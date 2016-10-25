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25 октября 2016, 09:03
ЖКХ Новые технологии, инновации Сколково
Наталья Харламова

ЖКХ в облаке

ЛИНТЕХ
ЛИНТЕХ
lintech.tech

Защитить квартиры и целые дома от пожара и других бытовых неприятностей предлагает «Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», резидент Робототехнического центра «Сколково». Разработка компании – «Прибор для ЖКХ на основе РСС» – выиграла конкурс по отбору лучших технологий для города и бизнеса Open Innovation Marketplace. Благодаря победе компании сможет реализовать пилотный проект.

Решение «ЛИНТЕХ» для мониторинга жилья от пожара, утечки газа, протечек строится на технологии распределенных сенсорных сетей (РСС). РСС способны самостоятельно организовываться в единую интеллектуальную сеть и контролировать множество заданных параметров как на промышленных объектах, так и в жилых домах. Преимуществами таких сенсорных сетей в первую очередь являются самоорганизация и адаптивность к изменениям, как следствие – минимальные затраты при развертывании сети и дальнейшем ее обслуживании. Кроме того, используемый стандарт беспроводной связи ZigBee  обеспечивает надежность передачи данных.

РСС состоят из узлов, называемых мотами – небольших автономных программно-аппаратных устройств с питанием от батарей. Каждое устройство имеет приемопередатчик, главный чип (микропроцессор) и один или несколько сенсоров (датчиков). Стандартные датчики служат, например, для замера  температуры, давления, влажности, освещенности, вибрации, шума, положения в пространстве (инклинометры), количества оборотов (энкодеры), радиации, угарного газа (CO/CH).  Кроме  датчиков  можно устанавливать  и управляемые  исполнительные  устройства.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства при помощи РСС можно собирать показания со счетчиков воды, электричества и газа, отслеживать возгорания и утечки, обеспечивать контроль доступа в различные помещения.

«Компания «ЛИНТЕХ» работает в очень перспективном рынке интернета вещей, – отмечает Алексей Гонноченко, менеджер Робототехнического центра в IT-кластере Фонда «Сколково». – Разработанная ими сенсорная сеть достаточно универсальна и ее применение для решения задач ЖКХ – хороший способ коммерциализовать технологию и повысить безопасность нашей жизни». В ближайшем будущем все больше привычных нам вещей будут подключены к глобальной или локальной сети для мониторинга, управления и повышения эффективности работы, считает представитель «Сколково», что также подчеркивает своевременность разработки.

Разрабатываемый компанией «Прибор для ЖКХ» – это два типа устройств размером с вай-фай модуль: один прибор с экраном для размещения в квартирах, другой – без экрана для решения инженерных задач в нежилых помещениях. Встроенный в каждое устройство чип позволит всем приборам связаться между собой и передавать необходимую информацию, создавая таким образом «умный дом».

 
Юрий Аурениус. Фото: ЛИНТЕХ

«И если таких домов целый микрорайон, все они связаны между собой, и вся информация выносится в облако, в интернет, то этой информацией можно активно пользоваться. Например, службы ЖКХ могут снимать данные с приборов учета, инженерные службы могут удалено управлять различными системами, служба безопасности – следить за подключенными датчиками чердаков, подвалов, а может быть даже квартир», – поясняет Юрий Аурениус, генеральный директор «Лаборатории интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ».

Установленный в квартире прибор с экраном сможет не только контролировать обстановку в доме, но и служить домофоном, а также аккумулировать в одном устройстве различные услуги: заказ пиццы одной кнопкой, вызов такси или врача на дом и многие другие сервисы. Компания «ЛИНТЕХ» готова реализовывать уже существующие сервисы через свое устройство, обеспечивая тем самым окупаемость.

Основной интерес к разрабатываемому компанией устройству – со стороны страховых компаний, которые предлагают добровольное страхование жилья. Они весьма заинтересованы в том, чтобы не было протечек, взрывов газа, пожаров и возгораний в электрощитовых подъездов. «Страховые компании смогут предлагать жителям квартир, в которых стоят устройства, страховку по более низкой цене. Зная, что прибор, грубо говоря, остается за старшего, когда в квартире никого нет, страховые компании снижают риски всевозможных затрат в дальнейшем», – убежден Юрий Аурениус.

В страховке от протечек и пожаров, по данным статистики страховых компаний, заинтересованы многие, но не многие готовы за нее платить существующую цену. Внедрение «Прибора для ЖКХ» может снизить стоимость услуги и увеличить количество пользователей.

 
Прототип «Прибора для ЖКХ» компании ЛИНТЕХ. Фото: ЛИНТЕХ

Разработка находится на стадии прототипа, уже сделаны несколько приложений. Прежде всего прибор должен быть протестирован, считает генеральный директор компании: «У нас есть описанный концепт, несколько разработанных устройств для реализации этого проекта. Теперь нужно сделать красивый промышленный дизайн устройства, получить опытную зону, микрорайон, где можно провести испытания. Надо показать, что наше решение работает и приносит нужный нам доход, а дальше тиражировать».

Готовый прибор будет стоить порядка двух тысяч рублей и будет подключаться к уже существующим устройствам учета, не требуя замены. «Когда загорается электрощитовая, то выгорает целиком весь подъезд, а ремонт стоит огромных денег. Но если поставить нашу автоматику, пожар будет тушиться автоматически, а информация о возгорании передаваться диспетчеру. И если мы в год будем спасать от взрывов в Москве десять подъездов или квартир, то это уже хорошо, и разработка окупится», – рассчитывает  Юрий Аурениус.

Основная задача компании на сегодняшний день – найти инвестора. Ведутся переговоры с российской девелоперской и строительной компанией «Мортон». По словам Юрия Аурениуса, возможность рассказать о наработках и достижениях компании дает площадка «Сколково». «“Сколково” — это достаточно полезная коммуникационная среда, в которой рождаются новые идеи, которые могут быть донесены до инвесторов и тех, кому они могут быть интересны. Если бы мы не были в “Сколково”, то не узнали бы о многих конкурсах и не поучаствовали бы в них. Может быть, хорошие идеи так и тонут в чьих-то головах, кто еще не стал резидентом “Сколково”», – предполагает генеральный директор компании «ЛИНТЕХ».

Кроме того, ведется работа с промышленными предприятиями, на которых разрабатываемое компанией «ЛИНТЕХ» могло бы обеспечивать контроль доступа на производство. «Производственники интересны тем, что у них есть деньги, и если задача решается, то это живой контракт с деньгами в отличие от жителей Москвы, которые наш прибор, по крайней мере сейчас, покупать не готовы», – оценивает перспективы разработки Юрий Аурениус.

Также в планах компании продвижение еще одной разработки на основе РСС –  решения по мониторингу возгорания лесов.

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