитию физкультуры и спорта — Алексин, Дубенский и Одоевский районы.

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Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании во вторник приняли закон о роспуске совета Новорождественского сельского поселения.

«Для Томской области это первая ситуация, однако такая практика есть в других регионах. Мы здесь не участвуем как политические институты — к нам обратился губернатор, поэтому мы в этой ситуации принимаем решение», — сказал председатель комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий Оглезнев.

Судопроизводство. Молоток судьи. / pixabay.com

Законопроект был внесен в связи с решением Томского районного суда о том, что правомочного заседания сельсовета не было три месяца подряд. В частности, на 2016 год не был принят бюджет поселения, не вносились изменения в местный устав.

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Заксобрание Якутии при тайном голосовании утвердило Евгения Чекина в должности нового премьер-министра республики. Кандидатуру Чекина представил глава Якутии Егор Борисов.

Чекин выступил перед парламентом с прогнозом по основным макроэкономическим показателям, а также ответил на интересующие вопросы депутатов. По итогам тайного голосования кандидатуру поддержали 46 народных депутатов республики, проголосовали против 12, от голосования воздержались четыре народных избранника.

Бывший премьер-министр Якутии Галина Данчикова оставила пост в связи с переходом в Госдуму.