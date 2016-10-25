Пять стран изъявили желание присоединиться к решению Европейского Союза о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Звучит как победа европейской дипломатии, хотя на деле таковой не является.

По словам Могерини, к решению Евросоюза присоединились Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия и Украина. Эти страны, таким образом, обязались включить в собственную правовую систему решение Совета Европейского союза о продлении санкций против России еще на полгода, которое было принято 15 сентября.

Федерика Могерини перед началом заседания Совета Европейского Союза 20 октября 2016 © European Union

Именно 15 сентября ЕС официально объявил о продлении на шесть месяцев, до 15 марта 2017 года, срока действия санкций в отношении российских чиновников и организаций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине. В «черном списке» 146 человек и 37 организаций. Его фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы на территории стран-членов союза были заморожены.

В последний раз ЕС продлевал эти санкции в марте 2016 года. Если бы не было принято решение о продлении санкций, то они автоматически были бы сняты как раз 15 сентября.

Также Евросоюз ранее ввел секторальные санкции против России, предусматривающие ограничения финансового и торгового характера. В последний раз они продлевались в июле до 31 января 2017 года.

На первый взгляд все выглядит не слишком приятно для России: санкции продлены, к Евросоюзу присоединились другие страны. На деле все не так плохо.

Во-первых, еще недавно обсуждалась возможность введения против России новых санкций из-за поддержки штурма сирийского города Алеппо. Однако Италия заблокировала это предложение, так что максимум, что удалось сделать — продлить текущие санкции.

Во-вторых, к санкциям ЕС присоединилось не так много стран. Пять стран, которые перечислила Могерини, можно условно разделить на три группы. Первая — Украина, она, понятное дело, присоединится к любым санкциям и введет еще и свои. Вторая — страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Третья — кандидаты на членство в ЕС.

В ЕАСТ помимо Норвегии и Лихтенштейна входят Швейцария и Исландия, но они к санкциям ЕС не присоединились.

Швейцария, например, и ранее не присоединялась к санкциям ЕС, а вводила свои собственные. Причем особое внимание обращалось на то, чтобы Швейцария не была использована для обхода европейских санкций. Хотя в итоге Швейцария ввела санкции против нескольких десятков российских граждан и компаний, а также «секторальные санкции», автоматически присоединяться к решению ЕС в Берне не хотят.

С кандидатами на членство в ЕС также все сложно. Формально ближе всего к вступлению в ЕС находятся Турция, Сербия и Черногория. Албания, как и Македония, являются кандидатами, но еще не начали соответствующие переговоры. Таким образом видно, что далеко не все страны, которые стремятся к членству в ЕС, готовы присоединяться к санкциям Брюсселя, хотя в случае их вступления в Союз это произойдет автоматически.